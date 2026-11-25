Phòng điều khiển trung tâm - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những nhiệm vụ quan trọng, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, phân xưởng và triển khai các giải pháp gắn với yêu cầu thực tiễn. Trong đó, Công ty chú trọng phát huy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, khuyến khích ứng dụng các công nghệ mới nhằm cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao năng suất và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Một trong những kết quả nổi bật trong năm 2026 là việc xây dựng, hoàn thiện nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý kỹ thuật và vận hành nhà máy. Công ty đã hoàn thành xây dựng thư viện tài liệu vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, bản vẽ kỹ thuật và biên bản thí nghiệm; chuẩn hóa dữ liệu tín hiệu, thông số cảnh báo, bảo vệ và số hóa đường đặc tính vận hành của các hệ thống, thiết bị chính. Đây là những cơ sở dữ liệu quan trọng, phục vụ công tác tra cứu, phân tích, đánh giá hiệu quả vận hành, đồng thời tạo tiền đề nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát, phân tích xu hướng vận hành và đánh giá tình trạng thiết bị trong thời gian tới.

Song song với việc xây dựng cơ sở dữ liệu, Công ty tiếp tục duy trì, hoàn thiện và phát huy hiệu quả các ứng dụng chuyển đổi số đã triển khai. Tiêu biểu là ứng dụng BANVEHMI phục vụ quản lý, theo dõi và giám sát các thông số vận hành nhà máy; ứng dụng thông tin sự cố qua tin nhắn SMS; giải pháp quản lý tài liệu hội họp sử dụng mã QR động và ứng dụng mã QR phục vụ tra cứu nhanh hồ sơ thiết bị tại hiện trường. Các giải pháp góp phần đơn giản hóa thao tác, tăng khả năng tiếp cận thông tin, hỗ trợ cán bộ, công nhân viên thực hiện công việc thuận tiện, kịp thời và hiệu quả hơn.

Ứng dụng giám sát thông số nhà máy BANVEHMI của Công ty thủy điện Bản Vẽ phát triển. ﻿(Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Không chỉ tập trung ứng dụng công nghệ trong hoạt động nội bộ, Công ty còn chú trọng phát triển các giải pháp số phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng. Một trong những ứng dụng tiêu biểu là trang thông tin cộng đồng tại địa chỉ congdong.banvehpc.com, được xây dựng nhằm cung cấp thông tin, kiến thức liên quan đến hoạt động của nhà máy, công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn vùng hạ du. Với nội dung được trình bày trực quan, dễ tiếp cận, trang thông tin góp phần hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương vùng hạ du chủ động tìm hiểu thông tin, nâng cao nhận thức về an toàn, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Cùng với chuyển đổi số, phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật tiếp tục được Công ty quan tâm, đẩy mạnh. Trong năm 2026, Công ty Thủy điện Bản Vẽ có 19 sáng kiến được công nhận cấp Công ty; trong đó, 05 sáng kiến đã được Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) công nhận trong đợt 1, các sáng kiến trình đợt 2 đang tiếp tục được xem xét, đánh giá. Đặc biệt, 01 sáng kiến đang được hoàn thiện hồ sơ để trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xem xét, công nhận. Các sáng kiến xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tập trung cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành thiết bị và ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

Điểm đáng chú ý là hoạt động đổi mới sáng tạo tại Công ty không chỉ hướng đến những giải pháp công nghệ có quy mô lớn mà còn bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể trong công việc hằng ngày. Việc số hóa tài liệu, cải tiến phương thức tra cứu thông tin, hỗ trợ giám sát thông số vận hành hay phát triển các ứng dụng phục vụ cộng đồng đều thể hiện tinh thần chủ động nghiên cứu, tìm tòi và ứng dụng công nghệ của cán bộ, công nhân viên, từng bước đưa chuyển đổi số trở thành một phần thiết thực trong hoạt động của đơn vị.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Công ty Thủy điện Bản Vẽ cũng chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và chuyển đổi số. Trong năm 2026, Công ty đã tổ chức và cử cán bộ, công nhân viên tham gia nhiều chương trình đào tạo, tập huấn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tiêu biểu là các khóa đào tạo về ứng dụng GenAI trong khai thác dữ liệu vận hành và thí nghiệm; ứng dụng phần mềm mô phỏng quá độ phục vụ thí nghiệm chuyên sâu, phân tích sự cố và vận hành tổ máy; ứng dụng GenAI trong nhận diện nguy cơ mất an toàn thông tin đối với hệ thống công nghệ thông tin (IT) và hệ thống điều khiển công nghiệp (OT/SCADA).

CBCNV tham gia chương trình đào tạo, nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chuyên môn. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Thông qua các chương trình đào tạo, cán bộ, công nhân viên có điều kiện cập nhật kiến thức, tiếp cận các công cụ và phương pháp mới, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ vào công việc. Đây cũng là cơ sở để Công ty tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp AI trong phân tích xu hướng vận hành, đánh giá tình trạng thiết bị và hỗ trợ công tác quản lý kỹ thuật, phù hợp với định hướng phát triển trong những năm tiếp theo.

Với những kết quả đạt được trong năm 2026, Công ty Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục khẳng định quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Việc phát huy sáng kiến từ thực tiễn, từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu và tăng cường ứng dụng công nghệ mới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, vận hành mà còn tạo động lực để Công ty tiếp tục đổi mới, hướng tới mục tiêu vận hành nhà máy an toàn, ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững.