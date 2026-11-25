Ngày 25/11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tọa đàm “Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác” với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp. Tại tọa đàm, nhiều vấn đề liên quan đến thực trạng phát sinh, lưu giữ tro bay cũng như các giải pháp công nghệ xử lý, tái chế đã được trao dổi.

Toàn cảnh toạ đàm. Ảnh: Phương Trang

Áp lực từ lượng tro bay tồn lưu

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho biết, tại phiên chất vấn của HĐND thành phố cuối tháng 10, lượng tro bay tồn lưu tại hai nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin được đề cập ở mức khoảng 100.000 tấn. Đây là vấn đề cần có giải pháp xử lý trước mắt, đồng thời đòi hỏi phương án căn cơ, lâu dài nhằm bảo đảm an toàn môi trường. “Tọa đàm được tổ chức nhằm đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô, không chỉ giải quyết lượng tro bay tồn lưu mà còn hướng tới tái chế, tái sử dụng hợp lý, giảm áp lực chôn lấp và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn”, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Phương Trang

Thực tế tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn cho thấy, lượng tro bay phát sinh mỗi ngày khoảng 60 - 75 tấn. Khối lượng lớn khiến việc lưu chứa tạo áp lực đáng kể về mặt bằng. Theo ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội, diện tích dành cho lưu chứa tro bay là một trong những vấn đề ảnh hưởng đến việc cân đối mặt bằng, có thể tác động đến tiến độ triển khai giai đoạn 2 của nhà máy.

Không chỉ là bài toán về khối lượng và diện tích lưu chứa, tro bay còn tiềm ẩn nguy cơ môi trường do đặc tính và thành phần phức tạp. Theo GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, cần phân biệt tro bay từ quá trình đốt rác sinh hoạt với tro bay từ các nhà máy nhiệt điện than. Rác sinh hoạt có thành phần không đồng nhất, phụ thuộc vào nguồn rác đầu vào và mức độ phân loại tại nguồn. Vì vậy, đặc tính tro bay cũng có sự khác biệt.

“Hà Nội cần quan tâm trước hết đến việc kiểm soát chất lượng tro bay sau xử lý, bảo đảm các thông số môi trường đáp ứng yêu cầu. Đơn vị vận hành cần thực hiện lấy mẫu, phân tích định kỳ. Đồng thời, thành phố nên có bộ phận chuyên trách hoặc nhóm giám sát để tiếp nhận, tổng hợp và đánh giá dữ liệu về khối lượng phát sinh, chất lượng tro bay, quá trình xử lý và nơi tiếp nhận cuối cùng”, GS.TS Hoàng Xuân Cơ nhấn mạnh.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế môi trường Việt Nam chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: Phương Trang

Nhiều hướng công nghệ xử lý

Đề cập đến các giải pháp xử lý tro bay, ông Tạ Văn Luân, Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông, Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, hiện có nhiều nhóm công nghệ đang được nghiên cứu và ứng dụng, mỗi công nghệ có ưu điểm và những yêu cầu kỹ thuật riêng. Trong đó, công nghệ ổn định hóa, hóa rắn sử dụng xi măng, vôi hoặc chất kết dính vô cơ để cố định các thành phần ô nhiễm. Phương pháp này có quy trình tương đối đơn giản, chi phí đầu tư không quá lớn, nhưng không loại bỏ hoàn toàn các chất nguy hại mà chủ yếu hạn chế khả năng phát tán ra môi trường.

Ông Tạ Văn Luân, Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông, Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng). Ảnh: Phương Trang

Một hướng khác là xử lý hóa học, trong đó có phương pháp rửa tro bay nhằm giảm hàm lượng muối, kiềm và một số thành phần có hại. Tuy nhiên, quá trình này có thể phát sinh nước thải chứa muối, kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác, đòi hỏi phải có hệ thống xử lý riêng.

Đối với công nghệ xử lý ở nhiệt độ cao, phương pháp này có khả năng xử lý các hợp chất hữu cơ, tuy nhiên đòi hỏi nhiều năng lượng và chi phí đầu tư lớn. Một số kim loại nặng như chì, thủy ngân có thể bay hơi trong quá trình xử lý và chuyển sang dòng khí thải. Công nghệ plasma cũng có khả năng xử lý ở nhiệt độ rất cao, nhưng chi phí đầu tư, vận hành lớn và yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt khí thải thứ cấp. “Không có công nghệ nào là hoàn hảo và phù hợp với tất cả các loại tro bay. Việc lựa chọn phải dựa trên thành phần, đặc tính của từng nguồn tro bay, mục tiêu xử lý và điều kiện thực tế”, ông Tạ Văn Luân lưu ý.

Ở góc độ quản lý môi trường, GS.TS Hoàng Xuân Cơ cho rằng, cần có nghiên cứu độc lập, đầy đủ về thành phần và đặc tính tro bay phát sinh từ các nhà máy điện rác, thay vì chỉ dựa vào kết quả nghiên cứu ở nước ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng khi rác thải sinh hoạt tại Hà Nội chưa được phân loại triệt để tại nguồn, khiến thành phần đầu vào có thể biến động.

Bên cạnh việc lựa chọn công nghệ, hiệu quả xử lý cũng cần được đánh giá trên cơ sở tổng thể. Theo ông Hoàng Xuân Cơ, khi so sánh phương án tái chế với chôn lấp, cần tính đủ chi phí đầu tư, vận hành, vận chuyển, xử lý chất thải thứ cấp, kiểm định, quan trắc và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả kinh tế cần được xem xét đồng thời với lợi ích xã hội và môi trường, thay vì chỉ tính toán chi phí xử lý ban đầu.

Từng bước nghiên cứu tái chế

Một trong những hướng được quan tâm tại tọa đàm là nghiên cứu sử dụng tro bay làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Theo ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty Cổ phần INA, việc xử lý tro bay không chỉ dừng ở giảm hàm lượng chất nguy hại mà còn phải bảo đảm các thành phần này không hòa tan, rửa trôi hoặc phát tán trở lại môi trường sau xử lý.

Ông Nguyễn Hải Long cho rằng, thành phần tro bay phụ thuộc vào nguồn rác đầu vào, công nghệ đốt và phương pháp thu gom. Trong đó, kim loại nặng, muối hòa tan và các hợp chất hữu cơ là những nhóm thành phần cần được quan tâm khi đánh giá mức độ nguy hại. Vì vậy, quy trình xử lý cần được thực hiện theo từng bước, từ tiền xử lý, ổn định hóa đến cố định các thành phần có nguy cơ.

Ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty Cổ phần INA chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: Phương Trang

“Yêu cầu quan trọng là phải đánh giá được mức độ an toàn của sản phẩm trong suốt vòng đời sử dụng, kể cả nguy cơ phát sinh chất thải thứ cấp, rửa trôi hoặc phát tán bụi. Việc đưa tro bay vào sản xuất gạch, xi măng hay vật liệu san lấp đều cần có thử nghiệm và đánh giá riêng, không thể mặc nhiên coi tro bay sau xử lý là nguyên liệu an toàn”, ông Nguyễn Hải Long cho biết.

Về phía đơn vị vận hành, ông Đỗ Tiến Dũng cho biết, tro bay được thu gom, thực hiện các công đoạn ổn định hóa, hóa rắn theo quy trình, sau đó bảo dưỡng, quản lý và lấy mẫu kiểm tra trước khi vận chuyển đến địa điểm xử lý. Mỗi lô tro bay cần có hồ sơ về nguồn gốc, khối lượng và kết quả phân tích các chỉ tiêu liên quan. Với lô có khối lượng khoảng 500 tấn, nhà máy phải cung cấp đầy đủ thông tin cho đơn vị tiếp nhận, vận chuyển và cơ quan giám sát để bảo đảm quá trình quản lý, vận chuyển, xử lý được kiểm soát.

Theo ông Dũng, quá trình này cần sự phối hợp giữa nhà máy, đơn vị vận chuyển, đơn vị xử lý và cơ quan quản lý nhà nước. Việc kiểm tra, giám sát phải được thực hiện xuyên suốt, từ khâu phát sinh, lưu chứa đến khi tro bay được đưa đến địa điểm xử lý. “Bất kỳ sản phẩm nào chưa chứng minh được mức độ an toàn về môi trường thì chưa thể đưa vào sử dụng. Nhiệm vụ chính của nhà máy điện rác trước hết là xử lý chất thải. Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn công nghệ xử lý tro bay phải được thực hiện cẩn trọng, dựa trên cơ sở khoa học và kết quả kiểm chứng cụ thể”, ông Đỗ Tiến Dũng nhấn mạnh.

Ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội. Ảnh: Phương Trang

Theo các ý kiến tại tọa đàm, Hà Nội cần ưu tiên xử lý an toàn lượng tro bay tồn lưu, đồng thời hoàn thiện dữ liệu quản lý, tăng cường giám sát và xác định rõ trách nhiệm của các bên trong từng khâu. Các công nghệ tái chế cần được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá độc lập trước khi xem xét áp dụng ở quy mô lớn.

Bài toán tro bay điện rác vì vậy không chỉ nằm ở việc tìm kiếm một công nghệ xử lý mà còn ở khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình, từ nguồn phát sinh đến khâu xử lý cuối cùng. Tái chế là hướng cần tiếp tục nghiên cứu, nhưng chỉ có thể trở thành giải pháp lâu dài khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn môi trường và hiệu quả kinh tế.