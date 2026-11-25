Ngày 25/11, tại xã Gào, tỉnh Gia Lai, Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai tổ chức lễ khởi công Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp. Hai dự án có tổng vốn đầu tư hơn 197,5 tỷ đồng, tổng công suất thiết kế 780 tấn/ngày.

Lễ khởi công nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào và nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp xã Gào.

Trong đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt có vốn đầu tư khoảng 140 tỷ đồng, công suất xử lý 300 tấn/ngày. Công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phục vụ đời sống dân sinh và quá trình phát triển đô thị.

Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng có vốn đầu tư hơn 57,5 tỷ đồng, công suất thiết kế 480 tấn/ngày. Theo định hướng, phế thải xây dựng sau khi thu gom, xử lý sẽ được tái chế thành các sản phẩm có giá trị sử dụng như cốt liệu, gạch không nung, vật liệu san lấp và các loại vật liệu xây dựng khác.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu.

Việc đưa phế thải xây dựng vào quy trình tái chế không chỉ góp phần hạn chế tình trạng đổ thải không đúng quy định, giảm áp lực lên các khu vực tiếp nhận chất thải mà còn tạo thêm nguồn vật liệu phục vụ nhu cầu xây dựng, phát triển hạ tầng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, hai dự án không chỉ bổ sung năng lực xử lý chất thải sinh hoạt và phế thải xây dựng mà còn thể hiện sự chuyển đổi trong tư duy quản lý chất thải, từ xử lý, thải bỏ đơn thuần sang phân loại, tái chế và khai thác giá trị tài nguyên từ chất thải. Đây là bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và nâng cao chất lượng hạ tầng môi trường của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, khẳng định 2 nhà máy sẽ tạo nên sự kết nối trong quản lý và xử lý các nguồn chất thải phát sinh.

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai hai dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư trao tặng quỹ an sinh xã hội cho xã Gào.

Dịp này, Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai tặng quỹ an sinh xã hội cho xã Gào 220 triệu đồng, gồm: 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng; hỗ trợ chi phí lắp đặt camera 100 triệu đồng và tặng quỹ người nghèo 60 triệu đồng.