Đáng chú ý, các nhóm tin tặc vẫn chủ yếu sử dụng những phương thức tấn công truyền thống vốn đã cho thấy hiệu quả trong nhiều năm qua.

Theo báo The Insurer ngày 24/11, bà Lauren Winchester, Giám đốc bộ phận dịch vụ rủi ro mạng của tập đoàn bảo hiểm Travelers (Mỹ), cho biết báo cáo về các mối đe dọa an ninh mạng quý II/2026 của doanh nghiệp này ghi nhận số nạn nhân bị tấn công bằng mã độc tống tiền được công bố trên các trang web rò rỉ dữ liệu tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Có tổng cộng 89 nhóm tin tặc chuyên sử dụng mã độc tống tiền hoạt động, trong đó có 20 nhóm mới. Theo bà Winchester, sự gia tăng số lượng các nhóm tấn công khiến công tác ứng phó sự cố trở nên phức tạp hơn, do các chuyên gia khó xác định đối tượng tấn công, phương thức hoạt động cũng như cách thức đàm phán phù hợp.

Bà Winchester nhận định, dù AI đang làm thay đổi sâu sắc lĩnh vực an ninh mạng, các nhóm tin tặc vẫn chưa có nhiều thay đổi căn bản trong phương thức tấn công. Những cách thức xâm nhập hệ thống, mã hóa dữ liệu và đánh cắp thông tin vẫn phát huy hiệu quả, khiến các nhóm này tiếp tục sử dụng những quy trình tấn công quen thuộc. AI chủ yếu giúp chúng nâng cao hiệu suất hoạt động thay vì tạo ra những phương thức xâm nhập hoàn toàn mới.

Các mục tiêu thường bị tin tặc khai thác vẫn là mạng riêng ảo (VPN) và các hệ thống kết nối với bên ngoài của doanh nghiệp. Vì vậy, những biện pháp bảo vệ cơ bản như kiểm soát truy cập, bảo vệ hệ thống mạng và thường xuyên cập nhật các giải pháp an ninh vẫn có vai trò quan trọng trong phòng chống mã độc tống tiền.

Theo chuyên gia của Travelers, các công ty luật hiện là một trong những mục tiêu bị nhắm tới nhiều do lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu nhạy cảm của khách hàng. Tin tặc thường lợi dụng áp lực bảo vệ thông tin của khách hàng để gây sức ép buộc các công ty này trả tiền chuộc. Tuy nhiên, bà Winchester lưu ý rằng mọi ngành nghề đều có nguy cơ trở thành mục tiêu, đặc biệt khi số lượng nhóm tấn công ngày càng tăng và phương thức hoạt động ngày càng đa dạng.

Bên cạnh mã độc tống tiền, AI còn được tin tặc khai thác trong các cuộc tấn công giả mạo thư điện tử doanh nghiệp (BEC) và lừa đảo thao túng tâm lý (social engineering). Công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói và video (deepfake) ngày càng tinh vi, khó phát hiện; trong khi các bộ công cụ lừa đảo trực tuyến cũng được tích hợp AI và kỹ thuật vượt qua cơ chế xác thực đa yếu tố (MFA).

Báo cáo của Travelers cho thấy số yêu cầu bồi thường liên quan đến các vụ lừa đảo BEC trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này cho thấy các doanh nghiệp cần tăng cường bảo vệ dữ liệu, nâng cao nhận thức an ninh mạng cho nhân viên và duy trì các biện pháp phòng vệ cơ bản để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công.