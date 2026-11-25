An Giang tập huấn triển khai mô hình khởi nghiệp sáng tạo
Sáng 25/11, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang phối hợp Viện Đổi mới sáng tạo (UII) - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai mô hình khởi nghiệp sáng tạo tỉnh An Giang năm 2026.
Chương trình có 3 khóa tập huấn, dành cho ba nhóm đối tượng gồm: nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo dành cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp; đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên và thanh niên có tinh thần và ý tưởng khởi nghiệp; phát triển sản phẩm đổi mới sáng tạo, thị trường và năng lực huy động nguồn lực cho dự án khởi nghiệp sáng tạo dành cho doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp có sản phẩm hoặc mô hình bước đầu.
Nội dung tập huấn gồm: phát triển sản phẩm thông qua đổi mới sáng tạo; cải tiến sản phẩm dựa trên dữ liệu; tiếp thị kỹ thuật số; hoàn thiện hồ sơ giới thiệu dự án (Pitch Deck) và kỹ năng thuyết trình gọi vốn. Đây là những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp doanh nghiệp và các chủ dự án nhận diện lợi thế sản phẩm, hiểu rõ nhu cầu thị trường và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-tap-huan-trien-khai-mo-hinh-khoi-nghiep-sang-tao-a503371.html