'Nét vẽ' Hà Nội qua lăng kính thiếu nhi Việt Nam và quốc tế

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Hiền Anh)

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội tổ chức, với chủ đề “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”. Đây là không gian để các em thể hiện tình yêu với Hà Nội bằng ngôn ngữ hội họa, đồng thời gửi gắm những ước mơ về một thế giới hòa bình, an toàn và hạnh phúc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cho biết cuộc thi dành cho thiếu niên, nhi đồng mang quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Thủ đô.

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế từ 6 đến 14 tuổi đang sinh sống, học tập tại Hà Nội đã tham gia cuộc thi. (Ảnh: Hiền Anh)

Theo bà Trần Thị Phương, cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Cuộc thi cũng được kỳ vọng khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật; tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em giao lưu, học hỏi và phát triển năng khiếu hội họa.

Thí sinh quốc tế tham gia vẽ tranh về Hà Nội. (Ảnh: Hiền Anh)

Tham gia cuộc thi bên cạnh học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở và các câu lạc bộ năng khiếu trên địa bàn thành phố còn có thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia như Anh, Argentina, Ấn Độ, Belarus, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia, Italy, Nam Phi, Nga, Kyrgyzstan, Thụy Điển, Turkmenistan... đang sinh sống, học tập tại Hà Nội.

Qua nhiều mùa tổ chức, cuộc thi tạo dấu ấn với những hình ảnh Hà Nội hiện lên qua lăng kính trẻ thơ. Trên trang giấy của các em là những góc phố quen thuộc, mái ngói rêu phong, hàng cây xanh mát, các di tích lịch sử, hay hình ảnh những người bạn, thầy cô giáo gắn bó mỗi ngày. Những chi tiết bình dị ấy, qua trí tưởng tượng và cảm xúc của các em, trở thành những câu chuyện đa sắc màu về một Hà Nội vừa truyền thống, vừa gần gũi.

Hà Nội qua lăng kính những họa sĩ nhí. (Ảnh: Hiền Anh)

Không chỉ là sân chơi mỹ thuật, cuộc thi còn tạo cơ hội để thiếu nhi Việt Nam giao lưu, gắn kết với bạn bè quốc tế đang sinh sống và học tập tại Thủ đô. Qua những hoạt động chung, tinh thần hòa bình, hữu nghị và ý thức tôn trọng sự khác biệt được truyền tải tới các em bằng những trải nghiệm gần gũi, phù hợp với lứa tuổi.

Cuộc thi “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2026 tiếp tục là một kênh để Hà Nội giới thiệu hình ảnh của mình với bạn bè quốc tế qua góc nhìn hồn nhiên của thế hệ trẻ. Qua những bức tranh, hình ảnh một Thủ đô giàu bản sắc, thân thiện, sáng tạo và hội nhập được thể hiện một cách tự nhiên, đồng thời góp phần nuôi dưỡng những giá trị về hòa bình và lòng nhân ái trong tâm hồn thiếu nhi.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đoạt giải. (Ảnh: Hiền Anh)

Khép lại ngày hội tranh tài, Ban Giám khảo trao giải Nhất cho em Nguyễn Phương Mỹ, học sinh lớp 4B1, Trường Tiểu học Đại Từ (phường Đại Kim, Hà Nội), cùng 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 30 giải Khuyến khích cho các tác giả xuất sắc khác.