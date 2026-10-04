Loại rau trồng một lần thu nhiều đợt, xưa quê nào cũng có, còn hái cho lợn ăn, nay lên bàn ăn nhà hàng

Rau lang vốn chẳng xa lạ với người Việt. Đây chính là phần thân và lá non của cây khoai lang, loại cây trước kia chủ yếu được trồng để lấy củ.

Ở nhiều vùng quê, dây và lá khoai lang mọc xanh um ngoài vườn, bờ ruộng. Phần ngọn non có thể hái về luộc, xào hoặc nấu canh, trong khi thân lá già thường được tận dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Ngày nay, giá trị của rau lang đã khác. Thay vì chỉ tận dụng phần ngọn từ những ruộng trồng khoai lấy củ, một số hộ dân phát triển mô hình trồng khoai lang chuyên lấy ngọn, tập trung chăm sóc để cây ra nhiều thân và lá non.

Rau lang là loại rau quen thuộc của người Việt

Rau lang chủ yếu được nhân giống bằng cách giâm dây. Những đoạn dây khỏe được cắt làm giống, sau khi bén rễ sẽ nhanh chóng bò lan và phát triển nhiều nhánh. Nếu được chăm sóc trong điều kiện phù hợp, khoảng 4-6 tuần sau khi trồng đã có thể bắt đầu thu hoạch lứa đầu tiên.

Trồng một lần, có thể cắt ngọn nhiều đợt

Một trong những ưu điểm đáng chú ý của rau lang là khả năng tái sinh khá nhanh sau khi thu hoạch. Người trồng thường chỉ cắt phần ngọn non dài khoảng 20-25 cm, đồng thời giữ lại những mắt thân và phần lá khỏe. Sau khoảng một tuần, cây có thể tiếp tục đâm chồi, mọc thêm nhánh mới.

Sau mỗi đợt cắt, ruộng rau được làm cỏ, tưới nước và bổ sung dinh dưỡng để kích thích cây phát triển. Nhờ vậy, người trồng không phải nhổ bỏ rồi xuống giống lại sau mỗi lần thu hoạch.

Trong điều kiện thuận lợi, một ruộng rau lang có thể được cắt ngọn nhiều đợt, thời gian khai thác thậm chí kéo dài khoảng một năm trước khi cần trồng lại.

Rau lang dễ trồng, dễ chế biến nên được trồng rất phổ biến

Đây cũng là lý do rau lang được một số hộ lựa chọn trồng chuyên canh. Thời gian từ trồng đến thu hoạch tương đối ngắn, cây có sức sống khỏe và sản phẩm có thể thu liên tục.

Trên thị trường, rau lang thường được bán theo bó. Giá phổ biến được ghi nhận khoảng 10.000-15.000 đồng/bó, những thời điểm nguồn cung khan hiếm có thể lên tới khoảng 30.000 đồng/bó.

Từ loại rau dân dã ngoài vườn, rau lang hiện có mặt từ chợ truyền thống, cửa hàng thực phẩm đến siêu thị và các nhà hàng.

Rau bình dân nhưng chế biến được nhiều món ngon

Ngọn rau lang non có vị khá dễ ăn, phần thân giòn nhẹ, lá mềm. Cách chế biến quen thuộc và đơn giản nhất là luộc rồi chấm nước mắm, kho quẹt hoặc mắm nêm.

Rau lang xào tỏi cũng là món phổ biến. Rau được chần sơ rồi xào nhanh trên lửa lớn giúp phần ngọn giữ độ xanh và giòn. Ngoài ra, loại rau này còn có thể dùng để nấu canh hoặc kết hợp với nhiều nguyên liệu khác trong bữa cơm gia đình.

Rau lang là thực phẩm dân dã, dễ chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau

Về thành phần dinh dưỡng, rau lang cung cấp chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Việc bổ sung rau xanh nói chung vào chế độ ăn giúp tăng lượng chất xơ và đa dạng nguồn thực phẩm hằng ngày.

Khi chọn mua, nên ưu tiên những bó có phần ngọn non, thân còn giòn, lá xanh, không bị vàng úa hay dập nát. Rau mua về nên loại bỏ lá già, rửa kỹ dưới vòi nước sạch và chế biến khi còn tươi.

Từ thứ rau từng rất đỗi bình thường ở làng quê, thậm chí phần thân lá còn được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi, ngọn rau lang nay trở thành món rau quen thuộc được nhiều người thành phố ưa chuộng. Khả năng sinh trưởng nhanh, cắt xong lại tiếp tục lên chồi cũng khiến loại rau này có thêm giá trị đối với người trồng.