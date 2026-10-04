'Sự tích quả dưa hấu' lên sân khấu Broadway: Truyền thuyết Việt giao thoa nhạc kịch quốc tế

Vở nhạc kịch “Sự tích quả dưa hấu” công diễn tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh lúc ngày 3 và 4/10 lấy cảm hứng từ truyền thuyết Mai An Tiêm, tác phẩm kết hợp ngôn ngữ sân khấu Broadway với văn hóa, nghệ thuật Việt Nam. Đội ngũ sáng tạo Hoa Kỳ gồm đạo diễn và biên đạo múa Spencer Liff, Giám đốc âm nhạc Doug Katsaros, Giám đốc sản xuất Gabriel Barre và biên kịch Nicole Jones-Dion. Dàn diễn viên chính có Denis Đặng vai Mai An Tiêm, Myra Trần vai Công chúa Mỹ Linh, Trọng Nhân vai Hoàng tử Khang, Huỳnh Kiến An vai Vua Hùng và Phạm Yến vai Hoàng hậu Thi Thi.

Vở diễn hướng tới chuẩn Broadway, kết hợp hát, múa, nhạc giao hưởng trực tiếp và tinh thần đồng đội. Đây được xem là bước tiến mới cho nhạc kịch nguyên bản Việt Nam, đưa truyền thuyết dân gian lên sân khấu đương đại./.