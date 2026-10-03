Phường Tây Tựu sôi nổi giải thể thao chào mừng ngày 10/10
Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi, sáng 3/10, phường Tây Tựu đã tổ chức Giải kéo co, cầu lông, bóng bàn năm 2026. Giải đấu thu hút cán bộ, công nhân viên, người lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường giao lưu, đoàn kết.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-tay-tuu-soi-noi-giai-the-thao-chao-mung-ngay-1010-420535.htm