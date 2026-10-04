Khám phá thế giới ẩm thực trong… 'tiệm thuốc'

Những tủ gỗ nhiều ngăn, lọ thảo mộc và mùi dược liệu tạo cảm giác như đang bước vào một tiệm thuốc thực thụ.

Mặt tiền Synthesis được thiết kế như một hiệu thuốc cổ truyền Trung Hoa với tủ gỗ nhiều ngăn và các lọ thảo mộc. Ảnh: Synthesis.

Nhưng phía sau không gian hoài cổ ấy lại là một nhà hàng và quầy bar hiện đại với ánh đèn neon, tạo nên sự tương phản ngay từ những bước đầu tiên.

Đó cũng là điểm khởi đầu cho ý tưởng đưa y học cổ truyền Trung Hoa vào trải nghiệm ẩm thực đương đại của Synthesis.

Những nguyên liệu, thảo mộc và hương vị quen thuộc trong y học cổ truyền không chỉ xuất hiện trong thiết kế không gian nahf hàng mà còn được đưa vào các món Singapore - Hoa hiện đại và các món đồ uống pha chế.

Nhờ vậy, thực khách có thể cảm nhận ý tưởng của nhà hàng qua cả hình ảnh, mùi hương và vị giác. Sự sáng tạo này cũng giúp Synthesis được vinh danh Nhà hàng “Fusion” Xuất sắc nhất (Best Fusion Restaurant) tại giải thưởng RAS Epicurean Star Award Singapore 2026.

Có thể nói, sức hút của nhà hàng độc đáo này không chỉ nằm ở một concept bắt mắt mà còn ở cách kết hợp nhiều ảnh hưởng ẩm thực trong cùng trải nghiệm.

Phía sau dáng vẻ hoài cổ là không gian nhà hàng và quầy bar hiện đại của Synthesis, tạo nên sự tương phản ngay từ khi bước vào. Ảnh: HungryGoWhere.

Bất ngờ tiếp tục ở món tráng miệng khi Synthesis giới thiệu menu kem đầu tiên tại Singapore lấy cảm hứng từ y học cổ truyền Trung Hoa.

Những nguyên liệu vốn thường xuất hiện trong trà thảo mộc hay các bài thuốc được biến thành các vị kem như táo đỏ - long nhãn, sơn trà - quả açaí hay trà hoa cúc - nhân sâm.

Những cặp nguyên liệu tưởng như khó xuất hiện trong một món tráng miệng lại trở thành cách thú vị để thực khách tiếp cận y học cổ truyền dưới một hình thức trẻ trung hơn.

Món ăn tại Synthesis thường được kết hợp cảm hứng từ y học cổ truyền Trung Hoa với phong cách ẩm thực hiện đại. Ảnh: Daniel Food Dairy.

Cảm giác bất ngờ nối tiếp từ lúc bước qua cửa đến món cuối cùng. Một hiệu thuốc cổ truyền trở thành nhà hàng và quầy bar hiện đại.

Những nguyên liệu quen thuộc xuất hiện trong món ăn, đồ uống rồi cả kem. Ý tưởng nhờ đó không chỉ nằm ở phần nhìn, mà phát triển thành một trải nghiệm đa giác quan xuyên suốt.