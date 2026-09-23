Lịch sử 1 trận đối đầu Bồ Đào Nha vs Xứ Wales: Ronaldo từng chặn giấc mơ của Bale ở EURO 2016

Bồ Đào Nha vs Xứ Wales mới gặp nhau đúng 1 lần

Không giống nhiều cặp đấu lâu đời của bóng đá châu Âu, Bồ Đào Nha và Xứ Wales gần như chưa có lịch sử đối đầu.

Trước cuộc tái ngộ tại Nations League 2026/27, hai đội tuyển quốc gia mới gặp nhau đúng một lần. Đó lại là một trong những trận đấu quan trọng nhất lịch sử của cả hai: bán kết EURO 2016 tại Lyon ngày 6/7/2016. Các dữ liệu đối đầu của WorldFootball và National Football Teams đều chỉ ghi nhận trận đấu này trước lần gặp năm 2026.

Bồ Đào Nha thắng 2-0 nhờ hai bàn chỉ cách nhau ba phút của Cristiano Ronaldo và Nani.

Kết quả ấy đồng nghĩa cán cân trước lần gặp thứ hai đang là:

Bồ Đào Nha thắng 1 - Hòa 0 - Xứ Wales thắng 0.

Điều đặc biệt hơn nằm ở những nhân vật của trận đấu. Cristiano Ronaldo và Gareth Bale, khi ấy là đồng đội tại Real Madrid, đứng ở hai chiến tuyến trong trận cầu quyết định tấm vé vào chung kết EURO.

Bồ Đào Nha 2-0 Xứ Wales ngày 6/7/2016: Ronaldo đối đầu Bale tại Lyon

Cuộc chạm trán duy nhất trong lịch sử hai đội diễn ra tại Lyon, trước hơn 55.000 khán giả.

Đó là kỳ EURO đầu tiên Xứ Wales tham dự và đội bóng của HLV Chris Coleman đã tạo nên hành trình vượt xa mọi kỳ vọng.

Gareth Bale cùng các đồng đội đứng đầu bảng có Anh, Slovakia và Nga, sau đó vượt qua Bắc Ireland ở vòng 1/8 trước khi tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu bằng chiến thắng 3-1 trước Bỉ ở tứ kết.

Bồ Đào Nha lại trải qua con đường khó khăn hơn.

Đội bóng của Fernando Santos không thắng trận nào trong 90 phút từ vòng bảng cho tới trước bán kết. UEFA khi ấy thậm chí lưu ý rằng Bồ Đào Nha bước vào trận gặp Xứ Wales mà chưa có một chiến thắng nào sau thời gian thi đấu chính thức tại EURO 2016.

Một bên là Bồ Đào Nha giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Bên kia là Xứ Wales đang sống trong hành trình đặc biệt nhất lịch sử đội tuyển.

Và tâm điểm đương nhiên nằm ở Ronaldo và Bale.

Xứ Wales mất Aaron Ramsey và Ben Davies trước trận đấu lớn nhất

Xứ Wales bước vào bán kết với một bất lợi rất đáng kể.

Aaron Ramsey và Ben Davies đều bị treo giò, khiến đội bóng của Chris Coleman thiếu hai nhân tố quan trọng trong bộ khung đã tạo nên chiến thắng trước Bỉ. UEFA xác nhận cả Ramsey và Davies đều không thể góp mặt vì án treo giò.

Ramsey đặc biệt quan trọng.

Tiền vệ khi ấy thuộc biên chế Arsenal là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Xứ Wales tại EURO 2016, đóng vai trò kết nối giữa tuyến giữa với Bale và các cầu thủ phía trên.

James Collins phải được đưa vào hàng phòng ngự thay Ben Davies, còn Andy King thay thế vị trí của Ramsey ở tuyến giữa.

Bồ Đào Nha cũng không hoàn toàn nguyên vẹn khi Pepe không thể thi đấu vì chấn thương, khiến Bruno Alves được sử dụng bên cạnh José Fonte ở trung tâm hàng thủ.

Những thay đổi ấy khiến trận bán kết mang thêm bài toán chiến thuật cho cả hai HLV.

Hiệp một giằng co, Bale liên tục tìm cách kéo Xứ Wales tiến lên

45 phút đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng.

Xứ Wales không hề bị lép vế hoàn toàn như nhiều người có thể hình dung trước một Bồ Đào Nha sở hữu Ronaldo.

Gareth Bale thường xuyên lùi xuống nhận bóng, tự mình kéo bóng lên phía trước rồi tìm khoảng trống để dứt điểm. UEFA khi nhìn lại trận đấu thậm chí đánh giá rằng trong khoảng 50 phút đầu, Xứ Wales có thời điểm là đội chơi tốt hơn và Bale nhiều lần khiến hàng phòng ngự Bồ Đào Nha gặp khó.

Bồ Đào Nha lại kiên nhẫn hơn.

Ronaldo không có nhiều khoảng trống trong hiệp một, còn Nani cũng bị hàng thủ Xứ Wales hạn chế phần lớn thời gian.

Thế cân bằng ấy chỉ tồn tại tới đầu hiệp hai.

Phút 50: Ronaldo bật cao đánh đầu mở tỷ số

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 50.

Từ một tình huống đưa bóng vào vòng cấm, Cristiano Ronaldo bật cao đánh đầu đưa Bồ Đào Nha vượt lên 1-0. Hồ sơ trận đấu ghi nhận Raphaël Guerreiro là người kiến tạo.

Khoảnh khắc ấy đặc biệt quan trọng.

Sau một hiệp đấu không tìm được cách xuyên thủng hệ thống của Xứ Wales, Bồ Đào Nha chỉ cần một tình huống để thay đổi toàn bộ cục diện.

Ronaldo cũng tiếp tục khẳng định khả năng tạo khác biệt ở những trận đấu lớn.

Với Xứ Wales, việc bị dẫn buộc họ phải thay đổi cách tiếp cận. Đội bóng của Coleman không còn có thể duy trì một cấu trúc chặt chẽ rồi chờ cơ hội từ Bale.

Nhưng khi họ còn chưa kịp ổn định lại đội hình, Bồ Đào Nha đã tung thêm đòn thứ hai.

Phút 53: Nani ghi bàn, Bồ Đào Nha định đoạt trận đấu trong 3 phút

Chỉ ba phút sau bàn mở tỷ số, Nani nâng tỷ số lên 2-0.

Ronaldo tiếp tục có dấu ấn trong tình huống này khi đường bóng của anh tới vị trí Nani, trước khi tiền đạo mang áo số 17 đưa bóng vào lưới. Hồ sơ trận đấu ghi nhận Ronaldo kiến tạo cho bàn thắng phút 53.

Chỉ trong khoảng thời gian từ phút 50 đến 53, thế trận hoàn toàn thay đổi.

Xứ Wales từ chỗ đang đứng ngang hàng với Bồ Đào Nha bỗng phải đối mặt khoảng cách hai bàn.

Coleman lần lượt đưa Sam Vokes, Simon Church và Jonathan Williams vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Bồ Đào Nha không để trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bale tiếp tục tìm cách tạo đột biến, nhưng những cú sút từ xa và các pha đi bóng cá nhân không đủ để đánh bại Rui Patrício.

Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho tới tiếng còi mãn cuộc.

Ronaldo thắng Bale trong trận chiến của hai ngôi sao Real Madrid

Trước trận bán kết, cuộc đối đầu Ronaldo - Bale trở thành một trong những câu chuyện được chú ý nhất.

Cả hai khi ấy đều đang khoác áo Real Madrid và vừa cùng đội bóng Tây Ban Nha giành Champions League 2015/16.

Nhưng tại Lyon, họ đứng ở hai phía.

Bale là biểu tượng cho hành trình kỳ diệu của Xứ Wales. Ronaldo lại mang trên vai kỳ vọng đưa Bồ Đào Nha trở lại chung kết EURO sau thất bại đau đớn trên sân nhà năm 2004.

Trong cuộc đối đầu trực tiếp ấy, Ronaldo là người tạo khác biệt.

Một bàn thắng, một đường kiến tạo và tấm vé chung kết trở thành cái kết dành cho thủ quân Bồ Đào Nha.

Bale phải dừng lại ở bán kết, nhưng Xứ Wales vẫn rời EURO 2016 với một trong những chiến dịch đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá nước này.

Bồ Đào Nha đi từ chiến thắng trước Xứ Wales tới chức vô địch EURO 2016

Chiến thắng 2-0 giúp Bồ Đào Nha giành quyền gặp chủ nhà Pháp trong trận chung kết.

Bốn ngày sau, đội bóng của Fernando Santos lại phải trải qua một trận đấu đặc biệt.

Ronaldo rời sân sớm vì chấn thương, nhưng Bồ Đào Nha vẫn đứng vững trước sức ép của Pháp. Đến phút 109 của hiệp phụ, Éder ghi bàn duy nhất, giúp Bồ Đào Nha thắng 1-0 và lần đầu trở thành nhà vô địch châu Âu.

Nhìn lại hành trình ấy, Xứ Wales chính là chướng ngại cuối cùng trước trận chung kết.

Ronaldo và Nani là những người kết thúc giấc mơ của Bale cùng đồng đội, trước khi Bồ Đào Nha hoàn tất hành trình bằng chiếc cúp tại Paris.

Bởi vậy, dù chỉ mới gặp nhau một lần, Bồ Đào Nha vs Xứ Wales vẫn sở hữu một lịch sử đối đầu có dấu ấn rất rõ.

Sau hơn 10 năm, Bồ Đào Nha và Xứ Wales mới gặp lại

Từ đêm Lyon tháng 7/2016 đến Nations League tháng 9/2026 là hơn 10 năm.

Rất nhiều thứ đã thay đổi.

Bale, Nani, Pepe, Rui Patrício, Aaron Ramsey cùng phần lớn những cầu thủ xuất hiện trong trận bán kết ấy không còn tạo nên bộ khung hiện tại.

Nhưng có một cái tên vẫn còn đó: Cristiano Ronaldo.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn được triệu tập vào danh sách 25 cầu thủ Bồ Đào Nha cho đợt Nations League tháng 9/2026. Đây cũng là danh sách đầu tiên của tân HLV Jorge Jesus, người sẽ có trận ra mắt trên cương vị HLV tuyển Bồ Đào Nha khi tiếp Xứ Wales.

Cuộc gặp thuộc bảng A4 Nations League 2026/27 diễn ra tại Estádio José Alvalade ở Lisbon ngày 24/9, tương đương 01h45 ngày 25/9 theo giờ Việt Nam.

Một chi tiết khác làm tăng ý nghĩa trận đấu là Bồ Đào Nha bước vào giải với tư cách đương kim vô địch Nations League, sau khi trở thành đội đầu tiên hai lần đăng quang giải đấu vào năm 2025.

Nhận định Bồ Đào Nha vs Xứ Wales: Ronaldo gặp một thế hệ Wales hoàn toàn khác

So với cuộc đấu năm 2016, Bồ Đào Nha hiện tại vẫn còn Ronaldo nhưng những người hỗ trợ xung quanh anh đã thay đổi hoàn toàn.

Bruno Fernandes mang tới khả năng tạo cơ hội từ tuyến giữa. Vitinha có thể điều tiết nhịp độ và thoát pressing, trong khi Pedro Neto, João Félix hay Nuno Mendes giúp đội bóng sở hữu tốc độ ở nhiều khu vực.

Rúben Dias là nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự, giúp Bồ Đào Nha có thêm kinh nghiệm trong việc kiểm soát khoảng trống khi đẩy đội hình lên cao.

Theo dữ liệu phong độ trước trận được cung cấp, Bồ Đào Nha thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, nhưng chỉ nhận 3 bàn thua.

Điều đó cho thấy đội chủ nhà không chỉ có nhiều lựa chọn tấn công mà còn duy trì được sự chắc chắn đáng kể.

Xứ Wales lại không còn Bale làm trung tâm như 10 năm trước.

Thế hệ hiện tại được xây dựng quanh những cầu thủ như Brennan Johnson, Daniel James, Ethan Ampadu, David Brooks và Kieffer Moore.

Johnson và James mang tới tốc độ cho các pha chuyển trạng thái, trong khi Moore là điểm đến phù hợp cho những đường bóng trực tiếp khi Xứ Wales cần đưa bóng nhanh khỏi khu vực phòng ngự.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của HLV Craig Bellamy trước chuyến đi Lisbon là lực lượng.

Xứ Wales mất hàng loạt cầu thủ trước chuyến làm khách tại Lisbon

Danh sách vắng mặt của Xứ Wales khá dài.

Joe Rodon và Dylan Lawlor đã không thể góp mặt vì chấn thương, trong khi Isaak Davies cũng không có tên do vấn đề thể lực. Sau khi danh sách ban đầu được công bố, Harry Wilson, Nathan Broadhead và thủ môn Karl Darlow tiếp tục phải rút lui vì chấn thương.

Wilson là thiếu hụt đáng kể bởi anh mang tới khả năng sáng tạo và những pha xử lý ở khu vực giữa các tuyến.

Rodon vắng mặt cũng làm giảm kinh nghiệm ở trung tâm hàng phòng ngự. Trong bối cảnh phải đối đầu Ronaldo cùng một hàng công giàu kỹ thuật, việc thiếu nhiều nhân tố quan trọng khiến Bellamy phải điều chỉnh bộ khung.

Xứ Wales vì thế có thể cần duy trì cự ly đội hình chặt hơn, ưu tiên bảo vệ khu vực trung tâm trước khi tìm cơ hội đưa Johnson hoặc James vào khoảng trống phía sau hàng thủ Bồ Đào Nha.

Tình hình lực lượng Bồ Đào Nha vs Xứ Wales

Bồ Đào Nha: Ronaldo có tên trong danh sách 25 cầu thủ đầu tiên dưới thời Jorge Jesus. Đội chủ nhà vẫn sở hữu nhiều trụ cột như Bruno Fernandes, Vitinha, Rúben Dias, Nuno Mendes và các nhân tố tấn công giàu tốc độ.

Xứ Wales: Vắng Joe Rodon, Dylan Lawlor, Isaak Davies, Harry Wilson, Nathan Broadhead và Karl Darlow. Wilson, Broadhead và Darlow là ba trường hợp rút lui sau khi danh sách ban đầu được công bố.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Xứ Wales

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.

Xứ Wales: Danny Ward; Neco Williams, Ben Cabango, Chris Mepham, Jay Dasilva; Ethan Ampadu, Jordan James; David Brooks, Brennan Johnson, Daniel James; Kieffer Moore.

Phong độ và lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Xứ Wales

Phong độ Bồ Đào Nha: Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu trước trận, Bồ Đào Nha thắng 2, hòa 2 và thua 1. Đội bóng chỉ nhận 3 bàn thua trong giai đoạn này.

Phong độ Xứ Wales: Xứ Wales thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận gần đây. Khả năng chuyển trạng thái vẫn là một trong những phương án đáng chú ý của đội bóng dưới thời Craig Bellamy.

Lịch sử đối đầu: Hai đội mới gặp nhau đúng một lần ở cấp đội tuyển quốc gia. Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 2-0 tại bán kết EURO 2016 nhờ các bàn của Cristiano Ronaldo và Nani.

Bồ Đào Nha vs Xứ Wales: Ronaldo nối hai thế hệ sau hơn một thập kỷ

Lần đầu tiên hai đội gặp nhau, câu chuyện xoay quanh Ronaldo và Bale.

Bale dẫn dắt Xứ Wales trong hành trình lịch sử tới bán kết EURO. Ronaldo lại là người trực tiếp đặt dấu chấm hết cho hành trình ấy bằng bàn mở tỷ số rồi góp công vào bàn thắng của Nani.

Hơn 10 năm sau, gần như toàn bộ dàn nhân vật của đêm Lyon đã thay đổi.

Xứ Wales không còn Bale. Bồ Đào Nha cũng đã chuyển sang một thế hệ với Bruno Fernandes, Vitinha, Rúben Dias, Nuno Mendes và nhiều gương mặt mới.

Ronaldo là sợi dây hiếm hoi nối hai trận đấu.

Từ người ghi bàn quyết định ở tuổi 31 trong trận bán kết EURO 2016, anh giờ bước vào lần gặp Xứ Wales thứ hai khi đã 41 tuổi và vẫn có mặt trong đội hình của nhà đương kim vô địch Nations League.

Vì thế, dù lịch sử Bồ Đào Nha vs Xứ Wales mới chỉ có một trận, đây lại là một trong những cặp đấu mà một lần gặp duy nhất đã đủ tạo nên câu chuyện kéo dài hơn một thập kỷ.