Thủ tướng yêu cầu tạo chuyển biến mạnh hơn các động lực tăng trưởng trong quý IV

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp. (Nguồn: VGP)

Sáng 3/10, phát biểu khai mạc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết đất nước vừa đi qua 3 quý của năm 2026 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có rất nhiều biến động phức tạp, khó lường, có những diễn biến vượt dự báo, tác động trực tiếp và rất mạnh tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, ổn định kinh tế vĩ mô, theo Cổng TTĐT Chính phủ.

Cụ thể, xung đột kéo dài tại Trung Đông tác động mạnh đến giá dầu, nguồn cung năng lượng, gây gián đoạn chuỗi cung ứng, vận tải quốc tế, tạo sức ép trực tiếp lên sản xuất, xuất khẩu và ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô.

Chính sách thuế quan của các nước và sự điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế, đặc biệt là các nền kinh tế lớn tác động đến tăng trưởng toàn cầu, gia tăng sức ép lạm phát. Thời gian qua, các tổ chức quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu xuống 2,5-3% (giảm 0,2-0,3%), tăng trưởng thương mại giảm 2,2-3,2% xuống 1,5-2,5%, trong khi nâng dự báo lạm phát lên 4-4,4% (cao hơn 0,6-1,4%).

Thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, tác động, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính để xử lý triệt để các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, kiến tạo phát triển; quan trọng nhất là trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đầy đủ, minh bạch.

Cùng với đó, tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh sản xuất trong nước gắn với thực hiện miễn, giảm thuế, phí; xử lý triệt để kiến nghị để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện các biện pháp mạnh để đảm bảo an ninh năng lượng, điện, xăng dầu.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền ở Trung ương và địa phương, nâng cao năng lực thực thi cấp cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kết cấu hạ tầng đồng bộ, tháo gỡ các dự án khó khăn, tồn đọng kéo dài.

"Áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm là rất lớn, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa; các điểm nghẽn để tháo gỡ triệt để; các giải pháp cụ thể đủ mạnh, khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý IV", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng yêu cầu phân tích rõ những ngành, lĩnh vực, địa phương đang tạo động lực cho tăng trưởng để tiếp tục phát huy, đồng thời xác định những lĩnh vực, địa phương tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng và những động lực còn dư địa khai thác.

Trong quý IV, cần tập trung tạo chuyển biến mạnh hơn ở các động lực tăng trưởng chủ yếu như sản xuất công nghiệp, xây dựng và xuất khẩu. Các dự án lớn cần được đẩy nhanh tiến độ, những công trình có khả năng hoàn thành sớm cần được đưa vào sử dụng. Cùng với đó là mở rộng thị trường xuất khẩu, kích thích sức mua trong nước, đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn.

"Từ nay đến cuối năm, mỗi bộ, ngành, địa phương phải xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong từng tháng, gắn với kết quả đầu ra và phân công rõ cơ quan, tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện", Thủ tướng yêu cầu.