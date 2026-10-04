Chiếc 'áo Tuyết trắng' tuyệt đẹp của Thảo nguyên Nội Mông Cổ

Không còn là đồng cỏ xanh tươi của mùa hè, cảnh sắc nơi đây chuyển mình thành những bức tranh thủy mặc chuyển động, tĩnh lặng, huyền ảo và đầy thi vị. Hướng ống kính về phía không gian tuyết trắng mênh mông này tựa như bước vào một giấc mơ; mỗi khung hình đều mang đến một bữa tiệc thị giác đẹp đến nao lòng.

Khách du lịch thích thú check-in bên rừng cây thông phủ đầy tuyết trắng.

Không còn là đồng cỏ xanh tươi của mùa hè, thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ khoác lên mình chiếc áo Tuyết trắng đẹp đến nao lòng.

Những hàng cây thông được phủ đầy tuyết trắng.

Tuyết trắng phủ khắp các cành cây, ngọn cỏ tại thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ.

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ tại thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ.