Giá vàng ngày 3/10: Vàng nhẫn giảm theo giá thế giới

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Trong phiên giao dịch hôm nay (3/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt giảm. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp đà lao dốc, giao dịch quanh mốc 4.100 USD/ounce.

​Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 3/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 12 giờ 30 phút ngày 3/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 12 giờ 30 phút ngày 3/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 36,7 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.139,8 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 3/10. (Ảnh: kitco.com)

Kỳ vọng chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt tiếp tục hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, qua đó tạo áp lực lên giá vàng thế giới.

Bên cạnh đó, giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lạm phát kéo dài. Diễn biến này có thể khiến các ngân hàng trung ương duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian lâu hơn.

Vàng là kim loại quý không tạo ra lãi suất, vì vậy khi lãi suất cao, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chuyển tiền sang các tài sản có thể sinh lời như trái phiếu hoặc tiền gửi, kéo giá kim loại quý đi xuống.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 101,92 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,784%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm với chỉ số Dow Jones tăng 250 điểm, tương đương tăng 0,5%, đạt 51.176,46 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, đạt 7.722,72 điểm; trong khi đó, chỉ số Nasdaq tăng 1,2%, chốt phiên ở mức 27.190,86 điểm. Giá dầu thế giới tiếp tục neo ở mức cao, giao dịch quanh mức 102,6 USD/thùng đối với dầu Brent và 91,11 USD/thùng với dầu WTI.