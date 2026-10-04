Thành cổ Acre ở Israel trở thành không gian của nghệ thuật đương đại

Đây là một phần của Liên hoan Sân khấu Fringe Israel tại Thành cổ Acre. (Nguồn: Ynetnews)

Đây là một phần của Liên hoan Sân khấu Fringe Israel tại Acre, sự kiện được tổ chức thường niên tại thành phố cổ bên bờ Địa Trung Hải.

Trong thời gian diễn ra liên hoan, các con hẻm lát đá, khu vực ven biển và những công trình lịch sử hàng trăm năm tuổi trở thành sân khấu cho các tiết mục xiếc, múa, nhào lộn, nghệ thuật lửa và sắp đặt tương tác.

Một trong những tiết mục nổi bật là “Nàng tiên cá” (Mermaid), với nghệ sĩ nhào lộn thực hiện những động tác uốn dẻo và giữ thăng bằng trong một bể nước lớn, cả trên mặt nước và dưới nước. Bên cạnh đó là các màn trình diễn lửa quy mô lớn cùng nhiều tiết mục ngoài trời khác.

Thay vì diễn ra trong những nhà hát cố định, các chương trình của liên hoan được bố trí ngay giữa những công trình có từ thời Thập tự chinh, các tòa nhà thời Ottoman, những con phố nhỏ và không gian ven Địa Trung Hải.

Vì vậy, bối cảnh lịch sử của Acre trở thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật, tạo không gian đặc biệt cho các tác phẩm mang tính thử nghiệm.

Chương trình năm nay gồm các tác phẩm sân khấu Fringe do Trung tâm Sân khấu Acre thực hiện, các tiết mục của nghệ sĩ quốc tế và những tác phẩm được sáng tạo riêng cho không gian công cộng.

Du khách có thể bắt gặp các màn trình diễn ngay trên hành trình khám phá thành cổ, thay vì phải đến một địa điểm biểu diễn riêng biệt.

Liên hoan cũng góp phần tạo thêm một diện mạo mới cho Acre, vốn được biết đến chủ yếu nhờ các giá trị lịch sử và di sản. Trong khoảng 10 năm qua, Bộ Du lịch Israel đã đầu tư hàng chục triệu USD vào Thành cổ Acre, trong đó có Đại sảnh Hiệp sĩ và cảng cổ, nhằm nâng cấp hạ tầng du lịch và cải thiện trải nghiệm của du khách.

Thị trưởng Acre Ohad Shagav cho biết chính quyền thành phố muốn tiếp tục mở rộng liên hoan, đồng thời tăng số lượng tác phẩm của các nghệ sĩ địa phương, Israel và quốc tế. Theo ông, nghệ thuật ngoài trời “tạo ra một trải nghiệm văn hóa độc đáo, kết nối cái cũ với cái mới, lịch sử với nghệ thuật đột phá”.

Sự kết hợp giữa di sản và nghệ thuật đương đại đang trở thành một nét riêng của Acre, khi những màn trình diễn có thể xuất hiện bất ngờ giữa các con phố và công trình đã tồn tại qua nhiều thế kỷ.

(theo Ynetnews)