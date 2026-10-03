Mở rộng nguồn cung, thu hút nhà đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Hoàng Tùng/Bnews/vnanet.vn

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, sau khi được Tổ chức FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, mở rộng nguồn cung hàng hóa và thu hút nhà đầu tư nhằm phát triển thị trường chứng khoán theo hướng bền vững. Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 diễn ra trưa ngày 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.

Hoàn thiện thể chế, tạo dư địa phát triển thị trường

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp hồi đầu tháng 9 mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn quốc tế, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng khi thị trường chứng khoán Việt Nam được quốc tế công nhận.

Việc nâng hạng được đánh giá có tác động cả trong ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Tài chính, vấn đề quan trọng là tận dụng hiệu quả cơ hội này, qua đó tạo điều kiện huy động vốn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân, phục vụ các mục tiêu phát triển trong trung và dài hạn.

Để tiếp tục đưa thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới thứ bậc cao hơn, Bộ Tài chính xác định hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngay tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 này, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Việc sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau khi thị trường được nâng hạng, đồng thời cập nhật những tiến bộ về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và xu hướng thử nghiệm có kiểm soát đang được triển khai tại thị trường khu vực và thế giới.

Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi hơn cho các thành phần tham gia thị trường chứng khoán.

Song song với cải cách thủ tục, Bộ Tài chính sẽ tập trung các giải pháp phát triển nguồn cung vốn và đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường.

Bộ Tài chính cũng đang trình Chính phủ xem xét các quy định liên quan đến IPO của doanh nghiệp niêm yết, qua đó tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên sàn; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp có quy mô lớn, quản trị tốt và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cùng đó, cơ quan soạn thảo dự kiến trình Quốc hội sửa đổi Luật Đầu tư tại kỳ họp tới nhằm thu hút và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường.

Đa dạng hóa hàng hóa, tăng sức hút với nhà đầu tư

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Hoàng Tùng/Bnews/vnanet.vn

Bên cạnh thị trường cổ phiếu, Bộ Tài chính cũng báo cáo Chính phủ về các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm trái phiếu phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ, cùng các sản phẩm như trái phiếu xanh và phái sinh.

Một trong những nhóm giải pháp được Bộ Tài chính đặt ra là tạo cầu đầu tư trên thị trường, trọng tâm là phát triển hệ thống nhà đầu tư nhằm hình thành sức cầu và sức hút bền vững.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu cắt giảm thủ tục, tạo điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam thuận lợi hơn.

Bộ Tài chính xây dựng đề án phổ cập và đào tạo nhà đầu tư, hướng tới việc giúp các cá nhân tiếp cận kiến thức và nâng cao trình độ khi tham gia thị trường.

Theo Bộ Tài chính, việc nâng cao kiến thức cho nhà đầu tư là một trong những yếu tố góp phần củng cố nền tảng và bảo đảm thị trường phát triển bền vững.

Cùng với việc mở rộng quy mô và thu hút thêm dòng vốn, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát nhằm tăng tính minh bạch của thị trường. Các hành vi vi phạm sẽ được kịp thời phát hiện và xử lý, qua đó bảo đảm sự công bằng giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo định hướng này, quá trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới sẽ tập trung đồng thời vào nhiều trụ cột: hoàn thiện thể chế, mở rộng nguồn cung, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng nhà đầu tư và tăng cường minh bạch, giám sát thị trường.

Đây được xem là những bước tiếp theo nhằm tận dụng cơ hội từ việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, đồng thời tạo nền tảng để thị trường tiếp tục phát triển ở các cấp độ cao hơn trong thời gian tới.