Ceo Viettel Global Nguyễn Thị Hoa: Ra nước ngoài là để lớn mạnh hơn

Theo bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global), doanh nghiệp không nhất thiết phải chờ đến khi có đủ năng lực mới nghĩ đến việc vươn ra thị trường quốc tế. Ngược lại, chính quá trình đi ra nước ngoài có thể giúp doanh nghiệp rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm và tạo dựng năng lực cạnh tranh.

Chia sẻ tại diễn đàn Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - khu vực miền Bắc, bà Hoa cho biết Viettel Global đã thực hiện đầu tư nước ngoài khoảng 20 năm. Doanh nghiệp đang chuẩn bị đầu tư tại quốc gia thứ 11, trải dài trên ba châu lục gồm châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Những năm gần đây, kết quả kinh doanh của Viettel Global duy trì mức tăng trưởng trên 20% mỗi năm.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel. (Ảnh: Phan Chính)

“Quá trình đi ra nước ngoài cũng chính là quá trình trau dồi và tạo ra cái năng lực của doanh nghiệp”, bà Hoa nói.

Từ thực tế hoạt động tại nhiều thị trường, bà Hoa cho rằng khi doanh nghiệp bước ra nước ngoài, yếu tố chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bà dẫn lại quá trình Viettel Global bắt đầu đầu tư ra nước ngoài từ năm 2006, thời điểm cơ chế, chính sách cho hoạt động này tại Việt Nam còn chưa hoàn thiện.

Theo bà, những năm gần đây, môi trường chính sách đã có nhiều thay đổi theo hướng khuyến khích doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế. Bà đánh giá chương trình Go Global với những mục tiêu cụ thể về số lượng doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh ở nước ngoài sẽ tạo thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp.

“Những chính sách đấy góp phần và thúc đẩy các doanh nghiệp có mong muốn đi ra nước ngoài để đầu tư, kinh doanh”, bà Hoa chia sẻ. Theo bà, nguồn lực tạo ra từ hoạt động đầu tư quốc tế nếu được khai thác hiệu quả cũng có thể đóng góp trở lại cho tăng trưởng kinh tế trong nước.

Một vấn đề khác được bà Hoa nhắc đến là nguồn vốn. Trong bối cảnh chi phí vốn trong nước còn cao, việc xây dựng uy tín, tiềm lực tài chính và vị thế trên thị trường quốc tế có thể mở thêm cơ hội tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài với chi phí hợp lý hơn.

Từ câu chuyện của Viettel Global, bà Hoa đúc kết ba yếu tố mà theo bà có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trước hết là sản phẩm. Doanh nghiệp phải tạo ra sản phẩm tốt với mức giá phù hợp để khách hàng thực sự muốn sử dụng. Theo bà, đây là nền tảng đầu tiên để hình thành năng lực cạnh tranh.

Tiếp đó là khả năng thực thi. Chiến lược dù quan trọng nhưng chỉ có giá trị khi được biến thành kết quả cụ thể. Với những doanh nghiệp có quy mô lớn, khả năng triển khai dự án đúng thời hạn, đạt hiệu quả, cùng sự phối hợp và chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống là yếu tố quyết định.

Yếu tố thứ ba, theo bà Hoa, là khả năng chống chịu. “Có những lúc trong những lúc khó khăn nhất, những lúc mình đã chỉ muốn đập đầu vào tường, muốn từ bỏ nhưng cuối cùng mình vẫn phải ở lại, cũng phải làm tiếp”, bà nói.

Bà gọi đó là sự “lì đòn” của doanh nghiệp. Trước khi nói đến phát triển, doanh nghiệp phải sống sót, sau đó mới có thể tồn tại và đi xa hơn.

Bà Hoa cũng cho rằng doanh nghiệp cần thận trọng trước các cơ hội kinh doanh, nhưng không nên vì sợ rủi ro mà đứng ngoài cuộc. Theo bà, khi có cơ hội phù hợp, doanh nghiệp cần mạnh dạn hành động, bởi quá trình thực hiện cũng chính là lúc năng lực được hình thành.

Một điểm bà đặc biệt nhấn mạnh là sự liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam khi vươn ra thế giới. Từ kinh nghiệm đầu tư tại nhiều quốc gia, bà cho biết Viettel Global mong muốn hình thành một hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia thị trường quốc tế.

“Rất mong muốn là có một cái hệ sinh thái của các doanh nghiệp Việt Nam để đi cùng với nhau”, bà Hoa nói.

Theo bà, khi doanh nghiệp Việt Nam có thể trở thành đối tác, nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ của nhau tại những thị trường mà các doanh nghiệp đã có hiện diện, sức mạnh cạnh tranh sẽ được nâng lên. Vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp vì thế cũng rất quan trọng trong việc kết nối, mở rộng hợp tác và tạo ra những mối liên kết thực chất.

Tại diễn đàn, trước đề nghị kết nối từ các doanh nghiệp mong muốn trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái của Viettel Global, bà Hoa khẳng định hoàn toàn cởi mở với việc hợp tác.

Bà cho biết Viettel Global đang nghiên cứu thêm các sản phẩm liên quan đến năng lượng xanh và viễn thông, những lĩnh vực được đánh giá có nhiều cơ hội khi doanh nghiệp bước ra thị trường nước ngoài.

“Viettel cũng đã tạo được niềm tin rồi”, bà Hoa chia sẻ, đồng thời mở ra khả năng kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam cùng đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.