Mikel Arteta gia hạn với Arsenal, tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao Premier League

Theo các nguồn tin tại Anh, hợp đồng hiện tại của Mikel Arteta sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2026/27. Sau nhiều tháng đàm phán, đôi bên đã đạt được thỏa thuận về bản hợp đồng mới. Thời hạn cụ thể chưa được công bố, nhưng thỏa thuận này được cho là sẽ giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục dẫn dắt Arsenal ít nhất đến mùa giải thứ 10 kể từ khi ông được bổ nhiệm.

Arteta tiếp quản Arsenal vào tháng 12/2019, sau khi rời vị trí trợ lý cho Pep Guardiola tại Manchester City. Khi ấy, đội bóng đang đứng thứ 10 tại Premier League và trải qua giai đoạn thiếu ổn định sau sự ra đi của Arsène Wenger và Unai Emery.

Mikel Arteta tiếp tục dẫn dắt Arsenal sau khi đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Trong những năm tiếp theo, Arteta từng bước định hình lại Arsenal cả về chuyên môn lẫn văn hóa đội bóng. Vị chiến lược gia này xây dựng một tập thể có tính kỷ luật cao, chú trọng kiểm soát bóng, cường độ thi đấu và sự đồng bộ trong cách vận hành. Những yêu cầu khắt khe của nhà cầm quân 44 tuổi cũng trở thành một phần trong quá trình thay đổi diện mạo CLB.

Sau ba mùa liên tiếp về nhì tại Premier League, Arsenal cuối cùng đã giành chức vô địch ở mùa giải 2025/26, qua đó chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu cao nhất nước Anh. Đội bóng của Arteta cũng lần đầu tiên kể từ năm 2006 góp mặt ở chung kết Champions League, trước khi thất bại trước Paris Saint-Germain trên loạt luân lưu.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý trong quá trình xây dựng đội hình của Arteta là việc Arsenal chi 105 triệu bảng để chiêu mộ Declan Rice từ West Ham United vào năm 2023. Tiền vệ người Anh sau đó trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình cạnh tranh danh hiệu của Arsenal.

Arteta tiếp tục hành trình xây dựng Arsenal sau chức vô địch Premier League

Việc Arteta tiếp tục được trao niềm tin cũng cho thấy định hướng ổn định của Arsenal sau thành công ở mùa giải trước. Trước đó, CLB đã xác định việc giữ chân nhà cầm quân người Tây Ban Nha là một trong những ưu tiên sau khi giành chức vô địch Premier League.

Arteta hiện là HLV có thời gian làm việc liên tục lâu nhất tại Premier League sau khi Pep Guardiola rời Manchester City. Bản hợp đồng mới cũng đi kèm mức đãi ngộ được cải thiện đáng kể. Nguồn tin từ BBC cho biết, Arteta sẽ nhận mức lương cao hơn so với thỏa thuận hiện tại, song các chi tiết đầy đủ về thời hạn và cấu trúc hợp đồng chưa được Arsenal công bố.

Mục tiêu của Arteta sau khi gia hạn hợp đồng là hướng tới việc bảo vệ chức vô địch Premier League và tìm kiếm danh hiệu Champions League đầu tiên cho Arsenal. Với thỏa thuận mới, quá trình xây dựng đội bóng dưới thời Arteta sẽ tiếp tục được triển khai trong những mùa giải tiếp theo.