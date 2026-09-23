CẬP NHẬT: Kết quả, bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất

6 đội đã góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất gồm U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan, U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia.

Tại bảng A, U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan cùng duy trì thành tích toàn thắng, qua đó sớm giành vé đi tiếp. Hai đội sẽ đối đầu lúc 17 giờ 30 phút ngày 23/9 để phân định ngôi nhất, nhì bảng. Trận đấu còn lại giữa U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong (Trung Quốc) chỉ mang tính thủ tục do cả hai đội đã bị loại.

Tại bảng B, trong trận đấu lúc 12h30 trưa 23/9, U23 Trung Quốc hòa U23 UAE 0-0, kết quả vừa đủ để U23 Trung Quốc vào tứ kết với ngôi nhất bảng B. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Triều Tiên thắng đậm U23 Iran 4-1 để trở thành đội đi tiếp với ngôi nhì bảng B.

Ở bảng C, U23 Uzbekistan giành ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. U23 Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm và giành quyền vào tứ kết. Theo phân nhánh đã được xác định, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc, còn U23 Uzbekistan đối đầu U23 Saudi Arabia.

Tại bảng D, chiến thắng 2-0 trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối giúp U23 Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng. Dù thất bại, U23 Saudi Arabia vẫn đi tiếp với vị trí thứ hai.

Sau các trận đấu vào lúc 17h30 ngày 23/9, hai đội còn lại cùng thứ hạng chung cuộc của bảng A sẽ được xác định, qua đó hoàn tất danh sách và các cặp đấu tại vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026.

Lịch thi đấu ngày 23/9 (Kết quả sẽ được cập nhật ngay sau khi trận đấu kết thúc)

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 (Cập nhật sau khi kết thúc các trận đấu bảng B ngày 23/9)

Bảng A

Bảng B

Bảng C

Bảng D

Các đội in đậm tại bảng B, C và bảng D đã giành quyền vào tứ kết. Tại bảng A, thứ hạng chung cuộc được xác định sau các trận đấu vào lúc 17h30 ngày 23/9.