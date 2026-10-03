Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Bến Tre từ nhiệm sau giai đoạn lợi nhuận tăng gấp đôi

Sau 6 tháng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt khoảng 24,7 tỷ đồng, tăng hơn 137% so với cùng kỳ năm 2025.

CTCP Dược phẩm Bến Tre vừa công bố thông tin về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Khắc Hanh, Tổng Giám đốc công ty.

Theo đơn đề ngày 30/9/2026, ông Hanh đề nghị Hội đồng quản trị (HĐQT) xem xét chấp thuận cho thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/11/2026.

Về lý do, ông Hanh cho biết cần sắp xếp lại thời gian, kế hoạch công việc cá nhân và tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ chiến lược dài hạn khác của công ty. Theo nội dung đơn, ông nhận thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm trọn vẹn vai trò điều hành trực tiếp các hoạt động thường nhật trên cương vị Tổng Giám đốc.

Ông Hanh cũng cho biết trong thời gian qua, bản thân cùng Ban điều hành đã tập trung kiện toàn hệ thống phân phối, thúc đẩy tái cấu trúc tổ chức, quản trị dòng tiền và mở rộng danh mục sản phẩm chiến lược.

Đồng thời, vị Tổng Giám đốc này cho biết sẽ phối hợp với HĐQT, nhân sự kế nhiệm và các phòng ban liên quan để bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản cùng những dự án trọng điểm đang triển khai, nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của Bepharco diễn ra liên tục.

Trong đơn, ông Hanh đề nghị HĐQT tiến hành các thủ tục thông qua nghị quyết miễn nhiệm và thực hiện công bố thông tin theo quy định. Như vậy, thời điểm 1/11/2026 là thời điểm ông đề nghị thôi giữ chức vụ; việc miễn nhiệm chính thức cần căn cứ vào nghị quyết của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh diễn biến nhân sự, kết quả kinh doanh cũng là một trong những khía cạnh đáng chú ý tại Bepharco.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của DBT đạt khoảng 417,5 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với mức khoảng 404,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập của doanh nghiệp sau 6 tháng đạt khoảng 24,7 tỷ đồng, tăng hơn 137% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo doanh nghiệp giải trình, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng mạnh đến từ hoạt động chuyển nhượng 3.700.000 cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Trương ướng Codupha, ghi nhận doanh thu tài chính hơn 16 tỷ.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối quý II/2026 tổng tài sản của Bepharco ở mức khoảng 881,6 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả khoảng 585,1 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu khoảng 296,5 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu DBT đang giao dịch quanh mức 13.200 đồng/cp, qua đó đưa vốn hoá thị trường đạt khoảng 289,9 tỷ đồng.