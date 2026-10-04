Quê tôi
Men dài triền đê
Bên dòng sông Đuống
Mặn mòi phù sa
Đồng chiêm bãi lở
Giấc mơ xưa
Thơm mùi cơm lúa mới
Còn ai nhớ,
Ai quên...
Tháng Sáu nắng cháy mặt cha
Gặt vội lúa non, qua ngày giáp hạt
Tháng Bảy mưa dầm
Chạy lạc, chạy đỗ trốn nước sông dâng
Tháng Mười mưa ngập trắng đồng
Nước mắt mẹ
Thương hạt thóc mầm,
Chờ nắng…
Năm tháng qua nhanh
Quê tôi thay áo mới
Sông Đuống xanh xanh
Lối em về,
Đầy nắng thênh thang…
Đêm quan họ vấn vương câu hát
Chị hai yếm thắm, quai thao
Anh hai áo the, khăn xếp
“Giã bạn” dùng dằng,
Người ở đừng về…
Tiếng kinh chiều hòa cùng nhịp mõ
Bài thánh ca sáng tối ngân nga
Quê tôi đình cổ chùa xưa
Sông xanh, đò nhỏ,
Nhà thờ, tháp chuông...
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