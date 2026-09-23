Bằng điểm Ấn Độ, vì sao Việt Nam vẫn giành Huy chương Đồng môn bắn súng ASIAD 20?

Sáng 23/9, đội tuyển bắn súng Việt Nam bước vào tranh tài ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ tại ASIAD 20 với ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy.

Đây là nội dung mà thành tích vòng loại cá nhân của ba vận động viên đồng thời được sử dụng để xác định thứ hạng. Sau khi các xạ thủ hoàn thành phần thi, điểm số của ba thành viên trong mỗi đội được cộng lại để xếp hạng và trao huy chương.

Trịnh Thu Vinh (áo đỏ) giúp tuyển bắn súng Việt Nam giành Huy chương Đồng (Ảnh: Bùi Lượng).

Trong phần thi của Việt Nam, Nguyễn Thùy Trang là người có thành tích tốt nhất khi đạt 577 điểm, trong đó có 15 phát bắn trúng hồng tâm. Kết quả này giúp nữ xạ thủ 22 tuổi đứng thứ 5 vòng loại và giành quyền góp mặt ở chung kết cá nhân.

Trong khi đó, niềm hy vọng lớn nhất của đội bắn súng nữ Việt Nam là Trịnh Thu Vinh kết thúc phần thi với 574 điểm và 19 lần bắn trúng hồng tâm. Thành tích trên giúp cô đứng thứ 11 và không thể lọt vào chung kết cá nhân.

Thành viên còn lại là Bùi Thúy Thu Thủy đạt 568 điểm cùng 12 lần bắn trúng hồng tâm, xếp thứ 25 vòng loại.

Tổng thành tích của ba xạ thủ Việt Nam là 1.719 điểm. Kết quả này giúp đội tuyển cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ ba với Ấn Độ, trong khi hai vị trí dẫn đầu thuộc về Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đội Trung Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành Huy chương Vàng với 1.735 điểm và 56 lần bắn trúng hồng tâm. Thành tích này chỉ kém một điểm so với kỷ lục ASIAD mà chính các xạ thủ Trung Quốc từng thiết lập tại Hàng Châu năm 2023.

Hàn Quốc xếp ngay phía sau với 1.730 điểm cùng 55 lần bắn trúng hồng tâm và giành Huy chương Bạc.

Đáng chú ý nhất là cuộc cạnh tranh Huy chương Đồng khi Việt Nam và Ấn Độ đều kết thúc với tổng thành tích 1.719 điểm.

Tuy nhiên, việc bằng điểm không đồng nghĩa hai đội sẽ cùng đứng một vị trí. Theo cách xếp hạng của môn bắn súng, ban tổ chức tiếp tục sử dụng các tiêu chí phụ để phân định thứ hạng.

Chỉ số tạo ra khác biệt giữa Việt Nam và Ấn Độ chính là số lần các xạ thủ bắn trúng hồng tâm hay còn gọi là “điểm X”.

Trong môn bắn súng, vòng tròn màu vàng nhỏ ở bia là khu vực đạt điểm 10. Chỉ cần bắn vào vùng này của bia sẽ mang về điểm số tuyệt đối cho vận động viên. Nhưng vẫn tồn tại một cú bắn tốt hơn thế nữa.

Theo tiêu chuẩn Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF), vòng 10 của bia súng ngắn hơi 10m có đường kính 11,5mm, còn vùng "inner ten" (tức điểm X) chỉ có đường kính 5mm.

Một viên đạn trúng “điểm X” vẫn chỉ được tính 10 điểm. Nhưng đây sẽ được tính làm chỉ số phụ để phân định trong trường hợp các vận động viên bằng điểm nhau.

Theo cách tính chỉ số phụ này, đội tuyển bắn súng Việt Nam đạt 46 điểm X, trong khi Ấn Độ có 44 điểm X. Do đó, Trịnh Thu Vinh cùng đồng đội xếp trên và giành Huy chương Đồng.

Đáng chú ý, đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của tuyển bắn súng Việt Nam tại ASIAD 20.

Không lâu sau tấm Huy chương Đồng nội dung đồng đội, Nguyễn Thùy Trang bước vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Tuy nhiên, cô chỉ đứng hạng 6 chung cuộc và không có huy chương.