Ảnh minh hoạ: AI

OryLab, một công ty robot của Nhật Bản phát triển công nghệ giúp những người bị hạn chế khả năng vận động có thể tham gia vào các hoạt động bên ngoài không gian sống.

Công nghệ này đã mở ra cơ hội cho người khuyết tật có thể kiếm sống, hòa nhập với xã hội và tiếp tục thỏa mãn niềm đam mê khám phá, tìm hiểu thế giới xung quanh.

OryLab là dự án do Kentaro Yoshifuji, một nhà nghiên cứu robot học người Nhật Bản, sáng lập.

Vào năm 2010, Yoshifuji đã chế tạo một phiên bản robot nhỏ. Mẫu robot đầu tiên của công ty OriHime chính là phiên bản cải tiến từ chính chiếc robot mà ông Yoshifuji đã chế tạo cho bản thân thời đại học.

Đây là robot thân trên dễ thương, cao 9inch (khoảng 23cm) và nặng 1,4pound (khoảng 635g), được trang bị camera HD, loa, micrô, cánh tay và đầu có thể cử động.

Robot cho phép người dùng truyền sự hiện diện của mình đến bất kỳ đâu mà robot được mang tới. Người sử dụng có thể "xuất hiện" và tương tác trực tiếp với thế giới xung quanh qua robot giống như đang có mặt ở đó, dù thực tế họ đang ở một nơi rất xa.

Sau một thời gian, công ty tiếp tục phát triển OriHime-D, robot cao 47inch (khoảng 1,2m) có bánh xe di chuyển, giúp con người thực hiện từ xa các công việc đòi hỏi thể lực như chăm sóc khách hàng, hướng dẫn du khách và phục vụ bàn.

Cả hai dòng robot đều có thể được điều khiển thông qua giao diện đơn giản trên máy tính bảng, máy tính và điện thoại thông minh. Tuy nhiên, những thiết bị này đòi hỏi người dùng phải có bàn tay để chạm và vuốt.

Để hỗ trợ những người không thể làm việc, công ty đã phát triển OriHime eye là thiết bị giao tiếp dành cho những người bị hạn chế khả năng vận động, chỉ dựa vào chuyển động của mắt và đầu ngón tay. Thiết bị này giúp họ giao tiếp, vẽ tranh và điều khiển các robot OriHime khác.

Ban đầu, những chiếc robot được bán cho các gia đình và trường học, giúp trẻ em phải ở nhà hoặc nằm viện có thể tham gia lớp học và hòa nhập xã hội.

Sau đó, ông Yoshifuji nhận thấy cách tốt nhất để chứng minh khả năng của những chiếc robot này là tạo ra những môi trường thực tế nơi chúng có thể được đưa vào sử dụng.

Bước đi đầu tiên là việc OryLab khai trương Avatar Robot Café DAWN ver.β. là không gian thử nghiệm và trình diễn lâu dài. Với thực đơn phục vụ bánh mì sandwich, cà ri, cà phê và trà, mô hình này khởi đầu dưới dạng quán café thử nghiệm (pop-up) vào năm 2018.

Hiện nay, quán đang tạo việc làm cho khoảng 80 người với vai trò là người điều khiển OriHime từ xa. Mức lương khởi điểm dựa trên lương tối thiểu của Tokyo và tăng dần theo kỹ năng cũng như trách nhiệm công việc của nhân viên.

Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI) và sự tiện lợi, ông Yoshifuji cho biết muốn đặt sự kết nối con người và lòng hiếu khách vào trung tâm của công nghệ.