Vào ngày 23/11 vừa qua, nền tảng tài sản số hàng đầu thế giới Binance đã chính thức công bố hợp tác với Verichains, cùng với Mandiant (thuộc Google Cloud) và SlowMist, để thực hiện các cuộc đánh giá toàn diện và độc lập về hệ thống bảo mật của mình.

Binance đã chính thức công bố hợp tác với Verichains để đánh giá về an ninh mạng độc lập. Ảnh: PV

Thông báo này được đưa ra chưa đầy một tháng, sau khi Binance phải hứng chịu một trong những vụ tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử ngành tài sản số, khi ngày 29/10 vừa qua, nền tảng này xác nhận bị tấn công mạng với tổng thiệt hại lên tới 6,3 tỷ USD.

Ông Jimmy Su, Giám đốc An ninh Thông tin (CSO) của Binance cho biết, nền tảng đã mời ba trong số những công ty uy tín nhất trong lĩnh vực bảo mật tài sản mã hoá để đánh giá độc lập các quy trình bảo mật của mình.

Các công ty này sẽ rà soát hệ thống và chỉ ra những điểm chúng giúp Binance có thể làm tốt hơn và nền tảng cam kết sẽ hành động dựa trên những phát hiện của các công ty bảo mật này.

“Các cuộc đánh giá độc lập này nhằm mục đích xác thực hạ tầng bảo mật hiện tại của Binance, xác định các khía cạnh cần cải thiện và tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi”, ông Jimmy Su chia sẻ.

Sự phát triển thần tốc của trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại toàn diện bức tranh an ninh mạng, tạo ra những thách thức chưa từng có cho các tổ chức tài chính và nền tảng tài sản số trên toàn thế giới.

Chia sẻ trên blog của Verichains, ông Thành Nguyễn, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành công ty nhận định tấn công mạng đang bước vào kỷ nguyên AI, nơi tin tặc dùng trí tuệ nhân tạo để tìm lỗ hổng, tạo mã khai thác chỉ bằng câu lệnh và rút ngắn thời gian xâm nhập từ hàng tuần xuống còn tính bằng phút.

"Hầu hết các tổ chức vẫn chạy theo vòng lặp tìm lỗ hổng rồi vá lỗi, nhưng bạn không thể chạy đua vá lỗi nhanh hơn tốc độ tìm ra lỗ hổng của kẻ địch. Ngành an ninh mạng phải đổi tư duy: thay vì chỉ tìm cách ngăn chặn, hãy thiết kế hệ thống sao cho ngay cả khi bị xâm nhập cũng không trở thành thảm họa", ông Thành nhấn mạnh.

Theo đại diện Verichains, không hệ thống nào miễn nhiễm hoàn toàn với việc bị tấn công. Do đó, các sàn giao dịch và đơn vị lưu ký tài sản cần áp dụng mô hình phòng thủ chiều sâu, đảm bảo không một sai sót đơn lẻ nào từ con người hay máy móc có thể gây thiệt hại nghiêm trọng và đây cũng chính là tư duy mà Verichains mang đến cho Binance.

Với việc Verichains được Binacne lựa chọn, đây có thể nói là một dấu mốc lịch sử của Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực tài sản mã hoá.

Verichains là công ty bảo mật và an toàn thông tin của Việt Nam, chuyên về mảng blockchain, tài sản số và bảo mật cho doanh nghiệp truyền thống. Công ty do ông Nguyễn Lê Thành sáng lập vào năm 2018.

Rất ít người biết doanh thu của Verichains 90% đến từ khách hàng quốc tế và chủ yếu trong lĩnh vực Blockchain.

Verichains đã và đang thành công trong việc cung cấp các dịch vụ bảo mật giúp bảo vệ khối tài sản trị giá hàng chục tỷ USD cho các đối tác lớn toàn cầu như Binance, BNB Chain, Polygon, Bullish, Klaytn (tập đoàn Kakao), WeMix (Wemade), Aptos, Line, DWF Labs.