Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/9 và sáng 25/9: Lịch thi đấu UEFA Nations League - Bồ Đào Nha vs Wales; Gulf Cup - Qatar vs Bahrain

HLV Kim Sang-sik không thể dẫn dắt U23 Việt Nam tại ASIAD 20 vì phải tập trung cho ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. VFF lựa chọn trợ lý Đinh Hồng Vinh thay thế, thay vì tìm một HLV nước ngoài mới. Sau 3 trận vòng bảng, quyết định này đang đặt ra không ít câu hỏi khi U23 Việt Nam dù giành vé vào Tứ kết nhưng chưa cho thấy một lối chơi thực sự rõ nét.