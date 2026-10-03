Kế hoạch của Hà Nội và TP.HCM để đạt tăng trưởng 2 con số năm nay

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì sáng 3/10, các địa phương báo cáo kết quả kinh tế - xã hội tích cực sau 9 tháng, đồng thời cam kết tăng tốc trong quý IV để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công được giao.

Hà Nội nỗ lực bứt phá trong 3 tháng cuối năm

Hà Nội đề nghị cấp có thẩm quyền ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng quốc gia trên địa bàn. Ảnh: Việt Linh.

Với Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho biết kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực sau 9 tháng. Riêng quý III/2026, GRDP tăng 10,02%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng tiệm cận 9%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ giữ vai trò trụ cột, trong khi công nghiệp - xây dựng duy trì đà tăng qua các quý. Các lĩnh vực tiêu dùng, du lịch và vận tải cũng tiếp tục mở rộng.

Đáng chú ý, đầu tư và xây dựng trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Hà Nội. Tổng vốn đầu tư 9 tháng tăng 19%, trong khi vốn thực hiện từ nguồn ngân sách do địa phương quản lý tăng tới 80%.

Hà Nội đã bổ sung 80.000 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công để tập trung cho các dự án trọng điểm. Hàng loạt công trình quy mô lớn bước vào giai đoạn tăng tốc thi công, trong đó có các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, các trục hướng tâm và 5 tuyến đường sắt đô thị được khởi công, triển khai.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Hà Nội thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn vẫn tồn tại như số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động chưa thực sự ổn định, tồn kho sản xuất còn lớn, một số ngành xuất khẩu phục hồi chậm...

Để tạo thêm động lực trong những tháng cuối năm và giai đoạn tiếp theo, Hà Nội đề nghị cấp có thẩm quyền ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng quốc gia trên địa bàn, trọng tâm là Vành đai 5, các tuyến đường sắt quốc gia qua Hà Nội và các đầu mối giao thông kết nối liên vùng.

TP cũng đề nghị sớm áp dụng cơ chế giá đất mới, tháo gỡ nguồn vốn tín dụng cho nhà ở xã hội và bố trí nguồn vốn ưu đãi phù hợp để khơi thông dòng vốn cho lĩnh vực này.

TP.HCM đặt mục tiêu GRDP quý IV tăng trên 13,2%

TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cho biết kinh tế thành phố tăng trưởng 9,86% trong quý III, đưa mức tăng 9 tháng lên 9,66%. Nguồn lực đầu tư xã hội tăng 17,3%, mức cao nhất trong thời gian qua. Thu ngân sách đạt gần 84,3% dự toán, trong khi thu hút FDI đạt hơn 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần cùng kỳ.

Cùng với việc đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, TP.HCM cũng ghi nhận những chuyển biến trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời, việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị và HĐND thành phố ban hành 25 nghị quyết cụ thể hóa đã tạo thêm cơ sở thể chế cho đầu tư phát triển.

"Bước vào chặng nước rút 3 tháng cuối năm, TP.HCM tập trung cao độ thực hiện 3 mục tiêu lớn, gồm tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách đạt mốc 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao", lãnh đạo TP.HCM khẳng định.

Để đạt mục tiêu này, thành phố phấn đấu GRDP quý IV tăng trên 13,2%, đồng thời khẩn trương giải ngân khoảng 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư công còn lại.

TP.HCM cũng tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục để thúc đẩy các dự án quy mô lớn như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự án lấn biển Cần Giờ, cảng Cái Mép - Hạ, các tuyến metro và dự án chống ngập giai đoạn 1 dự kiến vận hành trong tháng 11.

Song song đó, thành phố tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý và triển khai chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho thuê giai đoạn 2026-2030, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho năm 2027 và những năm tiếp theo.

Ninh Bình đề nghị sớm lập quy hoạch chi tiết sân bay quốc tế

Du lịch tiếp tục là một trong những lĩnh vực quan trọng của kinh tế Ninh Bình. Ảnh: Unsplash.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết GRDP 9 tháng tăng 11,51%, vượt kịch bản đề ra và đứng thứ 5 cả nước.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính khi tăng 25,4%. Khu vực du lịch - dịch vụ tăng 9,95%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 47.000 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí đạt 90,87% dự toán và dự kiến cả năm vượt 30%, tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng. Hoạt động xuất khẩu duy trì xuất siêu hơn 2,7 tỷ USD.

Du lịch tiếp tục là một trong những lĩnh vực quan trọng của kinh tế địa phương. Ninh Bình đón 21 triệu lượt khách trong 9 tháng, trong đó có 2,4 triệu lượt khách quốc tế.

Bên cạnh những điểm sáng, lãnh đạo địa phương thừa nhận điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở tiến độ đầu tư công. Đến hết 9 tháng, Ninh Bình mới giải ngân 37,3% kế hoạch vốn do Thủ tướng giao.

"Tỉnh cam kết tập trung cao độ trong quý IV/2026, giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2026; đồng thời kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và giai đoạn 2026-2030", Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nói.

Nhằm khơi thông nguồn lực phát triển dài hạn và tăng cường liên kết vùng, tỉnh Ninh Bình đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm kết nối khu vực tây bắc với trục bắc - nam.

Ninh Bình cũng đề nghị Bộ Xây dựng sớm lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định quy hoạch Khu kinh tế Kim Sơn.

Khánh Hòa đề xuất lên thành phố trực thuộc Trung ương

GRDP Khánh Hòa trong 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 11,21%. Ảnh: Xuân Hoát.

Với Khánh Hòa, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong 9 tháng, với tốc độ tăng trưởng đạt 11,21%. Thu ngân sách nhà nước đạt 36.900 tỷ đồng, tương đương 98% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 11.000 tỷ đồng, tương đương trên 70% kế hoạch Thủ tướng giao.

Đặc biệt, Khánh Hòa đã quyết liệt tháo gỡ khó khăn, xử lý được 106/257 dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn.

"Khánh Hòa cam kết phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10,2%, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao. Đồng thời, trên cơ sở các nghị quyết tháo gỡ của Trung ương, tỉnh đặt quyết tâm hoàn thành dứt điểm việc xử lý 257 dự án tồn đọng ngay trong năm 2026", Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định.

Về định hướng dài hạn, Khánh Hòa đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ hoàn thiện đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong theo quy định của Luật Phát triển đô thị để Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Tỉnh đồng thời đề nghị hỗ trợ xây dựng đề án đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.