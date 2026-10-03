Vượt loạt dự báo, tăng trưởng GDP Việt Nam quý 3/2026 gần cán mốc 10%

Số liệu mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) về tình hình kinh tế - xã hội mới đây cho thấy, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2026 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý 1 và 8,81% của quý 2.

Đây cũng là mức tăng cao nhất trong bốn năm gần đây, vượt mức 5,38% của quý 3/2023, 7,43% của quý 3/2024 và 8,23% của quý 3/2025.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%, đóng góp 5,14% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,50%, đóng góp 51,57%; khu vực dịch vụ tăng 9,54%, đóng góp 43,29%.

Về sử dụng GDP quý 3/2026, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,96% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 21,39%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 23,27%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 28,75%.

Tính chung 9 tháng năm 2026, GDP ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, năng suất, sản lượng lúa, cây ăn quả, chăn nuôi và thủy sản tăng trưởng tích cực, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chín tháng năm 2026 tăng 4,02%.

Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 3,72% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,99%, đóng góp 0,25%; ngành thủy sản tăng 4,99%, đóng góp 1,50%.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá nhờ các động lực tăng trưởng được mở rộng, một số dự án có quy mô lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và tiến độ đầu tư công được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng lan tỏa đến sản xuất và xây dựng.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp chín tháng năm 2026 tăng 11,02% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 41,39% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu với tốc độ tăng 11,36%, đóng góp 33,85%; ngành xây dựng tăng 12,22%, đóng góp 8,23%.

Trong khu vực dịch vụ, hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và các dịch vụ phục vụ đời sống tiếp tục tăng trưởng tích cực; nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, du lịch trong nước duy trì ở mức cao, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ chín tháng năm 2026 tăng 8,69% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành dịch vụ có mức tăng và đóng góp đáng kể gồm: Ngành vận tải, kho bãi tăng 11,03%, đóng góp 7,21%; bán buôn và bán lẻ tăng 9,85% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 11,99%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,45%, đóng góp 5,27%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,83%, đóng góp 2,69%.

Về cơ cấu nền kinh tế, trong chín tháng năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,35%; khu vực dịch vụ chiếm 42,97%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,03% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2025 là 11,33%; 37,47%; 43,05%; 8,15%).

Về sử dụng GDP chín tháng năm 2026, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,51% so với cùng kỳ năm 2025; tích lũy tài sản tăng 17,88%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 21,29%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 27,19%.

Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính)

Về tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố (GRDP) 9 tháng, có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên, trong đó Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,54%; tiếp theo là Hà Tĩnh 12,36%; Hải Phòng 12,08%; Bắc Ninh 11,81%; Ninh Bình 11,31%.

Đây đều là các địa phương có nền tảng công nghiệp, quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn, đồng thời được thúc đẩy bởi đầu tư, xuất khẩu và sự phát triển của khu vực dịch vụ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Ngược lại, một số địa phương có tốc độ tăng GRDP thấp: Sơn La 5,59%; Vĩnh Long 7,32%; Cà Mau 7,37%; Đồng Tháp 7,44% do sự sụt giảm của sản xuất điện và ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu kinh tế tại các địa phương này.

Trước khi Cục Thống kê công bố dữ liệu về GDP Việt Nam ba quý đầu năm 2026, hàng loạt tổ chức tài chính quốc tế nâng hoặc duy trì dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026.

Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý 3/2026 của Việt Nam đạt 8,7% so với cùng kỳ năm trước, tăng từ mức 8,4% trong quý 2, phản ánh đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì bất chấp những thách thức từ môi trường bên ngoài.

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP trong nửa cuối năm 2026 đạt 10,6% so với cùng kỳ năm trước và giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 9,5%. Mặc dù các bất định từ bên ngoài vẫn còn, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Ông Tim Leelahaphan - chuyên gia Kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered đánh giá, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu vững vàng, được củng cố bởi nhu cầu nội địa vững chắc, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại duy trì tích cực.

“Chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong những tháng còn lại của năm. Mặc dù các bất định từ bên ngoài vẫn hiện hữu, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng cùng hoạt động kinh tế duy trì tích cực được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đến cuối năm”, đại diện Standard Chartered kỳ vọng.

Số liệu tăng trưởng quý 3/2026 này cũng được SSI Research dự báo. Theo đó, SSI Research cho rằng tăng trưởng quý 3/2026 có thể dao động ở mức 8,7– 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái, với kịch bản cơ sở gần 9%, cao hơn so với mức 8,39% trong quý 2/2026.

Tại ấn phẩm Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) tháng 9 năm 2026, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và 7,6% trong năm 2027.

ADB đánh giá, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực trong nửa đầu năm, với tổng sản phẩm trong nước tăng 8,2%, cao hơn mức 7,5% cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước tăng mạnh và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì ổn định.

Trước đó, Ngân hàng UOB (Singapore) cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 từ 7% lên 8,5%, sau khi nền kinh tế ghi nhận kết quả tốt hơn kỳ vọng.

UOB cho rằng nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) cùng diễn biến tích cực của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là những yếu tố hỗ trợ triển vọng tăng trưởng. Theo ngân hàng này, mức tăng của vốn FDI đăng ký cũng tạo cơ sở cho kỳ vọng giải ngân vốn trong thời gian tới tiếp tục tích cực.