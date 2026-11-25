F/A-18E/F Super Hornet được trang bị 2 động cơ turbofan General Electric F414-GE-400. Đây là dòng động cơ phát triển từ F404, được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu về lực đẩy, độ tin cậy và khả năng khai thác của tiêm kích hải quân Mỹ.

Mỗi động cơ F414-GE-400 có lực đẩy tối đa khoảng 22.000 pound, tương đương gần 98 kN khi sử dụng chế độ tăng lực.

Tổng lực đẩy của 2 động cơ giúp Super Hornet duy trì khả năng tăng tốc và cơ động trong nhiều điều kiện chiến đấu.

F414 sử dụng cấu trúc turbofan có buồng đốt tăng lực. Trong chế độ hoạt động thông thường, động cơ tạo lực đẩy bằng cách đốt nhiên liệu trong buồng đốt chính.

Khi cần tăng lực, nhiên liệu được bổ sung và đốt cháy trong dòng khí phía sau turbine, tạo ra lực đẩy lớn hơn nhưng làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu.

Một ưu điểm của thiết kế hai động cơ là khả năng dự phòng. Trong trường hợp một động cơ gặp sự cố, máy bay vẫn có thể duy trì hoạt động với động cơ còn lại trong những điều kiện phù hợp.

Tuy nhiên, điều này không loại bỏ nguy cơ mất an toàn và vẫn đòi hỏi phi công xử lý tình huống theo quy trình.

F414 được phát triển với trọng tâm là độ bền và khả năng bảo dưỡng. Các bộ phận động cơ phải chịu nhiệt độ cao, áp suất lớn và những thay đổi liên tục trong quá trình hoạt động.

Việc kiểm tra turbine, buồng đốt, hệ thống điều khiển và các bộ phận liên quan đóng vai trò quan trọng trong duy trì tuổi thọ khai thác.

Đối với tiêm kích hải quân, độ tin cậy động cơ có ý nghĩa đặc biệt. Máy bay hoạt động trên biển thường phải cất cánh với tải trọng lớn, hạ cánh trong không gian hạn chế và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trong những đợt triển khai kéo dài.

F414 không chỉ được sử dụng trên Super Hornet. Dòng động cơ này còn được tích hợp trên EA-18G Growler và một số nền tảng chiến đấu khác, cho thấy khả năng phát triển và ứng dụng rộng rãi của thiết kế.

Sự kết hợp giữa 2 động cơ F414 và cấu trúc khí động học của Super Hornet giúp máy bay duy trì hiệu suất chiến đấu, đồng thời đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của không quân hải quân Mỹ.