Trong khuôn khổ Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026, tại tọa đàm "Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác" do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức sáng 25-11, Giám đốc Công ty Cổ phần INA Nguyễn Hải Long đã có đề xuất giải pháp xử lý tro bay cho Hà Nội.

Từ chất thải nguy hại đến nguyên liệu có giá trị sử dụng

Tro bay là một trong những loại chất thải phát sinh trong quá trình vận hành nhà máy đốt rác phát điện. Khác với tro đáy, loại tro này được thu gom từ hệ thống xử lý khí thải, có thành phần và tính chất phức tạp, phụ thuộc vào nguồn rác đầu vào, công nghệ đốt cũng như phương pháp thu gom, xử lý khí thải.

Giám đốc Công ty Cổ phần INA Nguyễn Hải Long chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Ngọc Tú

Theo ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty Cổ phần INA, qua quá trình khảo sát tại một số nhà máy, tro bay chưa qua xử lý thường chứa hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng, các loại muối hòa tan và những hợp chất hữu cơ nguy hại như dioxin, furan. Nếu không được kiểm soát và xử lý đúng quy trình, các thành phần này có thể gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.

Từ năm 2003, ông Nguyễn Hải Long đã có cơ hội tiếp cận với tro bay thông qua việc giới thiệu công nghệ bê tông đầm lăn tại công trình Thủy điện Sơn La. Khi đó, tro bay từ các nhà máy nhiệt điện được sử dụng làm phụ gia nhằm điều chỉnh thời gian đông kết của bê tông. Sau khi được Chính phủ cho phép sử dụng trong công trình, Viện Vật liệu đã xây dựng các bộ tiêu chuẩn liên quan, từng bước đưa tro bay nhiệt điện trở thành một loại hàng hóa có giá trị sử dụng.

Tuy nhiên, tro bay điện rác lại là một bài toán hoàn toàn khác. Thành phần phức tạp và nguy cơ chứa các chất độc hại khiến việc nghiên cứu tái sử dụng đòi hỏi quy trình công nghệ và hệ thống kiểm soát môi trường nghiêm ngặt hơn.

Năm 2022, khi Nhà máy điện rác Thiên Ý (điện rác Sóc Sơn - PV) bắt đầu vận hành thử nghiệm, INA đã tiến hành khảo sát, trao đổi với các chuyên gia công nghệ tại nhà máy. Theo ông Long, với quy mô đốt khoảng 5.000 tấn rác, lượng tro bay phát sinh là rất lớn, không thể chỉ giải quyết bằng phương án lưu giữ tại các bãi chứa. Do đó, cần nghiên cứu giải pháp xử lý phù hợp, từng bước đưa tro bay trở lại phục vụ đời sống và sản xuất, đồng thời bảo đảm an toàn môi trường.

Trong quá trình này, INA đã hợp tác với một doanh nghiệp Nhật Bản chuyên cung cấp thiết bị xử lý tro bay đốt rác, có kinh nghiệm triển khai khoảng 500 dự án tại Nhật Bản. Đồng thời, doanh nghiệp ký hợp đồng nghiên cứu với Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ xây dựng) nhằm đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ xử lý tro bay của Nhật Bản vào sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm "Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác". Ảnh: Ngọc Tú

Theo phân công, Viện Vật liệu đảm nhiệm việc phân tích, đánh giá thành phần tro bay, nghiên cứu phương án cấp phối và kiểm định các chỉ tiêu môi trường của sản phẩm sau thử nghiệm. INA cùng đối tác Nhật Bản tập trung nghiên cứu giải pháp thiết bị, công nghệ và quy trình sản xuất. Nguồn tro bay phục vụ nghiên cứu được cung cấp từ Công ty T&J Green, đối tác của Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành, một doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản tại Bắc Ninh, hoạt động trong lĩnh vực đốt rác phát điện.

Sau hơn hai năm nghiên cứu và thử nghiệm ở quy mô phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu bước đầu xác định được hai hướng ứng dụng có tiềm năng. Thứ nhất là sử dụng 15% tro bay trong thành phần sản xuất gạch không nung. Thứ hai là sử dụng 15% tro bay thay thế đất sét trong sản xuất gạch nung.

Theo kết quả kiểm định của Viện Vật liệu, cả hai loại sản phẩm thử nghiệm đều đáp ứng các yêu cầu về quy chuẩn môi trường QCVN 07. Bên cạnh đó, quá trình sản xuất có phát sinh sự thay đổi về lượng chất thải thứ cấp phát tán ra môi trường, nhưng mức độ thay đổi không đáng kể và vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Đây là kết quả bước đầu đáng chú ý, cho thấy tiềm năng nghiên cứu tái sử dụng tro bay điện rác trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hải Long cũng nhấn mạnh, những kết quả này mới được ghi nhận ở quy mô phòng thí nghiệm, chưa phải kết quả thử nghiệm pilot hay sản xuất công nghiệp. INA hiện chưa triển khai thử nghiệm pilot và cũng chưa đủ cơ sở để khẳng định khả năng thương mại hóa các sản phẩm.

Kiểm soát vòng đời sản phẩm, điều kiện để nhân rộng

Theo ông Nguyễn Hải Long, xử lý tro bay điện rác cần được thực hiện qua ba công đoạn chính: tiền xử lý, ổn định hóa và cố định các thành phần nguy hại. Mục tiêu không chỉ là làm giảm hàm lượng chất độc hại để đáp ứng quy chuẩn môi trường, mà quan trọng hơn là phải bảo đảm các thành phần nguy hại không bị hòa tan hoặc rửa trôi sau xử lý.

Trong quá trình ổn định hóa, có thể nghiên cứu sử dụng các loại phụ gia hóa học, phụ gia khoáng hoặc phụ gia hữu cơ phù hợp. Tiếp đó, vật liệu cần được cố định thông qua những quy trình sản xuất cụ thể, chẳng hạn như sản xuất gạch hoặc phối trộn vào xi măng.

Điều đáng lưu ý là việc tạo ra sản phẩm cuối cùng không đồng nghĩa với việc chất thải đã được xử lý triệt để. Nếu tro bay sau xử lý được sử dụng làm vật liệu san lấp, sản xuất gạch, xi măng hoặc nền đường, cần đánh giá khả năng duy trì tính ổn định của vật liệu trong suốt vòng đời sử dụng. Các thành phần nguy hại có tiếp tục được giữ ổn định hay không, khả năng phát tán và mức độ ảnh hưởng đến môi trường trong thời gian dài như thế nào là những vấn đề cần được làm rõ.

Đặc biệt, các nguồn phát thải thứ cấp có thể xuất hiện trong quá trình sản xuất, vận chuyển, thi công, sử dụng và lưu giữ sản phẩm. Nước có thể rửa trôi các thành phần nguy hại rồi thấm xuống đất; bụi cũng có thể phát tán ra môi trường trong quá trình vận chuyển và thi công. Vì vậy, việc đánh giá không thể chỉ dừng lại ở kết quả kiểm định sản phẩm tại thời điểm nghiệm thu, mà cần có cơ chế theo dõi, giám sát lâu dài.

Từ kinh nghiệm nghiên cứu và hợp tác công nghệ, ông Long cho rằng Nhật Bản là một trong những quốc gia có nhiều bài học đáng tham khảo. Quốc gia này từng trải qua những giai đoạn khó khăn, thậm chí phải trả giá đắt trong quá trình xử lý tro bay từ hoạt động đốt rác. Những kinh nghiệm đó đã thúc đẩy Nhật Bản xây dựng hệ thống tiêu chuẩn tương đối chi tiết và chặt chẽ đối với loại chất thải này. Đây là cơ sở để Việt Nam tham khảo trong quá trình hoàn thiện công nghệ và quy trình quản lý tro bay điện rác.

Đối với Hà Nội, nếu lựa chọn thí điểm hướng xử lý, ổn định hóa và tái chế tro bay thành vật liệu xây dựng, yêu cầu đặt ra là phải đánh giá đồng thời hiệu quả công nghệ, mức độ an toàn môi trường và tính khả thi về kinh tế. Theo đề xuất của ông Nguyễn Hải Long, công nghệ được lựa chọn trước hết phải chứng minh được hiệu quả kỹ thuật và khả năng vận hành ổn định. Đây là điều kiện tiên quyết để xem xét các bước triển khai tiếp theo.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn góp phần xử lý lượng lớn chất thải sinh hoạt của thành phố Hà Nội. Ảnh: HNM

Cùng với đó, cần có hoạt động kiểm tra, đánh giá độc lập đối với công nghệ và kết quả xử lý. Đơn vị phát sinh chất thải phải chịu trách nhiệm, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình xử lý; trong khi cơ quan quản lý cần tổ chức kiểm tra, giám sát khách quan, bảo đảm tính minh bạch. Việc đánh giá phải làm rõ mức độ an toàn của sản phẩm sau xử lý, khả năng kiểm soát các nguồn phát thải thứ cấp và những tác động môi trường có thể phát sinh trong quá trình vận hành.

Một yêu cầu khác không thể bỏ qua là hiệu quả tổng thể của mô hình. Ở góc độ doanh nghiệp, cần cân đối chi phí đầu tư, chi phí vận hành và lợi ích kinh tế. Ở góc độ xã hội, phải tính đến giá trị mà giải pháp xử lý mang lại đối với môi trường và cộng đồng, đặc biệt tại một đô thị lớn như Hà Nội.

Đáng chú ý, bài toán đầu ra sản phẩm cần được tính toán ngay từ giai đoạn nghiên cứu và thiết kế thí điểm. Công nghệ dù đáp ứng yêu cầu môi trường, bảo đảm hiệu quả sản xuất nhưng nếu sản phẩm không có thị trường tiêu thụ thì chất thải sau xử lý vẫn có nguy cơ tồn đọng trong kho bãi, không giải quyết được triệt để bài toán ban đầu.

Từ kinh nghiệm tham gia một dự án xử lý khoảng 4 triệu tấn chất thải chứa axit phát sinh từ một nhà máy phân bón lớn, với sự phối hợp nghiên cứu của Viện Vật liệu, ông Nguyễn Hải Long cho rằng việc hình thành quy trình xử lý phải gắn với khả năng tiêu thụ sản phẩm. Dự án này đã xây dựng được quy trình xử lý và tạo ra các sản phẩm có khả năng đưa ra thị trường. Dù quá trình tiêu thụ có sự hỗ trợ, ưu tiên từ doanh nghiệp phát sinh chất thải, kết quả cuối cùng vẫn là sản phẩm được tiêu thụ, góp phần duy trì hoạt động ổn định của mô hình.

Quy trình xử lý rác thải tại nhà máy rác thải Sóc Sơn. Ảnh: HNM

Đây cũng là kinh nghiệm có thể tham khảo khi nghiên cứu tái chế tro bay điện rác. Muốn hình thành chuỗi xử lý bền vững cần có sự liên kết giữa đơn vị phát sinh chất thải, đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và thị trường tiêu thụ. Trong một số trường hợp, thị trường đầu ra có thể cần sự hỗ trợ từ Nhà nước hoặc sự chia sẻ trách nhiệm của doanh nghiệp phát sinh chất thải.

Có thể thấy, tái chế tro bay điện rác thành vật liệu xây dựng là hướng nghiên cứu có tiềm năng, song không thể nóng vội trong quá trình triển khai. Từ nghiên cứu phòng thí nghiệm đến thử nghiệm pilot và sản xuất công nghiệp là những giai đoạn khác nhau, đòi hỏi phải được đánh giá đầy đủ về hiệu quả công nghệ, an toàn môi trường và tính khả thi thực tế. Chỉ khi kiểm soát được toàn bộ vòng đời vật liệu, bảo đảm tính minh bạch trong quản lý và giải quyết được đầu ra sản phẩm, việc tái sử dụng tro bay mới thực sự trở thành giải pháp góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.