Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Chương trình có 3 khóa tập huấn, dành cho ba nhóm đối tượng gồm: nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo dành cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp; đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên và thanh niên có tinh thần và ý tưởng khởi nghiệp; phát triển sản phẩm đổi mới sáng tạo, thị trường và năng lực huy động nguồn lực cho dự án khởi nghiệp sáng tạo dành cho doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp có sản phẩm hoặc mô hình bước đầu.

Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Quang Anh, Giám đốc chương trình đào tạo Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Viện Đổi mới sáng tạo chia sẻ về nội dung chương trình tập huấn.

Nội dung tập huấn gồm: phát triển sản phẩm thông qua đổi mới sáng tạo; cải tiến sản phẩm dựa trên dữ liệu; tiếp thị kỹ thuật số; hoàn thiện hồ sơ giới thiệu dự án (Pitch Deck) và kỹ năng thuyết trình gọi vốn. Đây là những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp doanh nghiệp và các chủ dự án nhận diện lợi thế sản phẩm, hiểu rõ nhu cầu thị trường và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.