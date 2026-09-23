Quyết định chủ quan

Ngày 22-9, đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự vòng loại 10m súng trường hỗn hợp nam nữ với hai gương mặt được kỳ vọng là Thanh Thảo và Tâm Quang. Trước các xạ thủ được đánh giá rất cao đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, cặp đôi xạ thủ Việt Nam giành 631,7 điểm, xếp hạng 4.

Theo thể thức thi đấu, Ban tổ chức tính tổng điểm của hai xạ thủ mỗi đội, chọn 4 đội đứng đầu giành quyền vào chung kết. Với kết quả trên, Thanh Thảo-Tâm Quang đủ điều kiện vào chung kết, nhưng bất ngờ đã xảy ra. Cặp xạ thủ Nhật Bản (xếp thứ 5) khiếu nại Thanh Thảo-Tâm Quang mang trang phục thi đấu không đạt chuẩn. Sau khi xem xét, trọng tài nhanh chóng quyết định tước vé vào chung kết của cặp đôi xạ thủ Việt Nam và trao cho cặp đôi chủ nhà Nhật Bản.

Xạ thủ Phí Thanh Thảo tranh tài nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ. Ảnh: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đối với nội dung súng trường, các xạ thủ phải mặc bộ trang phục thi đấu chuyên biệt, với những tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng nhằm tránh tạo ra lợi thế không hợp lệ. Theo huấn luyện viên đội tuyển bắn súng Việt Nam Trần Quốc Cường, trang phục thi đấu của vận động viên súng trường được Ban tổ chức ASIAD 20 kiểm tra từ trước khi thi đấu và đã được dán tem khi đạt chuẩn. Cách đây ít ngày, trang phục của vận động viên Việt Nam đã trải qua khâu kiểm tra mà không gặp vấn đề gì.

Theo huấn luyện viên Trần Quốc Cường, trọng tài bắt lỗi trang phục đối với Thanh Thảo và Tâm Quang với lý do "độ cứng vượt tiêu chuẩn". Độ cứng chuẩn là 3.0mm, khi Ban tổ chức kiểm tra và thông báo kết quả trang phục xạ thủ Việt Nam là 2.9mm, tức cứng hơn cho phép. Trong bắn súng, nếu độ cứng vượt chuẩn bị coi là tạo ra lợi thế giúp vận động viên cố định tư thế bắn tốt hơn.

"Cách Ban tổ chức kiểm tra và đưa ra kết quả hoàn toàn chủ quan. Ban huấn luyện đã khiếu nại nhưng cũng hiểu là rất khó thay đổi kết quả vì không thể đánh giá chính xác việc kiểm tra này. Ở nội dung 10m súng trường hỗn hợp nam nữ, cặp đôi xạ thủ chủ nhà Nhật Bản xếp ngay sau Thanh Thảo và Tâm Quang. Khi hai xạ thủ của chúng ta bị loại đồng nghĩa với việc Nhật Bản sẽ vào đấu chung kết và cơ hội tranh huy chương rộng mở hơn. Đây là điều rất tiếc nhưng mong các em vững tinh thần, cố gắng hơn ở những giải đấu sau", huấn luyện viên Trần Quốc Cường phân tích.

Trong khi đó, Phí Thanh Thảo cho hay, bộ trang phục đã được nữ xạ thủ này thi đấu ở nhiều giải quốc tế nhưng không có vấn đề gì. Việc kiểm tra độ cứng của quần áo với sai lệch chỉ 0.1mm có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố bên ngoài. "Em đã cố gắng hết sức nhưng thật tiếc vì không thể góp mặt ở chung kết", Phí Thanh Thảo bày tỏ.