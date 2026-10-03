Phát huy khối đại đoàn kết ở Chấn Thịnh

Ở Chấn Thịnh, tinh thần đoàn kết bắt đầu từ những việc gần gũi trong cuộc sống của mỗi gia đình. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Phan Thế Khương (thôn Dù) từng là hộ gặp nhiều khó khăn. Để giúp gia đình anh Khương vươn lên thoát nghèo, MTTQ Việt Nam xã Chấn Thịnh đã vận động nguồn lực xã hội hoá để hỗ trợ giống lợn bản địa, gà; đồng thời hướng dẫn gia đình anh phương pháp chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Chuồng trại chăn nuôi lợn bản địa của gia đình anh Phan Thế Khương (đứng bên trái).

Có thêm nguồn lực ban đầu cùng với sự nỗ lực của các thành viên, mô hình chăn nuôi từng bước mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Năm 2024, anh đã tình nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Anh Phan Thế Khương chia sẻ: "Được các ban, ngành, đoàn thể xã Chấn Thịnh giúp đỡ và chỉ cách chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình, bây giờ gia đình tôi đã thoát khỏi hộ nghèo, kinh tế ổn định".

MTTQ xã Việt Nam Chấn Thịnh cùng các đoàn thể xã hội thôn tham gia chăm sóc tuyến đường hoa.

Hỗ trợ sinh kế không chỉ mang đến nguồn lực vật chất mà còn tạo thêm niềm tin để người dân chủ động thay đổi cách làm, tự vươn lên bằng sức lao động của chính mình. Không dừng lại ở việc giúp nhau phát triển kinh tế, tinh thần đoàn kết ở Chấn Thịnh còn được thể hiện rõ qua phong trào chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tuyến đường từ xã Chấn Thịnh đến địa bàn xã Nghĩa Tâm dài hơn 2 km nhưng chỉ rộng trên 3 m. Mặt đường nhỏ hẹp gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương của người dân. Tháng 5/2026, Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện dịch rào, hiến đất, đóng góp ngày công và kinh phí mở rộng tuyến đường lên 7 m.

Người dân tham gia dịch rào, hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Khi chủ trương được triển khai, nhiều hộ dân đã đồng thuận, sẵn sàng hy sinh một phần diện tích đất và tài sản của gia đình để phục vụ lợi ích chung. Đến nay, toàn xã có trên 180 hộ tự nguyện dịch rào, hiến đất với tổng diện tích trên 8.000 m²; đóng góp trên 300 ngày công và hơn 700 triệu đồng tiền mặt để nâng cấp tuyến đường.

Gia đình bà Trần Thị Xuyên là một trong những hộ tiên phong hiến đất làm đường. Bà Xuyên cho biết: "Gia đình tôi hiến trên 150 m đất dọc tuyến đường, con đường hoàn thành giúp gia đình tôi và bà con trong thôn, bản đi lại thuận lợi, ai cũng vui mừng và phấn khởi. Đây là niềm mong mỏi của người dân trong xã nhiều năm nay".

Từ sự đồng thuận của người dân đã góp phần mở ra tuyến đường rộng rãi, thuận tiện hơn. Mỗi người đóng góp một phần, nhưng khi những phần đóng góp ấy được cộng lại đã tạo thành nguồn lực lớn cho cộng đồng.

Tuyến đường hoàn thành, giúp người dân đi lại thuận lợi, diện mạo nông thôn khởi sắc.

Ở thôn Dù, tinh thần ấy cũng được thể hiện trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thôn hiện có 303 hộ, trước đây, việc đi lại và sinh hoạt cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình triển khai các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, người dân đã tích cực hiến đất, góp công, đóng góp kinh phí.

Tuyến đường đi qua thôn Dù có chiều dài gần 800 m, 97 hộ tự nguyện hiến trên 4.300 m² đất, đóng góp gần 200 ngày công và hơn 320 triệu đồng.

Bà Hà Thị Vần - Bí thư Chi bộ thôn Dù, xã Chấn Thịnh cho biết: "Cấp ủy, chi bộ và Nhân dân trong thôn đã cùng nhau xây dựng nông thôn mới, tất cả các phong trào đều được người dân đồng tình, ủng hộ. Trong quá trình vận động, chúng tôi phát huy được khối đại đoàn kết dân tộc của thôn. Sau khi họp, tuyên truyền, vận động, Nhân dân hoàn toàn hưởng ứng và thực hiện tốt".

Người dân tích cực góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Từ những câu chuyện cụ thể ở từng hộ dân, từng khu dân cư có thể thấy, khi người dân hiểu, đồng thuận và trực tiếp tham gia, các chủ trương lớn sẽ được cụ thể hóa bằng công trình, phần việc thiết thực. Đó cũng là cách MTTQ Việt Nam xã Chấn Thịnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các phong trào thi đua, các cuộc vận động về cơ sở, gắn với nhu cầu thực tế của người dân.

Những năm qua, MTTQ Việt Nam xã đã vận động Nhân dân hiến trên 12.000 m² đất cùng nhiều tài sản trên đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, công trình phúc lợi, với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Địa phương duy trì gần 50 km “tuyến đường thắp sáng đường quê”, 35 km đường hoa; xây dựng 126 lò đốt rác mini và 68 điểm camera an ninh trên các trục đường, góp phần hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Sức mạnh đại đoàn kết từng bước nâng cao đời sống người dân.

Mỗi tổ chức thành viên cũng lựa chọn phần việc phù hợp để vận động đoàn viên, hội viên cùng tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã duy trì 24 mô hình “Tuyến đường không rác thải”, “Tuyến đường hoa”, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Hội Cựu chiến binh duy trì trên 30 mô hình kinh tế, tạo việc làm cho gần 500 lao động; vận động gần 2.000 lượt hội viên tham gia vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự.

Hội Nông dân phối hợp giải ngân khoảng 1,5 tỷ đồng cho 20 hộ vay phát triển sản xuất; đồng thời triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, giúp hội viên từng bước tiếp cận kiến thức và dịch vụ số.

Đoàn Thanh niên vận động xã hội hóa trên 100 triệu đồng, trao quà cho 120 học sinh khó khăn, hỗ trợ sinh kế cho 4 hộ gia đình nghèo.

Từ những việc làm cụ thể, sức mạnh đại đoàn kết từng bước được chuyển hóa thành kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, xã Chấn Thịnh duy trì 19 tiêu chí nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%.

Ông Hà Đình Kiên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chấn Thịnh cho biết: MTTQ xã xác định phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn, trong đó tập trung tham gia góp sức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, xây dựng các công trình, phần việc phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức dân vào các công trình phần việc.

Thời gian tới, MTTQ Việt Nam xã Chấn Thịnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; hướng các phong trào thi đua vào nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng khu dân cư. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Một góc của xã Chấn Thịnh.

Từ hộ dân được hỗ trợ sinh kế đến những gia đình tự nguyện hiến đất làm đường, mỗi việc làm tuy khác nhau nhưng đều thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Khi sự đồng thuận được tạo dựng từ cơ sở, mỗi người dân sẽ là một chủ thể xây dựng quê hương, là nền tảng để Chấn Thịnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phát triển bền vững.