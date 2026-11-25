Thành phố xác định kiến trúc số không chỉ là nền tảng công nghệ mà còn là thiết kế phương thức quản trị, hướng tới nâng cao năng lực điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển đô thị thông minh.

Ngày 25-11, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Phát triển Chuyển đổi xanh và Chuyển đổi số Việt Nam tổ chức Diễn đàn triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia.

Tham dự diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đại diện thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng.

Theo Ban tổ chức, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo bước chuyển mạnh mẽ về tư duy phát triển. Trong đó, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số cụ thể hóa yêu cầu xây dựng Chính phủ số, dữ liệu số, nền tảng số và quản trị dựa trên dữ liệu; Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đánh dấu bước chuyển từ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng sang chuyển đổi toàn diện bằng trí tuệ nhân tạo.

Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi góp phần giảm công việc không cần thiết, mở rộng dịch vụ thiết yếu trên môi trường số và nâng cao chất lượng phục vụ.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Hồng Thái

Thống nhất kiến trúc, tổ chức lại phương thức đầu tư và vận hành

Phát biểu tham luận tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ mô hình triển khai Khung kiến trúc tổng thể số địa phương từ thực tiễn quản trị một đô thị lớn. Theo đó, chuyển đổi số ở địa phương cần giải quyết ba vấn đề căn bản: Chính quyền có nắm bắt kịp thời những gì đang diễn ra trên địa bàn hay không; có khả năng tổ chức, điều phối nguồn lực để xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh hay không; và sau mỗi lần xử lý, hệ thống có tích lũy dữ liệu, tri thức để nâng cao năng lực quản trị, dự báo, phòng ngừa hay không. Đây cũng là ba năng lực Hà Nội hướng tới, gồm cảm nhận đô thị, tổ chức vận hành và học hỏi, thích ứng của đô thị.

Từ cách tiếp cận đó, Hà Nội xác định Khung kiến trúc số không đơn thuần là danh mục các hệ thống công nghệ thông tin, mà phải là bản thiết kế phương thức vận hành của chính quyền trên môi trường số, đồng thời là căn cứ tổ chức đầu tư, phân bổ và tối ưu nguồn lực phát triển.

Ngày 8-6-2026, thành phố ban hành Khung kiến trúc số phiên bản 1.0. Trên cơ sở Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29-7-2026 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0) và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, thành phố đang hoàn thiện phiên bản 2.0. Trong quá trình triển khai, Hà Nội tuân thủ cấu trúc 4 lớp của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số: Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; dữ liệu và nền tảng lõi; ứng dụng và nghiệp vụ; kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Xuyên suốt các lớp là yêu cầu quản trị, điều phối, giám sát, tiêu chuẩn kỹ thuật, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo và lấy dữ liệu làm trung tâm.

Một kinh nghiệm được Hà Nội nhấn mạnh là phân cấp quản lý nhà nước không đồng nghĩa với phân tán hạ tầng công nghệ. Trung ương cung cấp các nền tảng, cơ sở dữ liệu quốc gia; thành phố tổ chức hạ tầng tính toán, lưu trữ, tích hợp dữ liệu và các năng lực số dùng chung; các sở, ngành chịu trách nhiệm về nghiệp vụ, chất lượng dữ liệu chuyên ngành; xã, phường trực tiếp thực thi, tạo lập, cập nhật dữ liệu và cung cấp dịch vụ.

Đến nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối 126/126 xã, phường. Thành phố đã bàn giao 7.388 máy tính, 306 phòng giao ban trực tuyến; bổ sung hạ tầng điện toán đám mây phục vụ các nền tảng dùng chung và đang chuẩn bị đầu tư hạng mục Trung tâm dữ liệu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tham luận tại diễn đàn. Ảnh: Hồng Thái

Cùng với thống nhất kiến trúc, Hà Nội chú trọng tổ chức đầu tư phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Mô hình chuyển đổi số cấp xã được cụ thể hóa theo ba loại hình đô thị, nông thôn và miền núi. Trong đó, địa bàn đô thị ưu tiên quản lý giao thông, trật tự xây dựng, môi trường; nông thôn tập trung vào sản xuất nông nghiệp, làng nghề, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử; miền núi chú trọng khả năng tiếp cận hạ tầng, dịch vụ công, y tế, giáo dục và an sinh. Các địa bàn cùng khai thác năng lực công nghệ dùng chung nhưng lựa chọn ứng dụng phù hợp với đặc điểm phát triển.

Đáng chú ý, thành phố đang chuyển từ quản lý từng dự án sang quản trị tổng thể kiến trúc. Trước khi đầu tư mới, cần xác định rõ thành phần nào đã có, khả năng dùng chung, mở rộng, hợp nhất hoặc thay thế; ưu tiên thiết kế mở, theo mô-đun, chuẩn hóa giao diện kết nối API và hạn chế phụ thuộc nhà cung cấp. Việc đánh giá tuân thủ kiến trúc được lồng ghép ngay trong các quy trình quản lý đầu tư hiện hành.

Xây dựng dữ liệu đặc thù, kiểm chứng bằng những bài toán thực tiễn

Cùng với tổ chức hạ tầng và kiến trúc, xây dựng dữ liệu là một trong những nhiệm vụ Hà Nội tập trung triển khai trong năm 2026. Thành phố kế thừa 6 miền dữ liệu lõi quốc gia gồm con người, tổ chức, tài sản, địa chính, địa chỉ và nền địa lý; đồng thời mở rộng 5 miền dữ liệu đặc thù: Quy hoạch - Hạ tầng - Phát triển đô thị; Vận hành đô thị thông minh; Văn hóa - Xã hội - Công dân Thủ đô; Kinh tế đô thị và Kinh tế số; Quản trị công - Điều hành - Nội bộ hệ thống chính trị.

Theo Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 9-6-2026, Hà Nội lựa chọn 13 nguồn dữ liệu ưu tiên để tích hợp, di trú và chuẩn hóa trước. Mỗi nguồn dữ liệu được triển khai qua 9 bước, từ khảo sát hiện trạng, xác định phạm vi, lựa chọn phương án kỹ thuật, hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị kết nối, thu thập, kiểm tra, đối soát đến tích hợp vào kho và nghiệm thu.

Ở giai đoạn 2, tính đến hết ngày 24-11-2026, thành phố đã triển khai kết nối, thu thập dữ liệu đối với 40/82 cơ sở dữ liệu, đạt 48,78%. Trong đó, 32 cơ sở dữ liệu đã thu thập 100% phạm vi dữ liệu hiện có của cơ quan chủ quản, 8 cơ sở dữ liệu đang tiếp tục thu thập. Từ thực tế triển khai, Hà Nội xác định cần phân loại rõ dữ liệu địa phương có thể chủ động kết nối; dữ liệu thuộc hệ thống tập trung của Trung ương; và dữ liệu chưa có hệ thống quản lý, cần tổ chức tạo lập, số hóa. Mỗi nhóm có phương án kỹ thuật, nguồn lực và tiến độ khác nhau.

Bước tiếp theo là chuyển từ cơ chế các ngành cung cấp dữ liệu về kho sang khai thác hai chiều thông qua API.

Việc xây dựng nền tảng dùng chung được Hà Nội triển khai song song với các bài toán có giá trị thực tiễn. Trong quản trị thực thi công vụ và tương tác với người dân, thành phố phát triển hai kênh iHanoi dành cho người dân, doanh nghiệp và HanoiWork dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, iHanoi có trên 6,2 triệu tài khoản định danh, tiếp nhận hơn 227.000 phản ánh, kiến nghị tính đến ngày 20-9-2026. HanoiWork có khoảng 85.500 tài khoản, theo dõi hơn 1,3 triệu nhiệm vụ; từng bước gắn dữ liệu thực thi với phương pháp quản trị OKR, KPI và đánh giá cán bộ.

Định hướng của thành phố là kết nối hai nền tảng thành một chu trình khép kín: vấn đề từ người dân được tiếp nhận, phân loại, chuyển thành nhiệm vụ có đơn vị chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý, kết quả kiểm chứng và phản hồi trở lại người dân. Qua đó, lãnh đạo có thể theo dõi nhiệm vụ chậm ở khâu nào, nguyên nhân, trách nhiệm và hiệu quả xử lý dựa trên dữ liệu phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trong quản trị, vận hành đô thị, từ ngày 1-7-2026, thành phố đã đưa vào vận hành 2.460 camera giám sát, 30 thiết bị đo tốc độ và 100 tủ đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo; tiếp tục triển khai danh mục hơn 21.000 camera tích hợp AI.

Ở lĩnh vực y tế, Hà Nội đã triển khai bệnh án điện tử tại 42/42 bệnh viện công lập và 32/47 bệnh viện ngoài công lập; chuẩn hóa dữ liệu của hơn 9,34 triệu người; ứng dụng AI hỗ trợ phân tích trên 24.000 ca bệnh tại 3 bệnh viện. Trong giáo dục, thành phố quản lý dữ liệu 2.954 cơ sở giáo dục, gần 2,3 triệu học sinh; triển khai học bạ số tại 96,8% số trường.

Diễn đàn triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia. Ảnh: Hồng Thái

Phát triển kiến trúc số thế hệ mới, lấy AI làm năng lực dùng chung

Trên nền tảng đã xây dựng, Hà Nội đang hoàn thiện lộ trình E-Hanoi đến hết năm 2027, D-Hanoi giai đoạn 2028-2029 và S-Hanoi từ năm 2030. Trong đó, E-Hanoi là giai đoạn hoàn thiện nền tảng số cơ bản; D-Hanoi hướng tới phát triển chính quyền số dựa trên dữ liệu; S-Hanoi là giai đoạn phát triển chính quyền số thông minh.

Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, thành phố hoàn thiện nền tảng và kiểm chứng các kịch bản ứng dụng, tập trung vào 4 hướng phát triển.

Thứ nhất, phát triển AI như một năng lực hạ tầng dùng chung. Thay vì mỗi ngành đầu tư riêng một mô hình AI, thành phố định hướng tổ chức dùng chung năng lực tính toán, mô hình, kho tri thức, công cụ phát triển và quản trị AI. Trên nền tảng đó, các tác tử AI chuyên ngành có thể khai thác dữ liệu, hỗ trợ nghiệp vụ và phối hợp thực hiện những công việc được phân quyền.

Thứ hai, hình thành kiến trúc vận hành dựa trên sự kiện. Hà Nội định hướng kết nối camera, cảm biến, iHanoi, kho dữ liệu, nền tảng AI, IOC và HanoiWork thành chu trình khép kín: phát hiện - cảnh báo - điều phối - xử lý - giám sát - đánh giá. Sau mỗi sự kiện, hệ thống tích lũy dữ liệu về nguyên nhân, phương án xử lý, nguồn lực sử dụng và kết quả thực tế, bổ sung vào kho tri thức để cải thiện quy trình, dự báo và phòng ngừa những vấn đề tương tự.

Thứ ba, phát triển bản sao số đô thị phục vụ mô phỏng và ra quyết định. Bản sao số phải kết nối dữ liệu hiện trạng với các phương án phát triển. Chẳng hạn, trước khi đưa một tuyến đường sắt đô thị hoặc khu công nghiệp vào vận hành, thành phố có thể mô phỏng phân bố dân cư, việc làm, dòng dịch chuyển, nhu cầu giao thông công cộng, trường học, bệnh viện, điện, nước và các tác động môi trường. Dữ liệu vận hành đô thị tiếp tục được đưa trở lại phục vụ quyết định quy hoạch, đầu tư và phân bổ nguồn lực dài hạn.

Thứ tư, đo lường hiệu quả và kiểm soát rủi ro công nghệ. Ngoài 5 nhóm chỉ số theo Khung quốc gia, Hà Nội bổ sung 2 nhóm đặc thù về tác động kinh tế và hiệu quả AI; ưu tiên thu thập tự động từ hệ thống, hạn chế báo cáo thủ công. Hiệu quả được đo bằng thời gian, chi phí tiết kiệm, năng suất, chất lượng dịch vụ và khả năng tái sử dụng dữ liệu; đồng thời kiểm soát độ chính xác, khả năng giải trình, an toàn và rủi ro của AI.

Từ thực tiễn địa phương, Hà Nội đề nghị sớm đưa vào vận hành Hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia, quản lý thống nhất danh mục thành phần, kết nối và trạng thái vòng đời, tạo điều kiện để các địa phương tham khảo, tái sử dụng những giải pháp đã được kiểm chứng. Thành phố cũng kiến nghị cụ thể hóa cơ chế liên thông dữ liệu Trung ương - địa phương đến từng nghiệp vụ, xác định rõ dữ liệu được khai thác, quyền sử dụng, phương thức kết nối và trách nhiệm xử lý sai lệch; đồng thời nghiên cứu tổ chức dùng chung ở quy mô quốc gia, quy mô vùng đối với năng lực tính toán, AI và công nghệ lõi mà từng địa phương không nhất thiết phải đầu tư độc lập.

Hà Nội xác định, mỗi dự án số được đầu tư phải bổ sung thêm năng lực cho hệ thống chung; mỗi dữ liệu được tạo lập phải có khả năng tái sử dụng; mỗi bài toán được giải quyết phải để lại tri thức và kinh nghiệm; mỗi kết quả phải có khả năng đo lường, kiểm chứng. Đây là cơ sở để hình thành chính quyền vận hành thông minh, đô thị có khả năng học hỏi, thích ứng và nền kinh tế khai thác dữ liệu, công nghệ để tạo ra những giá trị mới. Thành phố sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và địa phương tiếp tục thử nghiệm, kiểm chứng, hoàn thiện, nhân rộng những mô hình hiệu quả.