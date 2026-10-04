Trường THCS Tây Nha Trang tổ chức "Hành trình về địa chỉ đỏ"

Ngày 4-10, Trường THCS Tây Nha Trang (phường Tây Nha Trang) tổ chức "Hành trình về địa chỉ đỏ" tại di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm Tàu C235 (phường Đông Ninh Hòa). Tham gia hành trình có cán bộ, giáo viên, phụ huynh và hơn 60 học sinh của nhà trường.

Trước khi đến di tích, đoàn tới thăm bà Phạm Thị Hường, nhân viên hậu cần tại khu vực bến Hòn Hèo trong giai đoạn 1967 - 1973. Tại đây, các em học sinh được nghe kể lại những câu chuyện lịch sử gắn với bến Hòn Hèo và hoạt động của những chuyến tàu không số.

Các em học sinh thực hiện nghi thức chào cờ tại di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm Tàu C235.

Sau đó, các em học sinh tham quan di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm tàu C235, nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và đồng đội đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tại đây, đoàn đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ; thực hiện quét mã QR tìm hiểu về đường Hồ Chí Minh trên biển, tàu không số C235; tham gia giải ô chữ; tìm hiểu bộ sưu tập tem về lực lượng Hải quân Việt Nam anh hùng.

Hoạt động là dịp để học sinh tìm hiểu về lịch sử của quê hương Khánh Hòa, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.