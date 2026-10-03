PNJ giải trình khi cổ phiếu nằm sàn 5 phiên liên tiếp

PNJ cho rằng đà giảm của cổ phiếu chịu tác động từ nhiều yếu tố. Ảnh: S.T.

Từ mức 33.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 25/9, sau 5 phiên giảm sàn liên tiếp, kết phiên 2/10, thị giá PNJ chỉ còn 23.050 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm hơn 30%.

Trước diễn biến này, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) để giải trình về nguyên nhân biến động giá cổ phiếu.

Áp lực từ thị trường và tỷ lệ cho vay ký quỹ

Theo PNJ, thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây nhìn chung có xu hướng điều chỉnh, trong khi tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng. Bên cạnh đó, công ty ghi nhận một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ.

"Việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ có thể làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu và ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như diễn biến giá cổ phiếu PNJ", doanh nghiệp thông tin.

Diễn biến thị giá PNJ từ đầu năm đến nay. Ảnh: TradingView.

Bên cạnh yếu tố thị trường, PNJ cho biết trong giai đoạn ngày 4-30/9, công ty liên tục công bố nhiều thông tin liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan, cùng một số nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông.

Theo PNJ, các thông tin này phát sinh độc lập, ở những thời điểm khác nhau và đều được công bố theo quy định. Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận việc có nhiều thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Cam kết tiếp tục đồng hành cùng cổ đông, nhà đầu tư

Trong số các thông tin được PNJ công bố thời gian qua, đáng chú ý là kế hoạch kinh doanh hợp nhất điều chỉnh năm 2026 được công bố ngày 25/9, với nhiều chỉ tiêu thay đổi đáng kể so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Đây cũng là thời điểm cổ phiếu PNJ bắt đầu chuỗi 5 phiên giảm sàn liên tiếp.

Lãnh đạo PNJ cho biết việc điều chỉnh kế hoạch chủ yếu xuất phát từ những thay đổi trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, sự cố liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương phát sinh ngoài dự kiến trong năm 2026 đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch, đồng thời tạo áp lực tài chính liên quan đến việc mua lại hàng hóa đã bán.

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến thay đổi một số phương thức thu đổi sản phẩm. Theo PNJ, điều này có thể khiến số khách hàng bán lại sản phẩm đã mua tăng đáng kể, qua đó làm tỷ lệ tổn thất ước tính cao hơn mức đang được tham chiếu tại báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét.

Trên cơ sở đó, PNJ dự kiến trích lập dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán với giá trị ước tính hơn 7.071 tỷ đồng, như công ty đã công bố trước đó.

PNJ lưu ý khoản dự phòng này là giá trị ước tính dựa trên các thông tin và giả định hiện có, trong đó có khả năng khách hàng thực hiện thu đổi sản phẩm. "Đây không phải là khoản chi tiền mặt thực tế phát sinh ngay tại thời điểm trích lập. Giá trị dự phòng chính thức sẽ được xác định trên cơ sở dữ liệu thực tế và các quy định, chuẩn mực kế toán áp dụng tại thời điểm lập báo cáo tài chính", doanh nghiệp nhấn mạnh.

Từ những yếu tố trên, PNJ nhận định diễn biến giá cổ phiếu trong thời gian qua chịu ảnh hưởng đồng thời từ xu hướng chung của thị trường và các sự kiện được công ty công bố trong tháng 9, đặc biệt là những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh.

PNJ cho biết công ty luôn thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC và các quy định pháp luật liên quan, đồng thời bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và kịp thời.

Doanh nghiệp cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và nhà đầu tư.