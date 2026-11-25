Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 diễn tập.

Với đề mục “Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp hiệp đồng với Sư đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”, cuộc diễn tập trải qua các giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; hành quân, trú quân chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Các nội dung được xây dựng sát nhiệm vụ, tình hình thực tế, tập trung nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng.

Thông qua diễn tập nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực tham mưu, điều hành của cơ quan và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; đồng thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.