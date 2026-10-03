Giải ngân vốn FDI 9 tháng cao nhất 5 năm qua

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố cho biết, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 9 tháng năm 2026 ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức vốn FDI thực hiện trong 9 tháng cao nhất 5 năm qua.

Cùng với kết quả giải ngân, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/9/2026 đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng được ghi nhận ở cả ba hình thức đầu tư. Vốn đăng ký cấp mới đạt 29,24 tỷ USD với 3.108 dự án được cấp phép, tăng 6,2% về số dự án và gấp 2,4 lần về số vốn đăng ký. Vốn đăng ký điều chỉnh đạt 14,15 tỷ USD từ 948 lượt dự án, tăng 25,1%. Vốn góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 6,97 tỷ USD, tăng 44%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành 9 tháng năm giai đoạn 2022-2026 (Nghìn tỷ đồng).

Xét theo lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút lượng vốn FDI lớn. Tính cả vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh, ngành này đạt 21,82 tỷ USD, chiếm 50,3% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 6,94 tỷ USD, chiếm 16%.

Cơ cấu nhà đầu tư cho thấy sự hiện diện đáng kể của các dòng vốn từ châu Á và một số trung tâm tài chính. Singapore dẫn đầu 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án được cấp phép mới tại Việt Nam, với 9,26 tỷ USD, chiếm 31,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hàn Quốc đứng tiếp theo với 5,70 tỷ USD. Luxembourg đạt 4,99 tỷ USD. Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 3,01 tỷ USD. Trung Quốc đạt 2,27 tỷ USD.

Cùng với đà tăng của vốn đăng ký, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 9 tháng năm 2026 ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức vốn FDI thực hiện trong 9 tháng cao nhất 5 năm qua. Công nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp phần lớn với 17,40 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn FDI thực hiện. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,59 tỷ USD, chiếm 7,5%. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 723,4 triệu USD, chiếm 3,4%.