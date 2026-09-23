FIFA ASEAN 2026: 'Không chỉ Thái Lan, tất cả các trận đấu đều quan trọng'

Nguyễn Adou Leygley Minh đang có những bước tiến đáng chú ý trong hành trình khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Adou Leygley Minh tự tin cùng ĐT Việt Nam hướng đến FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: VFF.

Trung vệ sinh năm 1997 có mẹ là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Pháp. Trước khi trở về Việt Nam thi đấu từ năm 2024, anh từng khoác áo Grenoble, Annecy và Besançon.

Mùa giải 2025/26, Adou Minh thi đấu 29 trận trên mọi đấu trường trong màu áo Công An Hà Nội.

Bước vào mùa giải 2026/27, anh tiếp tục cùng đội bóng vượt qua Adelaide United (Australia) ở vòng play-off AFC Champions League Elite.

Tất cả các trận đấu đều rất quan trọng

Lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, Adou Minh cho biết anh không muốn chỉ tập trung vào trận đấu với Thái Lan.

“Tất cả các trận đấu trong giải đấu này đều rất quan trọng, không chỉ riêng trận gặp Thái Lan. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trong tất cả các trận đấu”, Adou Minh chia sẻ.

Tuyển Việt Nam tập trung trở lại chuẩn bị FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Trung vệ của Công An Hà Nội cũng bày tỏ cảm xúc đặc biệt khi từ một người hâm mộ trở thành thành viên của đội tuyển Việt Nam.

Anh cho biết đã theo dõi toàn bộ hành trình của đội tuyển tại ASEAN Championship 2026 và trực tiếp có mặt trên sân ở trận chung kết.

“Khi đó tôi giống như một người hâm mộ, và giờ tôi đã có mặt trong đội tuyển, nên đó là một bước tiến rất lớn đối với tôi”, Adou Minh nói.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là giải đấu đầu tiên Adou Minh có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh khẳng định sẽ tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này và cống hiến hết mình nếu được trao cơ hội ra sân.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia sáng 23/9. Thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.