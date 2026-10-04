Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam:Vở kịch kinh điển của Lưu Quang Vũ sẽ trở lại trong tháng 10.2026

Vở kịch "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" sẽ biểu diễn vào 20h ngày 10 và 11.10.2026

Vở kịch "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"

Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của cố tác giả Lưu Quang Vũ được dàn dựng dưới sự chỉ đạo của đạo diễn người Pháp Anne Bouvier.

Lấy cảm hứng từ truyện cổ dân gian về Trương Ba – người được Đế Thích cho sống lại trong thân xác anh hàng thịt, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã phát triển câu chuyện thành một bi kịch giàu tính triết lý về khát vọng được sống đúng với chính mình.

Ở phiên bản mới, đạo diễn Anne Bouvier đặt trọng tâm vào diễn xuất và hình thể, đặc biệt là mâu thuẫn giữa phần hồn và phần xác được thể hiện trực tiếp trên sân khấu.

Đáng chú ý, chỉ có một diễn viên đảm nhận cả phần hồn và phần xác của Trương Ba, qua đó làm nổi bật sự giằng co nội tâm của nhân vật.

Cốt truyện và tinh thần tác phẩm được giữ nguyên, song được kể bằng ngôn ngữ sân khấu gần hơn với khán giả hôm nay, đồng thời khai thác những nét văn hóa Việt trong cách con người nhìn nhận sự sống, cái chết và việc tiễn đưa người đã khuất.

Vở diễn có sự tham gia của nhiều diễn viên tên tuổi như: Thanh Sơn, Bảo Thanh, Lương Thu Trang, Thu Quỳnh, Lý Chí Huy...

Chùm hài kịch "Đời cười - Bến ô sin" sẽ biểu diễn vào 20h ngày 17.10.2026

Chùm hài kịch "Đời cười - Bến Ôsin"

Đời cười - Bến Ôsin do NSND Lê Hùng đạo diễn, dựa theo tác phẩm cùng tên của nhà văn Hồ Anh Thái, tiếp nối phong cách hài trào phúng làm nên thương hiệu Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Từ câu chuyện về nghề giúp việc ngày càng trở nên phổ biến và chuyên nghiệp trong đời sống đô thị, vở diễn khai thác những khác biệt về văn hóa, lối sống, nếp nghĩ giữa người giúp việc và gia chủ, qua đó tạo nên những tình huống bi hài trớ trêu.

Với nhiều mảng miếng hóm hỉnh, những trò diễn bất ngờ cùng lối diễn xuất chân thực, tinh tế của các nghệ sĩ, Bến Ôsin khắc họa nhiều chân dung, cảnh ngộ và kiểu ứng xử trong đời sống hiện đại.

Tiếng cười trong vở diễn không dừng ở giải trí mà còn mang màu sắc châm biếm, giúp khán giả nhận ra những nghịch lý và câu chuyện rất đời phía sau mỗi tình huống sân khấu.

"Chuyện phố thời bao cấp" diễn ra vào lúc 20h ngày 18.10.2026

Chương trình "Chuyện phố thời bao cấp"

Chuyện phố thời bao cấp đưa khán giả trở về với Hà Nội những năm 1980, với mong muốn lưu giữ và làm sống lại những ký ức của một thời đã qua.

Qua âm nhạc, không gian sân khấu tái hiện những hình ảnh thân thuộc của Hà Nội thời bao cấp: quầy hàng mậu dịch, tem phiếu, tàu điện, những gánh hàng rong, hàng hoa trên phố hay những đám cưới giản dị của người Hà Nội.

Trong bối cảnh cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, người dân vẫn gìn giữ sự cần mẫn, tình cảm gia đình, nếp sống cộng đồng và đời sống tinh thần phong phú.

Chuyện phố thời bao cấp không chỉ gợi lại một Hà Nội của ký ức, mà còn tái hiện những giá trị bình dị, thân thương từng làm nên vẻ đẹp của thành phố qua những câu chuyện và giai điệu giàu cảm xúc.

"Tuổi thơ dữ dội" sẽ biểu diễn vào lúc 20h ngày 31.10.2026

Nhạc kịch "Tuổi thơ dữ dội"

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán, kể về những thiếu niên trinh sát ở Huế trong những năm tháng chiến tranh.

Bằng ngôn ngữ nhạc kịch, câu chuyện về tuổi thơ hồn nhiên, gan góc, giàu tình bạn và lý tưởng được tái hiện qua âm nhạc, diễn xuất và chuyển động sân khấu.

Với khán giả từng biết đến tác phẩm của Phùng Quán, vở diễn mang đến một cách tiếp cận mới; với khán giả trẻ, đây là cơ hội tìm hiểu lịch sử qua những nhân vật cùng lứa tuổi và cảm nhận vẻ đẹp của tình đồng đội, tình yêu nước.