Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Bến K15 Đồ Sơn

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại Bến K15 Đồ Sơn – "Km số 0" của Đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngày 24/9, trong chương trình công tác tại Hải Phòng, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại Bến K15 Đồ Sơn - "Km số 0" của Đường Hồ Chí Minh trên biển, thuộc Cụm di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển - Di tích quốc gia đặc biệt.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ; dành phút tưởng niệm, thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác dâng hoa tại Bến K15 Đồ Sơn – "Km số 0" của Đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

"Đường Hồ Chí Minh trên biển" là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự chiến lược do Hải quân Nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông, vận chuyển vũ khí, cán bộ từ miền Bắc vào chi viện cho miền Nam. Bến K15 Đồ Sơn là điểm bắt đầu của tuyến đường, nơi xuất phát của những con tàu không số.

Hoạt động liên tục trong 14 năm, từ năm 1961 đến ngày toàn thắng 30/4/1975, Đường Hồ Chí Minh trên biển là sự sáng tạo độc đáo của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, một kỳ tích lịch sử, một thiên anh hùng ca bất tử đã trở thành huyền thoại.

Thủ tướng và đoàn công tác thành kính tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tuyến đường được làm nên bởi trí tuệ, lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", cùng khát vọng hòa bình và một ngày mai tươi sáng.

Trên tuyến vận tải chiến lược trên biển, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm, tặng quà gia đình đồng chí Lê Viết Khản. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm, tặng quà gia đình đồng chí Lê Viết Khản, sinh năm 1927, 80 năm tuổi Đảng, hiện trú tại phường Đồ Sơn.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên và mong đồng chí Lê Viết Khản tiếp tục là tấm gương cho con cháu, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.