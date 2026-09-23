Cập nhật kết quả U23 Iran vs U23 Triều Tiên ngày 23/9, tỷ số mới nhất

●ASIAD 2026

U23 Iran

1-3

U23 Triều Tiên

Hosseinzadeh 17’

ĐANG CẬP NHẬT

Choi Kuk 41’

Ra Myong-song 44’, 51’

Trận đấu giữa U23 Iran vs U23 Triều Tiên diễn ra lúc 12h30 ngày 23/9 trên sân Wave Stadium Kariya (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Iran vs U23 Triều Tiên mới nhất.

U23 Iran

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Khalifeh Mohammad

TM

2

Koohi Abolfazl

4

Iri Danial

5

Hazbavi Mohammad Amin

ĐT

6

Dehghan Mobin

8

Razaghinia Amirmohammad

9

Saharkhizan G. Saeid

10

Hosseinzadeh Amirhossein

11

Taheri Kasra

19

Jorjani Yasin

20

Mazraeh Yousef

U23 Triều Tiên

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Kang Ju-hyok

TM

4

Ri Song-hung

5

Jong Hwi-nam

7

Ri Kum-chol

11

Yom Chol-gyong

12

Choe Ryong-il

15

Ra Myong-song

16

Kim Yu-song

17

Choe Kuk

20

Paek Chung-song

22

Kim Kuk-bom

Thông tin trận đấu U23 Iran vs U23 Triều Tiên

Sau hai lượt trận, U23 Iran có 4 điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh suất vào tứ kết. Đại diện Tây Á chỉ cần giành ít nhất một điểm trước U23 Triều Tiên để hoàn thành mục tiêu.

U23 Iran đối đầu với U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối bảng B ASIAD 2026. (Ảnh: Tasnim)

Trong khi đó, U23 Triều Tiên mới giành được 1 điểm. Cục diện hiện tại khiến đội bóng Đông Á phải đánh bại Iran nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp tại ASIAD.

U23 Iran không nhất thiết phải mạo hiểm. Với lợi thế về điểm số, đội bóng Tây Á có thể ưu tiên sự chắc chắn, giữ cự ly đội hình và tận dụng những khoảng trống xuất hiện khi đối thủ dâng cao. Ở chiều ngược lại, U23 Triều Tiên cần đẩy đội hình lên cao, tăng cường tấn công để tìm kiếm bàn thắng.