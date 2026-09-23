Cập nhật kết quả U23 Iran vs U23 Triều Tiên ngày 23/9, tỷ số mới nhất
Cập nhật tỷ số U23 Iran vs U23 Triều Tiên mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận U23 Iran đấu U23 Triều Tiên thuộc ASIAD 2026 hôm nay.
●ASIAD 2026
U23 Iran
1-3
U23 Triều Tiên
Hosseinzadeh 17’
ĐANG CẬP NHẬT
Choi Kuk 41’
Ra Myong-song 44’, 51’
Trận đấu giữa U23 Iran vs U23 Triều Tiên diễn ra lúc 12h30 ngày 23/9 trên sân Wave Stadium Kariya (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Iran vs U23 Triều Tiên mới nhất.
U23 Iran
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Khalifeh Mohammad
TM
2
Koohi Abolfazl
4
Iri Danial
5
Hazbavi Mohammad Amin
ĐT
6
Dehghan Mobin
8
Razaghinia Amirmohammad
9
Saharkhizan G. Saeid
10
Hosseinzadeh Amirhossein
11
Taheri Kasra
19
Jorjani Yasin
20
Mazraeh Yousef
U23 Triều Tiên
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Kang Ju-hyok
TM
4
Ri Song-hung
5
Jong Hwi-nam
7
Ri Kum-chol
11
Yom Chol-gyong
12
Choe Ryong-il
15
Ra Myong-song
16
Kim Yu-song
17
Choe Kuk
20
Paek Chung-song
22
Kim Kuk-bom
Thông tin trận đấu U23 Iran vs U23 Triều Tiên
Sau hai lượt trận, U23 Iran có 4 điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh suất vào tứ kết. Đại diện Tây Á chỉ cần giành ít nhất một điểm trước U23 Triều Tiên để hoàn thành mục tiêu.
Trong khi đó, U23 Triều Tiên mới giành được 1 điểm. Cục diện hiện tại khiến đội bóng Đông Á phải đánh bại Iran nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp tại ASIAD.
U23 Iran không nhất thiết phải mạo hiểm. Với lợi thế về điểm số, đội bóng Tây Á có thể ưu tiên sự chắc chắn, giữ cự ly đội hình và tận dụng những khoảng trống xuất hiện khi đối thủ dâng cao. Ở chiều ngược lại, U23 Triều Tiên cần đẩy đội hình lên cao, tăng cường tấn công để tìm kiếm bàn thắng.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-u23-iran-vs-u23-trieu-tien-ngay-23-9-ty-so-moi-nhat-ar1041354.html