Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/9 và sáng 25/9: Lịch thi đấu UEFA Nations League - Bồ Đào Nha vs Wales; Gulf Cup - Qatar vs Bahrain
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/9 và sáng 25/9: Lịch thi đấu UEFA Nations League - Bồ Đào Nha vs Wales, Na Uy vs Đan Mạch; Gulf Cup - Qatar vs Bahrain; giao hữu - Nhật Bản vs Uruguay, Hàn Quốc vs Ecuador...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/9 và rạng sáng 25/9 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu giao hữu đội tuyển
(dự kiến)
- 11h00 ngày 24/9: Solomon Islands vs Vanuatu
- 14h00 ngày 24/9: Papua New Guinea vs New Caledonia
- 16h30 ngày 24/9: Palestine vs New Zealand
- 17h05 ngày 24/9: Nhật Bản vs Uruguay
- 18h00 ngày 24/9: Hàn Quốc vs Ecuador
- 18h35 ngày 24/9: Trung Quốc vs Maldives
- 21h00 ngày 24/9: Uzbekistan vs Iran
Lịch thi đấu Gulf Cup
- 22h00 ngày 24/9: Bảng B - UAE vs Yemen
- 01h00 ngày 25/9: Bảng B - Qatar vs Bahrain
Lịch thi đấu UEFA Nations League
- 23h00 ngày 24/9: League D: Group 1 - Andorra vs Malta
- 01h45 ngày 25/9: League A: Group 2 - Hà Lan vs Đức
- 01h45 ngày 25/9: League A: Group 2 - Serbia vs Hy Lạp
- 01h45 ngày 25/9: League A: Group 4 - Na Uy vs Đan Mạch
- 01h45 ngày 25/9: League A: Group 4 - Bồ Đào Nha vs Wales
- 01h45 ngày 25/9: League B: Group 3 - Áo vs Israel
- 01h45 ngày 25/9: League B: Group 3 - Kosovo vs Ireland
- 01h45 ngày 25/9: League D: Group 2 - Liechtenstein vs Lithuania
Lịch thi đấu U21 Euro
- 01h00 ngày 25/9: Bảng I - Bỉ U21 vs Belarus U21
- 01h30 ngày 25/9: Bảng A - San Marino U21 vs Kosovo U21
Lịch thi đấu VĐQG Morocco vòng 1
- 22h00 ngày 24/9: Difaa El Jadida vs COD Meknes
- 22h00 ngày 24/9: FAR Rabat vs Raja Casablanca
- 22h00 ngày 24/9: KACM vs Hassania Agadir
- 22h00 ngày 24/9: MAS Fes vs Renaissance Club Zemamra
- 22h00 ngày 24/9: MAT Tetouan vs RS Berkane
- 22h00 ngày 24/9: US Amal Tiznit vs Ittihad Tanger
- 22h00 ngày 24/9: Union Touarga Sport vs FUS Rabat
- 22h00 ngày 24/9: Wydad Casablanca vs Widad Temara
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile
- 04h00 ngày 25/9: O'Higgins vs Deportes Santa Cruz
- 06h30 ngày 25/9: Everton CD vs Universidad de Chile
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala vòng 11
- 09h00 ngày 25/9: CSD Municipal vs CD Suchitepequez
Lịch thi đấu VĐQG Colombia vòng 12
- 07h30 ngày 25/9: Atletico Nacional vs Millonarios
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Paraguay vòng 1/8
- 02h00 ngày 25/9: Atletico Tembetary vs Sportivo Iteno
- 04h30 ngày 25/9: CD Recoleta vs Guairena
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-24-9-va-sang-25-9-lich-thi-dau-uefa-nations-league-bo-dao-nha-vs-wales-gulf-cup-qatar-vs-bahrain-446185.html