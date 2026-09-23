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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/9 và sáng 25/9: Lịch thi đấu UEFA Nations League - Bồ Đào Nha vs Wales; Gulf Cup - Qatar vs Bahrain

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/9 và sáng 25/9: Lịch thi đấu UEFA Nations League - Bồ Đào Nha vs Wales, Na Uy vs Đan Mạch; Gulf Cup - Qatar vs Bahrain; giao hữu - Nhật Bản vs Uruguay, Hàn Quốc vs Ecuador...

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/9 và rạng sáng 25/9 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.

Lịch thi đấu giao hữu đội tuyển

(dự kiến)

- 11h00 ngày 24/9: Solomon Islands vs Vanuatu

- 14h00 ngày 24/9: Papua New Guinea vs New Caledonia

- 16h30 ngày 24/9: Palestine vs New Zealand

- 17h05 ngày 24/9: Nhật Bản vs Uruguay

- 18h00 ngày 24/9: Hàn Quốc vs Ecuador

- 18h35 ngày 24/9: Trung Quốc vs Maldives

- 21h00 ngày 24/9: Uzbekistan vs Iran

Lịch thi đấu Gulf Cup

- 22h00 ngày 24/9: Bảng B - UAE vs Yemen

- 01h00 ngày 25/9: Bảng B - Qatar vs Bahrain

Lịch thi đấu UEFA Nations League

- 23h00 ngày 24/9: League D: Group 1 - Andorra vs Malta

- 01h45 ngày 25/9: League A: Group 2 - Hà Lan vs Đức

- 01h45 ngày 25/9: League A: Group 2 - Serbia vs Hy Lạp

- 01h45 ngày 25/9: League A: Group 4 - Na Uy vs Đan Mạch

- 01h45 ngày 25/9: League A: Group 4 - Bồ Đào Nha vs Wales

- 01h45 ngày 25/9: League B: Group 3 - Áo vs Israel

- 01h45 ngày 25/9: League B: Group 3 - Kosovo vs Ireland

- 01h45 ngày 25/9: League D: Group 2 - Liechtenstein vs Lithuania

Lịch thi đấu U21 Euro

- 01h00 ngày 25/9: Bảng I - Bỉ U21 vs Belarus U21

- 01h30 ngày 25/9: Bảng A - San Marino U21 vs Kosovo U21

Lịch thi đấu VĐQG Morocco vòng 1

- 22h00 ngày 24/9: Difaa El Jadida vs COD Meknes

- 22h00 ngày 24/9: FAR Rabat vs Raja Casablanca

- 22h00 ngày 24/9: KACM vs Hassania Agadir

- 22h00 ngày 24/9: MAS Fes vs Renaissance Club Zemamra

- 22h00 ngày 24/9: MAT Tetouan vs RS Berkane

- 22h00 ngày 24/9: US Amal Tiznit vs Ittihad Tanger

- 22h00 ngày 24/9: Union Touarga Sport vs FUS Rabat

- 22h00 ngày 24/9: Wydad Casablanca vs Widad Temara

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile

- 04h00 ngày 25/9: O'Higgins vs Deportes Santa Cruz

- 06h30 ngày 25/9: Everton CD vs Universidad de Chile

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala vòng 11

- 09h00 ngày 25/9: CSD Municipal vs CD Suchitepequez

Lịch thi đấu VĐQG Colombia vòng 12

- 07h30 ngày 25/9: Atletico Nacional vs Millonarios

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Paraguay vòng 1/8

- 02h00 ngày 25/9: Atletico Tembetary vs Sportivo Iteno

- 04h30 ngày 25/9: CD Recoleta vs Guairena

Lưu ý: Lịch thi đấu có thể thay đổi vì lý do khách quan!

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Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-24-9-va-sang-25-9-lich-thi-dau-uefa-nations-league-bo-dao-nha-vs-wales-gulf-cup-qatar-vs-bahrain-446185.html