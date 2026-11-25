F/A-18E/F Super Hornet được phát triển để trở thành một trong những nền tảng chiến đấu chủ lực của Hải quân Mỹ trên tàu sân bay.

Khác với máy bay hoạt động từ căn cứ trên đất liền, tiêm kích hải quân phải đáp ứng những điều kiện khai thác đặc biệt khắc nghiệt, trong đó nổi bật là cất cánh từ đường băng ngắn và hạ cánh xuống boong tàu đang di chuyển.

Super Hornet sử dụng hệ thống máy phóng hơi nước hoặc máy phóng điện từ trên các tàu sân bay được trang bị tương ứng.

Quá trình cất cánh yêu cầu máy bay được kết nối với hệ thống phóng, sau đó tăng tốc nhanh để đạt vận tốc đủ lớn trước khi rời boong tàu.

Cấu trúc thân và càng đáp phải chịu được những tải trọng đáng kể trong quá trình này.

Khi hạ cánh, F/A-18E/F sử dụng móc hãm phía sau để bắt vào một trong những dây cáp được bố trí trên boong tàu. Máy bay giảm tốc nhanh trong quãng đường rất ngắn.

Đây là một trong những thao tác đòi hỏi độ chính xác cao nhất trong hoạt động hàng không quân sự.

Cấu trúc càng đáp của Super Hornet được thiết kế chắc chắn để chịu lực va chạm khi tiếp xúc boong.

Khung thân, cánh và các bộ phận liên kết cũng được gia cường nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác lâu dài trong môi trường biển.

Một đặc điểm khác là khả năng gập cánh. Khi không hoạt động, phần cánh ngoài của F/A-18E/F có thể gập lại nhằm giảm diện tích chiếm chỗ trong nhà chứa máy bay và trên boong tàu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các tàu sân bay phải bố trí nhiều máy bay cùng lúc.

Môi trường biển còn tạo ra nguy cơ ăn mòn do hơi muối và độ ẩm. Vì vậy, việc bảo dưỡng F/A-18 bao gồm kiểm tra cấu trúc, hệ thống thủy lực, động cơ và những bộ phận dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện hàng hải.

Các yêu cầu này khiến tiêm kích hải quân có cấu trúc và quy trình khai thác khác biệt đáng kể so với máy bay chiến đấu trên đất liền.

Super Hornet được phát triển không chỉ để chiến đấu hiệu quả mà còn phải duy trì khả năng hoạt động liên tục trên tàu sân bay.