Lời giải kinh tế cho bài toán phòng không tiêu hao

Từ đầu tháng 11/2026, mạng lưới phòng không bảo vệ thủ đô Kyiv của Ukraine ghi nhận sự góp mặt của một khí tài hoàn toàn mới mang tên Blysk (Tia chớp), do công ty công nghệ quốc phòng tư nhân Carmine Sky phát triển.

Sự xuất hiện của Blysk là kết quả trực tiếp từ áp lực tiêu hao kho dự trữ tên lửa phòng không của Ukraine, trước các đợt tập kích đường không liên tục bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử tầm xa dòng Shahed/Geran của Nga.

Về bản chất tác chiến, việc sử dụng các quả đạn tên lửa phòng không trị giá hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD để đánh chặn một chiếc UAV giá rẻ tạo ra sự bất đối xứng nghiêm trọng về chi phí.

Blysk được thiết kế để khắc phục điểm nghẽn này bằng nguyên lý vũ khí năng lượng định hướng: thay vì phóng đầu đạn thuốc nổ, hệ thống sử dụng nguồn điện năng chuyển hóa thành chùm tia laser hội tụ cường độ cao để tiêu diệt mục tiêu.

Với chi phí mỗi phát bắn chỉ tương đương lượng điện năng tiêu thụ, Blysk gần như sở hữu "cơ số đạn vô hạn" miễn là nguồn cấp điện và hệ thống làm mát được duy trì ổn định.

Hệ thống vũ khí laser Blysk do công ty Carmine Sky triển khai nhằm tăng cường năng lực phòng không cho thủ đô Kyiv. Đồ họa minh họa: BBC News Ukraine.

Cấu trúc kỹ thuật và thông số đánh chặn của tổ hợp Blysk

Theo các thông số kỹ thuật được đại diện Carmine Sky công bố và ghi nhận thực địa, Blysk là một tổ hợp phòng không năng lượng định hướng hoàn toàn độc lập với dự án laser quân sự Tryzub của Celebra Tech trước đó.

Hệ thống được chế tạo theo dạng mô-đun có thể lắp đặt cố định tại các trận địa bảo vệ điểm trọng yếu hoặc tích hợp lên khung gầm xe cơ giới, để cơ động bám theo các hướng bay thường xuyên của UAV đối phương.

Trái tim của tổ hợp là nguồn phát tia laser có công suất 4 kW, kết hợp cùng trạm cảm biến quang - điện tử ảnh nhiệt độ phân giải cao và bộ điều khiển bám bắt mục tiêu tự động.

Hệ thống vũ khí laser Blysk. Đồ họa minh họa: BBC News Ukraine.

Khi radar cảnh giới vòng ngoài cung cấp tham số hướng bay, hệ thống quang học của Blysk sẽ tự động khóa chặt mục tiêu và duy trì chùm tia laser hội tụ tại một điểm cố định trên thân chiếc UAV ở cự ly tối đa khoảng 1 km.

Về cơ chế sát thương, chùm tia laser 4 kW không làm nổ tung mục tiêu ngay lập tức như tên lửa mà tạo ra hiệu ứng gia nhiệt cục bộ cực lớn.

Theo tính toán của nhà sản xuất, đối với các dòng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) hoặc UAV trinh sát cỡ nhỏ có vỏ nhựa mỏng, Blysk chỉ mất một phần nhỏ của giây để đốt cháy khung thân hoặc làm mù cảm biến quang học.

Đối với các dòng UAV tấn công cỡ lớn hơn như Shahed với kết cấu vật liệu composite và bình nhiên liệu bên trong, chùm tia laser cần duy trì chiếu xạ liên tục trong vài giây để đốt thủng lớp vỏ, kích nổ nhiên liệu hoặc làm biến dạng cánh lái khiến phương tiện mất kiểm soát và rơi xuống đất.

Hệ thống vũ khí laser Tryzub. Ảnh: Celebra Tech.

Rào cản công suất 4 kW và phép thử khắc nghiệt của thời tiết thực chiến

Mặc dù mở ra hướng tiếp cận giàu tiềm năng, các dữ liệu thực địa từ đầu tháng 11/2026 tại Kyiv cũng bộc lộ rõ những giới hạn vật lý cố hữu của một hệ thống laser công suất thấp khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Nếu đặt lên bàn cân so sánh với các tổ hợp laser phòng không chuyên nghiệp hàng đầu thế giới hiện nay như Iron Beam của Israel (có công suất phát lên tới 100 kW và tầm bắn từ 7 đến 10 km), mức công suất 4 kW và tầm bắn 1 km của Blysk chỉ phù hợp đóng vai trò là lớp phòng thủ điểm tầm cực ngắn ở vòng trong cùng.

Công suất 4 kW đòi hỏi hệ thống bám bắt quang học của Blysk phải giữ chùm tia ổn định tuyệt đối tại một điểm duy nhất trên thân mục tiêu đang bay ở tốc độ 150-180 km/h trong suốt vài giây liên tục.

Tháp pháo điều khiển từ xa Sky Sentinel được lắp đặt trên một tháp canh. Ảnh: militarnyi.com

Chỉ cần một rung động cơ học nhỏ hoặc sự thay đổi đột ngột về góc bay của UAV cũng khiến mật độ năng lượng nhiệt bị phân tán, làm kéo dài thời gian tiêu diệt mục tiêu trước khi nó vượt qua vùng sát thương 1 km ngắn ngủi.

Thách thức lớn nhất mà Blysk đối mặt ngay trong những tuần đầu trực chiến tại Kyiv chính là yếu tố khí tượng. Khí hậu mùa thu và mùa đông tại Ukraine thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc, mây thấp, mưa phùn và độ ẩm không khí cao.

Trong vật lý quang học, các hạt hơi nước, bụi mịn và tinh thể băng lơ lửng trong không khí sẽ hấp thụ và làm tán xạ mạnh chùm tia laser, khiến năng lượng truyền tới mục tiêu bị suy giảm nghiêm trọng.

Thực tế triển khai cho thấy trong những ngày đầu trực chiến dưới bầu trời nhiều mây mù ở Kyiv, Blysk chưa thể ghi nhận phát bắn hạ thực chiến nào, chứng minh rằng vũ khí laser hiện tại vẫn chỉ có thể đóng vai trò bổ trợ chứ chưa thể thay thế hoàn toàn pháo phòng không cao tốc và tên lửa đánh chặn truyền thống.

(Theo militarnyi.com, kyivindependent.com, ukrmedia.news)