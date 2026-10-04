Không gian 'Dải lụa ký ức' bên Hồ Gươm đang gấp rút hoàn thiện

Những ngày đầu tháng 10, tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm (dọc phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm) các hạng mục trang trí không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” đang được gấp rút thi công, hoàn thiện.

Công trình là hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), dự kiến mở cửa đón người dân, du khách trải nghiệm từ ngày 8-10.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, “Dải lụa ký ức” được triển khai với mong muốn tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan Hồ Gươm và mang đến những trải nghiệm mới trong một không gian vốn đã rất quen thuộc với người dân Thủ đô.

Điểm nhấn của tác phẩm là một tuyến cầu cạn cảnh quan mảnh, uốn lượn qua khu vườn ven hồ như một dải lụa len giữa những thân cây. Thay vì tạo một trục thẳng, tuyến cầu được thiết kế chuyển hướng theo hệ thống cây xanh hiện hữu, nâng nhẹ khỏi mặt đất nhằm hạn chế tác động trực tiếp tới khu vực rễ cây lớn và giữ sự liên tục của cảnh quan.

Trong quá trình thi công, hình hài của “dải lụa” đang dần hiện rõ giữa không gian cây xanh. Những đoạn cầu được bố trí linh hoạt, khi đưa người trải nghiệm đi giữa cây và cỏ, khi mở rộng tầm nhìn hướng ra mặt nước, Tháp Rùa và cảnh quan xung quanh. Các điểm chuyển hướng cũng được tính toán như những khoảng dừng để trò chuyện, quan sát và chụp ảnh.

Cùng với cầu cạn, công trình kết hợp hệ thống chiếu sáng và các khung gương nghệ thuật. Sự kết hợp giữa kiến trúc, ánh sáng, cây xanh và mặt nước được kỳ vọng tạo nên những “khung hình Hà Nội” khác nhau, để người dân và du khách có thể tự mình khám phá những góc nhìn mới về Hồ Gươm.

Theo kế hoạch, không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” dự kiến được trưng bày từ ngày 8-10 đến hết 2-12-2026. Sau thời gian này, đơn vị thực hiện sẽ hoàn trả nguyên trạng khu vực bờ hồ. Đây cũng là một phần trong ý tưởng của tác phẩm khi lựa chọn hình thức thiết kế đô thị ngắn hạn, tạo ra trải nghiệm mới trước khi trả lại không gian cho trạng thái thường nhật

Các công nhân đang gấp rút thi công hoàn thành công trình không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức”.

Với thông điệp “Một thay đổi nhỏ cho những giá trị lâu dài”, “Dải lụa ký ức” không hướng tới việc tạo thêm một biểu tượng cố định bên Hồ Gươm. Công trình mở ra những hành trình, điểm nhìn và khoảnh khắc mới, để mỗi người có thể hình thành ký ức riêng khi trải nghiệm không gian.

Trong không khí mùa Thu lịch sử của Thủ đô, việc gấp rút hoàn thiện công trình bên Hồ Gươm được kỳ vọng góp phần tạo không gian công cộng thân thiện, hấp dẫn, giàu bản sắc, phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách.