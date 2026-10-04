Xã Đan Phượng sôi nổi thi đua làm đẹp cảnh quan môi trường

Hội viên cựu chiến binh xã Đan Phượng ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. Ảnh: ĐP

Trong những ngày cuối tuần, phát huy tinh thần "Cựu chiến binh gương mẫu", đông đảo cán bộ và hội viên cựu chiến binh trên địa bàn xã Đan Phượng đã tích cực ra quân thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, vệ sinh khu vực công cộng và chỉnh trang các công trình tự quản. Sự chủ động của lực lượng cựu chiến binh không chỉ góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn lan tỏa ý thức tự giác bảo vệ môi trường đến đông đảo nhân dân.

Sự chuyển biến rõ nét còn ghi nhận tại nhiều khu dân cư với những cách làm sáng tạo. Tại thôn Thượng Mỗ, hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thông minh”, người dân đã chung tay vệ sinh đường làng và vẽ nên những bức tranh bích họa rực rỡ sắc màu, tạo điểm nhấn sinh động cho không gian làng quê.

Ra quân vệ sinh môi trường và vẽ tranh bích họa tại thôn Thượng Mỗ. Ảnh: ĐP

Cùng thời điểm, nhân dân thôn Đông Khê tích cực chăm sóc mô hình “Vườn hoa Hủng Đông”, trong khi thôn Phùng, thôn Đồng Tháp cùng các khu dân cư khác tiếp tục hoàn thiện những phần việc đã đăng ký, từng bước đưa các tiêu chí môi trường đi vào nếp sống thường nhật.

Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và động viên phong trào từ cơ sở, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy đã trực tiếp đi thăm, khảo sát thực tế triển khai các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn. Qua khảo sát tuyến đường nở hoa của Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tháp và hàng cây nông dân của Chi hội Nông dân thôn Bãi Thụy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên và nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy kiểm tra mô hình tuyến đường nở hoa. Ảnh: ĐP

Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cũng đưa ra những định hướng thiết thực để các mô hình này tiếp tục duy trì hiệu quả, lan tỏa rộng rãi, đưa mỗi người dân trở thành một nhân tố tích cực trong hành trình xây dựng quê hương Đan Phượng ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh.