Tuyển Thái Lan mất trung vệ nhập tịch trước trận gặp Việt Nam

Jonathan Khemdee lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.

Đội tuyển Thái Lan chịu tổn thất đáng chú ý trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 khi trung vệ Jonathan Khemdee phải rút lui vì chấn thương dây chằng.

Khemdee gặp vấn đề trong một buổi tập, kết quả chụp MRI cho thấy mức độ tổn thương nghiêm trọng. Trung vệ gốc Đan Mạch được dự báo cần 8 tháng để điều trị và hồi phục, qua đó chắc chắn bỏ lỡ giải đấu.

Sở hữu chiều cao 1,90m, Khemdee là một trong những cầu thủ quan trọng ở hàng thủ Thái Lan, đặc biệt trong các tình huống tranh chấp và chống bóng bổng. Sự vắng mặt của anh buộc HLV Anthony Hudson phải thay đổi kế hoạch nhân sự.

Để bổ sung lực lượng, chiến lược gia người Anh triệu tập Peerawat Akkratum từ Port FC. Cầu thủ này mới một lần khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan nhưng có thể chơi ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh và giàu kinh nghiệm thi đấu tại Thai League.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Việt Nam, Philippines và Pakistan. “Voi chiến” sẽ gặp Pakistan ngày 26/9, trước khi đối đầu Việt Nam lúc 19h30 ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung.