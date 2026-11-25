Theo báo Liberation của Pháp, sự kết hợp giữa robot học và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một thế hệ máy móc mới có khả năng nhận biết, phân tích và thích ứng với môi trường, thay vì chỉ thực hiện những thao tác được lập trình sẵn. Được kỳ vọng tạo bước đột phá trong sản xuất công nghiệp, logistics và chăm sóc con người, robot tích hợp AI đang thu hút hàng tỷ USD đầu tư, dù vẫn đối mặt với nhiều thách thức về độ an toàn và tin cậy.

Robot Trung Quốc sản xuất bắt đầu đưa vào ứng dụng trong bán hàng tự động. Ảnh: TTXVN

Khác với robot công nghiệp truyền thống chỉ thực hiện một nhiệm vụ cố định, thế hệ mới được trang bị AI vật lý (Physical AI), còn gọi là AI hiện thân (Embodied AI). Nhờ hệ thống camera 3D, cảm biến laser và xúc giác, robot có thể thu thập thông tin về môi trường, phân tích tình huống, lựa chọn hành động và điều khiển động cơ thực hiện thao tác phù hợp. Dữ liệu phản hồi sau mỗi hành động còn giúp chúng điều chỉnh và cải thiện độ chính xác.

Công nghệ này đặc biệt phù hợp với những công việc nặng nhọc, lặp đi lặp lại. Tại Pháp, hãng Renault hợp tác với doanh nghiệp Wandercraft phát triển robot hình người Calvin-40, có khả năng vận chuyển lốp xe và thùng hàng giữa các dây chuyền lắp ráp. BMW thử nghiệm robot của tập đoàn Thụy Điển Hexagon AB để vận chuyển các bộ phận thân xe.

Trong lĩnh vực logistics, tập đoàn GXO sử dụng robot Digit của Agility Robotics để đưa các thùng hàng lên băng chuyền. Amazon cũng hỗ trợ doanh nghiệp này thông qua quỹ đổi mới công nghiệp và triển khai thử nghiệm Digit tại một số hoạt động trong kho hàng. Các tập đoàn kỳ vọng robot giúp tăng năng suất, đồng thời giảm nguy cơ chấn thương cho người lao động.

Thiết kế hình người cho phép robot mô phỏng các thao tác vốn phù hợp với môi trường làm việc của con người, đặc biệt là sử dụng tay để cầm nắm và di chuyển đồ vật. Tuy nhiên, khả năng giữ thăng bằng khi di chuyển bằng hai chân vẫn là thách thức lớn. Theo Jean-Louis Constanza, Giám đốc Wandercraft, robot hình người hiện chưa đạt mức độ an toàn cần thiết để triển khai rộng rãi tại gia đình hoặc nơi công cộng. Tỷ lệ tin cậy của nhiều mẫu mới khoảng 95%, trong khi mục tiêu cần đạt là trên 99%.

Ngoài công nghiệp, robot tích hợp AI còn được phát triển để hỗ trợ con người trong lĩnh vực y tế và chăm sóc xã hội. Mẫu robot hình người Mirokaï của doanh nghiệp Pháp Enchanted Tools có thể đồng hành với trẻ em tại khu vực xạ trị hoặc hướng dẫn người cao tuổi trong các cơ sở dưỡng lão. Robot sử dụng đế di chuyển có bánh xe để bảo đảm ổn định, có thể cử động mắt, tai và dùng tay mang các khay đồ vật nhỏ.

Dù tiềm năng lớn, phần lớn robot công nghiệp và robot hỗ trợ hiện nay mới chỉ thực hiện được một số thao tác đơn giản. Phát triển robot đa nhiệm, có khả năng xử lý linh hoạt nhiều tình huống, vẫn đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ và hàng nghìn giờ huấn luyện. Do đó, việc phổ biến robot có thể thay thế con người trong các công việc phức tạp chưa thể diễn ra trong thời gian ngắn.

Cuộc đua robot thế hệ mới vì vậy không chỉ phụ thuộc vào năng lực của AI mà còn vào khả năng bảo đảm an toàn, độ chính xác và tính ổn định trong môi trường thực tế.