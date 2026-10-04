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Quê tôi

Báo Bắc Ninh
Gốc
Minh họa: Hà Huy Chương.

Minh họa: Hà Huy Chương.

Men dài triền đê

Bên dòng sông Đuống

Mặn mòi phù sa

Đồng chiêm bãi lở

Giấc mơ xưa

Thơm mùi cơm lúa mới

Còn ai nhớ,

Ai quên...

Tháng Sáu nắng cháy mặt cha

Gặt vội lúa non, qua ngày giáp hạt

Tháng Bảy mưa dầm

Chạy lạc, chạy đỗ trốn nước sông dâng

Tháng Mười mưa ngập trắng đồng

Nước mắt mẹ

Thương hạt thóc mầm,

Chờ nắng…

Năm tháng qua nhanh

Quê tôi thay áo mới

Sông Đuống xanh xanh

Lối em về,

Đầy nắng thênh thang…

Đêm quan họ vấn vương câu hát

Chị hai yếm thắm, quai thao

Anh hai áo the, khăn xếp

“Giã bạn” dùng dằng,

Người ở đừng về…

Tiếng kinh chiều hòa cùng nhịp mõ

Bài thánh ca sáng tối ngân nga

Quê tôi đình cổ chùa xưa

Sông xanh, đò nhỏ,

Nhà thờ, tháp chuông...

Nguyễn Quý Tính

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/que-toi-postid455580.bbg