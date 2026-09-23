Vắng HLV Kim, vì sao U23 Việt Nam không lựa chọn HLV nước ngoài khác tại ASIAD 20?

Không có Kim Sang-sik, vì sao không thay thế HLV nước ngoài mới?

Việc HLV Kim Sang-sik không cùng U23 Việt Nam dự ASIAD 20 đã được xác định từ trước giải. FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 6/10, trong khi môn bóng đá nam ASIAD 20 diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10. Do lịch thi đấu chồng chéo, theo thông lệ ĐT quốc gia được ưu tiên và thầy Kim tập trung dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Thay vì tìm một HLV nước ngoài khác chỉ để phục vụ chiến dịch ASIAD, VFF giao quyền dẫn dắt U23 Việt Nam cho HLV Đinh Hồng Vinh. Đây không phải phương án bất ngờ khi người thầy này đã có thời gian làm việc cùng HLV Kim Sang-sik và từng nhiều lần tạm quyền ở U23 Việt Nam. Lựa chọn này có một lợi thế rõ ràng: Tính kế thừa.

Một HLV mới, đặc biệt là HLV ngoại, sẽ phải làm quen với cầu thủ, ban huấn luyện, hệ thống chiến thuật và cách vận hành của đội trong khoảng thời gian chuẩn bị không dài. Trong khi đó, HLV Đinh Hồng Vinh đã ở trong hệ thống của HLV Kim Sang-sik và hiểu tương đối rõ nhóm cầu thủ U23.

HLV Đinh Hồng Vinh. (Ảnh: VFF)

Nhưng nếu đã xác định Kim Sang-sik không thể dẫn dắt, liệu việc lựa chọn một HLV ngoại có kinh nghiệm cho một giải đấu cấp châu lục có phải là phương án đáng cân nhắc hơn?

Câu trả lời không thể chỉ dựa vào quốc tịch của HLV. Một HLV ngoại có tên tuổi chưa chắc tạo ra hiệu quả ngay nếu chỉ có thời gian ngắn để tiếp quản đội. Ngược lại, HLV nội cũng không mặc nhiên đồng nghĩa với việc thiếu kinh nghiệm hay năng lực.

Vấn đề thực tế nằm ở chỗ, U23 Việt Nam cần một nhà cầm quân có thể tạo ra hệ thống chơi bóng đủ rõ ràng trong thời gian chuẩn bị hạn chế.

3 trận vòng bảng và những dấu hỏi về lối chơi

U23 Việt Nam đã vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng C, giành 4 điểm sau một trận hòa, một trận thắng và một trận thua. Kết quả này giúp đội hoàn thành mục tiêu đầu tiên và giành quyền vào Tứ kết, đối thủ là U23 Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nếu tách kết quả khỏi màn trình diễn, hành trình vòng bảng vẫn bộc lộ không ít vấn đề.

Ở trận ra quân gặp Kuwait, U23 Việt Nam kiểm soát bóng tới 63%, tung ra 27 cú dứt điểm nhưng chỉ có 6 lần đi trúng đích. Đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể giải quyết trận đấu và phải chấp nhận tỷ số hòa 1-1. Đáng chú ý, bóng đã 4 lần tìm đến cột dọc hoặc xà ngang khung thành U23 Kuwait.

Đến trận gặp U23 Philippines, U23 Việt Nam kiểm soát bóng 67% và tung ra 16 cú dứt điểm. Dù giành chiến thắng 2-0, bàn mở tỷ số của Thanh Nhàn đến từ một đường chuyền dài của trung vệ Nguyễn Đức Anh, trong khi bàn thứ hai của Lê Phát cũng có phần may mắn khi cú sút đầu tiên dội cả cột lẫn xà trước khi anh đánh đầu bồi vào lưới đối thủ.

Trận cuối gặp U23 Uzbekistan mới thực sự cho thấy khoảng cách về khả năng tổ chức trận đấu. U23 Việt Nam thủng lưới ngay phút thứ 5, sau đó có thời điểm kiểm soát bóng và tạo được cơ hội nhưng không thể chuyển hóa. Khi Xuân Bắc rời sân vì chấn thương ở phút 35, khả năng cầm nhịp và chuyển đổi trạng thái của đội càng suy giảm. Chung cuộc, U23 Việt Nam thua 0-2.

Dù không tạo được bất ngờ trước đối thủ mạnh Uzbekistan, nhưng U23 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp vào Tứ kết trên cương vị nhì bảng. (Ảnh: Hoàng Hồ)

Điều đáng chú ý là chính HLV Đinh Hồng Vinh cũng thừa nhận những hạn chế này. Sau vòng bảng, ông cho rằng đội còn chậm nhịp, tấn công chưa hiệu quả và chưa khai thác tốt khu vực 1/3 cuối sân. Sau 3 trận, U23 Việt Nam có 51 cú dứt điểm nhưng chỉ 17 lần trúng đích và ghi 3 bàn.

Như vậy, những nhận xét cho rằng U23 Việt Nam chưa có nhiều mảng miếng tấn công rõ ràng, thiếu sự liền mạch và gắn kết không hoàn toàn chỉ xuất phát từ cảm nhận của người xem. Bản thân ban huấn luyện cũng thừa nhận đội còn chậm nhịp và chưa hiệu quả ở 1/3 cuối sân.

Vấn đề không chỉ ở HLV trong nước hay nước ngoài

Có một điểm cần công bằng với Đinh Hồng Vinh: Ông tiếp quản một đội bóng có thời gian chuẩn bị rất ngắn. U23 Việt Nam chỉ tập trung từ ngày 12/9, tức ngay sát thời điểm bước vào ASIAD. Lực lượng cũng được pha trộn giữa những cầu thủ từng dự VCK U23 châu Á 2026 và nhóm nhân tố mới.

Bởi vậy, yêu cầu một HLV trong thời gian ngắn phải lập tức tạo ra một đội bóng vận hành trơn tru là không đơn giản. Nhưng ở chiều ngược lại, việc U23 Việt Nam vào Tứ kết không có nghĩa mọi vấn đề chuyên môn đã được giải quyết.

Đội giành vé đi tiếp trong một bảng đấu mà U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn, trong khi U23 Kuwait và Philippines là những đối thủ Việt Nam có cơ sở để hướng tới kết quả tích cực. U23 Việt Nam cuối cùng chỉ có 4 điểm và đi tiếp sau khi U23 Philippines thắng Kuwait ở trận đấu cùng giờ, thay vì tự quyết hoàn toàn số phận bằng kết quả trước U23 Uzbekistan.

Tạo nhiều cơ hội nhưng không chuyển hóa thành bàn, U23 Việt Nam bị chia điểm đáng tiếc trước U23 Kuwait. (Ảnh: Hoàng Hồ)

Vì thế, câu hỏi đáng đặt ra không phải là "HLV nội có đủ tầm hay không?", mà là VFF có nên chuẩn bị một phương án HLV khác cho U23 Việt Nam trong những thời điểm thầy Kim Sang-sik không thể trực tiếp cầm quân hay không?

Nếu mục tiêu chỉ là duy trì sự ổn định trong hệ thống của Kim Sang-sik, việc sử dụng HLV Đinh Hồng Vinh có lý do rõ ràng. Nhưng nếu mục tiêu là xây dựng một U23 Việt Nam có khả năng cạnh tranh lâu dài ở cấp độ châu lục, bài toán về một HLV trưởng chuyên trách, giàu kinh nghiệm và có đủ thời gian xây dựng lối chơi vẫn đáng được bàn tới.

Trước mắt, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn cơ hội chứng minh lựa chọn của VFF là hợp lý. U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở Tứ kết ASIAD 20 vào lúc 17h30 ngày 25/9. Đây sẽ là bài kiểm tra khó hơn đáng kể, đồng thời cũng là dịp để đội bóng cho thấy liệu những vấn đề về nhịp độ, tính gắn kết và khả năng triển khai tấn công có thể được cải thiện hay chưa.