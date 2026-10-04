Chiếc 'áo Tuyết trắng' tuyệt đẹp của Thảo nguyên Nội Mông Cổ
Khi những cơn gió Bắc thổi tung những đợt sóng tuyết và đất trời khoác lên mình tấm áo trắng, thời gian dường như ngưng đọng trên thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc).
Không còn là đồng cỏ xanh tươi của mùa hè, cảnh sắc nơi đây chuyển mình thành những bức tranh thủy mặc chuyển động, tĩnh lặng, huyền ảo và đầy thi vị. Hướng ống kính về phía không gian tuyết trắng mênh mông này tựa như bước vào một giấc mơ; mỗi khung hình đều mang đến một bữa tiệc thị giác đẹp đến nao lòng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chiec-ao-tuyet-trang-tuyet-dep-cua-thao-nguyen-noi-mong-co-post1391347.html