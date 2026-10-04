Gần 900 vận động viên tranh tài tại Giải Bơi chải Thuyền rồng và ván SUP Hà Nội - 2026

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng được tổ chức lần đầu năm 2018. Sau thời gian tạm dừng năm 2021 do dịch COVID-19, giải tiếp tục được duy trì, từng bước mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng.

Giải năm nay quy tụ gần 900 vận động viên. Trong đó, nội dung thuyền rồng có 48 đội tham dự; nội dung ván SUP có 127 vận động viên, gồm 29 vận động viên quốc tế. Các đội đua đến từ nhiều quốc gia, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố, xã, phường, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ.

Ông Phạm Tuấn Long phát biểu khai mạc.

Theo ông Phạm Tuấn Long, sự hội tụ đa dạng của các lực lượng tham dự tạo điều kiện để vận động viên giao lưu, thi đấu, nâng cao trình độ, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong cộng đồng.

Một điểm tạo nên dấu ấn riêng của giải là sự kết hợp giữa thuyền rồng truyền thống và ván SUP hiện đại. Nếu thuyền rồng gắn với những giá trị văn hóa lâu đời, SUP mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động, qua đó tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong không gian thể thao của Thủ đô.

Sau 7 năm tổ chức, Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng từng bước khẳng định vị thế là một sự kiện thể thao - văn hóa thường niên của thành phố. Nhiều đội đua, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đã gắn bó qua nhiều mùa giải, coi đây là điểm hẹn giao lưu tại Hà Nội.

Tiết mục múa rồng đặc sắc tại lễ khai mạc.

Giải đua quy tụ gần 900 vận động viên. Trong đó, nội dung thuyền rồng có 48 đội tham dự; nội dung ván SUP có 127 vận động viên, gồm 29 vận động viên quốc tế.

Mỗi mùa giải, mặt nước Hồ Tây lại trở nên sôi động với tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ của người dân và du khách. Không gian thi đấu giữa cảnh sắc mùa thu Hà Nội góp phần tạo nên một ngày hội thể thao giàu màu sắc cộng đồng.

Không chỉ thúc đẩy phong trào thể thao dưới nước, giải còn được kỳ vọng trở thành hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, góp phần giới thiệu hình ảnh Hà Nội năng động, thân thiện và giàu bản sắc. Qua đó, sự kiện hướng tới xây dựng một ngày hội thể thao - văn hóa - cộng đồng mang dấu ấn riêng của Thủ đô.