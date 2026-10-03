Nam shipper được hơn 3.4 tỷ đồng 'tiền boa' sau một lần giao pizza

Câu chuyện bắt đầu khi Brian Wilson đặt pizza của Domino’s cho bữa ăn gia đình, kèm một chai Diet Coke. Tuy nhiên, sau khi đơn hàng được đặt, Wilson nhận được thông báo nhà hàng đã hết loại nước ngọt này. Lúc đó, tài xế giao hàng cũng đã rời khỏi cửa hàng nên Wilson nghĩ rằng gia đình sẽ phải dùng bữa mà không có Diet Coke.

Thế nhưng khi tài xế tên Dan (70 tuổi, Mỹ) đến giao hàng, Wilson bất ngờ nhìn thấy chai Diet Coke đi cùng những hộp pizza.

Hóa ra, trên đường giao hàng, Dan đã chủ động ghé một cửa hàng khác để mua chai nước ngọt mà khách đặt. Ông cho biết việc này chỉ khiến mình mất thêm khoảng 3 phút.

Khoảnh khắc Dan giải thích với khách rằng ông đã tự mua Diet Coke được camera Ring trước cửa nhà ghi lại. Wilson cảm động trước hành động tưởng như rất nhỏ của người tài xế.

Tài xế giao hàng Dan cùng chai Diet Coke mà ông tự mua. Ảnh: Brian Wilson/GoFundMe

Không có tiền mặt để gửi thêm tiền boa ngay lúc đó, Wilson quyết định lập một trang gây quỹ trên GoFundMe nhằm giúp Dan có một khoản tiền trước khi nghỉ hưu. Wilson cũng chia sẻ đoạn video ghi lại sự việc lên TikTok.

Câu chuyện nhanh chóng được nhiều người quan tâm. Chỉ sau vài ngày, chiến dịch đã nhận được hơn 1.600 lượt đóng góp, với số tiền vượt 23.000 USD (khoảng 600 triệu đồng).

Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Khi câu chuyện tiếp tục lan rộng, số tiền quyên góp tăng nhanh chóng. Đến ngày 8/4/2026, Good News Network cập nhật tổng số tiền đã vượt 129.000 USD, tương đương khoảng 3,4 tỷ đồng.

Dan cho biết ông rất bất ngờ trước sự quan tâm của mọi người. Theo chia sẻ được Good News Network dẫn lại, ông vốn là người khá khiêm tốn và trân trọng những gì cộng đồng dành cho mình.

Dan đã làm công việc giao hàng cho Domino’s trong khoảng 14 năm. Đây được xem là công việc thứ hai của ông và thời điểm câu chuyện lan truyền, ông chỉ còn vài tuần trước khi chính thức nghỉ hưu.

Điều khiến câu chuyện được chú ý không chỉ nằm ở khoản tiền lớn mà Dan nhận được, mà còn ở nguyên nhân bắt đầu tất cả. Chỉ vì muốn khách có đúng chai nước đã đặt, ông đã tự bỏ thời gian ghé một cửa hàng khác mua giúp.

Một hành động chỉ mất vài phút, nhưng cuối cùng lại tạo nên một câu chuyện được hàng nghìn người hưởng ứng và mang đến cho người tài xế một món quà trị giá hàng tỷ đồng.

(Theo Good News Network, câu chuyện được cập nhật ngày 8/4/2026)