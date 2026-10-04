'Như có 100 triệu người' du lịch ở Đôn Hoàng, Trung Quốc

Khung cảnh chụp từ trên cao tại khu du lịch Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền ngày 2/10. Ảnh: Jimu News.

Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 7 ngày đang đưa nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Trung Quốc vào cao điểm đón khách. Tại Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, hình ảnh biển người phủ kín những triền cát trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Theo Jimu News, ngày 1-2/10, Khu thắng cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền đón lượng lớn du khách từ nhiều địa phương. Hình ảnh từ trên cao cho thấy dòng người trải dài trên các sườn cát, gần như lấp kín một khu vực rộng lớn.

Nhiều du khách sử dụng bọc giày chống cát màu cam, xanh lá và xanh dương. Nhìn từ xa, những chấm màu nằm san sát trên nền cát khiến một số người dùng mạng xã hội ví khung cảnh với những hạt nhựa nhiều màu đổ trên mặt đất.

“Cảm giác như có đến 100 triệu người ở đây”, một nữ du khách đến từ Quảng Châu nói khi cùng gia đình tới Đôn Hoàng nghỉ lễ.

Lạc đà cũng phải chờ đèn đỏ

Ông Chen, du khách đến từ Nam Kinh (Giang Tô), ghé Minh Sa Sơn ngày 1/10 trong hành trình qua Thanh Hải - Cam Túc. Giữa biển người, trải nghiệm khiến ông nhớ nhất lại là cảnh những con lạc đà kiên nhẫn đứng chờ tín hiệu giao thông.

Mỗi lượt cưỡi kéo dài khoảng 40 phút. Khi lượng khách tăng cao, các đoàn lạc đà phải di chuyển theo luồng và dừng lại tại hệ thống đèn tín hiệu trong khu thắng cảnh.

“Điều thú vị là cưỡi lạc đà cũng phải chờ đèn giao thông. Cả đoàn kéo dài hàng km, trông rất ngoạn mục. Khách du lịch ở khắp nơi, cả ngọn núi gần như kín người”, nam du khách kể với Jimu News.

Những con lạc đà xếp hàng dài tại khu thắng cảnh. Ảnh: Jimu News.

Đèn tín hiệu dành cho lạc đà được sử dụng để điều tiết các đoàn chở khách qua những tuyến đường đông người trong khu vực. Trong những ngày cao điểm, hình ảnh hàng dài lạc đà nối đuôi nhau giữa sa mạc trở thành cảnh tượng đặc trưng tại điểm đến này.

Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền nằm cách trung tâm Đôn Hoàng khoảng 5 km về phía nam, thuộc thành phố cấp địa khu Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc. Đây là khu du lịch cấp 5A của Trung Quốc, nổi tiếng với những cồn cát rộng lớn và hồ nước hình trăng lưỡi liềm nằm giữa sa mạc.

Dịp Quốc khánh năm nay, khu thắng cảnh tổ chức thêm nhiều hoạt động vào ban ngày và buổi tối. Đáng chú ý là màn trình diễn ánh sáng với khoảng 2.000 thiết bị bay không người lái, cùng các chương trình biểu diễn và hoạt động lấy cảm hứng từ Con đường Tơ lụa.

Các sự kiện khiến lượng người tập trung tại khu vực này càng lớn khi trời tối.

Đông, nhưng không hỗn loạn

Dù lượng khách rất đông, một số du khách cho biết hoạt động tham quan vẫn được duy trì tương đối trật tự.

Li, nữ du khách đến từ Quảng Châu cho biết ban đầu cô bất ngờ trước biển người tại Minh Sa Sơn nhưng đánh giá cao cách khu thắng cảnh điều tiết khách.

“Đông đến mức cảm giác như có hàng trăm triệu người, nhưng không hề hỗn loạn”, cô nói.

Sau khi các chương trình buổi tối kết thúc, nhiều xe buýt được bố trí để đưa khách từ khu thắng cảnh trở lại khu vực trung tâm thành phố miễn phí, giảm áp lực phương tiện cá nhân.

Du khách chụp ảnh với lạc đà khi tham quan Khu thắng cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, ngày 29/9. Ảnh: VCG.

Một du khách đến từ Đại Liên cũng bất ngờ khi nước đóng chai tại máy bán hàng tự động trên núi vẫn có giá 2 nhân dân tệ/chai, tương đương mức giá bên ngoài khu du lịch.

Khu du lịch Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền cho hay các điểm cung cấp nước được bố trí tại nhiều vị trí nhằm hạn chế việc du khách phải mang theo nhiều đồ khi leo lên các cồn cát.

Quốc khánh Trung Quốc diễn ra vào 1/10, kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949. Kỳ nghỉ dài quanh dịp này thường được gọi là “Tuần lễ Vàng” (Golden Week) và là một trong những cao điểm đi lại, du lịch lớn nhất năm tại Trung Quốc.

Theo lịch nghỉ chính thức của Quốc vụ viện Trung Quốc, năm nay, kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 7 ngày, từ 1/10 đến hết 7/10. Để hoán đổi ngày nghỉ, người lao động đi làm vào Chủ nhật 20/9 và thứ Bảy 10/10.